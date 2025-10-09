80年代にカセットテープで聴いていた名曲をマキタスポーツとスージー鈴木が独断で熱く語る「ザ・カセットテープ・ミュージック シーズン2.1」10月15日(水)24時よりMONDO TVにてCS初放送

ディスカバリー・ジャパン合同会社

エンターテイメントチャンネル『MONDO TV』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、カセットテープで味わった80年代の懐かしのヒット曲を、マキタスポーツとスージー鈴木の「音楽ずきおじさん」が独断で熱く語る番組「ザ・カセットテープ・ミュージック シーズン2.1」を10月15日(水)24時より放送いたします。

(C)BS12 トゥエルビ

80年代にカセットテープで聴いていたあの歌謡曲。毎回テーマに沿ってMCがセレクトした「マイ・ベスト・カセットテープに入れたい曲」を流しながら、歌詞やメロディーに隠された仕掛けにも踏み込んで解説します。MCは、ミュージシャン・芸人・俳優・コラムニストとマルチに活躍中のマキタスポーツと、気鋭の音楽評論家スージー鈴木。「このイントロが！」「この転調こそが！」「この頃のこのアイドルは…」――音楽ずきおじさん2人の独断トークが繰り広げられます。

＜出演者＞

◆マキタスポーツ

1970年山梨県生まれ。芸人、ミュージシャン、俳優。2013年、映画「苦役列車」の好演をきっかけに、役者として活躍の場を広げる。文筆家としても鋭い時評・分析を展開。著書「すべてのJ-POPはパクリである 現代ポップス論考」など。

◆スージー鈴木

1966年大阪府生まれ。音楽評論家。昭和歌謡から最新ヒット曲まで邦楽を中心に幅広い領域で音楽性と時代性を考察する。著書「80年代音楽解体新書」「サザンオールスターズ1978-1985」など。

＜10月「ザ・カセットテープ・ミュージック シーズン2.1」放送ラインナップ＞

作詞家・松本隆を楽しもう！

放送時間：10月15日(水) 24:00～

(C)BS12 トゥエルビ

日本を代表する作詞家・松本隆を特集！スージー鈴木が、松本隆作品に登場する「色」や「数字」に注目し、独特な日本語表記や叙情的な風景を分析します。さらに、スージー鈴木作の「松本隆クイズ」も登場し、さかっちの珍解答にも注目です。

出演者：マキタスポーツ、スージー鈴木、酒井瞳

マキタのレポート・長渕剛とは何か検証しよう。

放送時間：10月22日(水) 24:00～

(C)BS12 トゥエルビ

唯一無二のアーティスト長渕剛を特集！番組がお休みの間、好きすぎるあまり長渕剛のことを考え続けていたというマキタスポーツが、音楽性の変遷とともに長渕剛というアーティストに迫ります！

出演者：マキタスポーツ、スージー鈴木、酒井瞳

解体・岡村靖幸

放送時間：10月29日(水) 24:00～

(C)BS12 トゥエルビ

マキタもスージーも大好きな岡村靖幸を特集！スージー鈴木が、音階やシャウトなどに注目し、その独特な音楽世界の解体に挑戦します！

出演者：マキタスポーツ、スージー鈴木、河村唯

＜放送情報＞

放送日時：10月15日（水）24:00

レギュラー：毎週（水）24:00

再放送: （日）19:30 他

CS初／30分／12話／エンタメ

■MONDO TV

全国のケーブルテレビ、スカパー、ひかりTVなどで好評放送中のエンターテイメントチャンネル。視聴可能世帯は約600万世帯。エンタメ、麻雀、パチンコ・スロット、シネマなど多彩なジャンルの番組を放送中。

＜MONDO TV公式WEBサイト＞ https://www.discoveryjapan.jp/mondotv/

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

ワーナーブラザース・ディスカバリー（Nasdaq:WBD）は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。