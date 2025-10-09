カンリー、「Wantedly Awards 2025」STORY CRAFT部門にてBRONZEを受賞― “人とカルチャー”を伝える発信力が40,000社の中から評価

株式会社カンリー

店舗経営を支える世界的なインフラの創造を目指す株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛, 秋山 祐太朗、以下カンリー）は、ウォンテッドリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：仲 暁子、以下 ウォンテッドリー）の主催する「Wantedly Awards 2025」において、STORY CRAFT部門のBRONZE賞を受賞しました。





本賞は、40,000社の利用企業の中から「物語を生むストーリー発信」に優れた企業を表彰するものです。カンリーは、社員インタビューシリーズ『CANLY VALUE MAKERS』をはじめとした、全社を巻き込んだ多層的なカルチャー発信が評価されました。





受賞の背景：社員一人ひとりの「声」を発信し共感を獲得

カンリーでは、エンジニア・カスタマーサクセス・PdMなど多様な職種のメンバーが、キャリア観や価値観、日々の仕事への向き合い方を等身大の言葉で語るインタビューシリーズ『CANLY VALUE MAKERS』をはじめ、エンジニア組織にフォーカスしたエンジニア対談コンテンツ、社内外のイベントの裏側を伝えるレポート記事など、全社を巻き込んだ多層的なストーリーの発信を積極的に行っています。

社員一人ひとりを主役に据えた発信を通じて、「誰がどんな想いで働く会社か」を伝えることで候補者やパートナーから共感と信頼を獲得。この姿勢が今回の受賞につながりました。



▼代表的な発信：

CANLY VALUE MAKERS（カンリー公式note）：https://note.com/canly/m/m97544ffc73ab

カンリーテックブログ：https://zenn.dev/p/canly (https://zenn.dev/p/canly)

▼Wantedly ：

https://www.wantedly.com/companies/canly

▼その他発信：

https://note.com/canly





受賞コメント：コーポレート本部 執行役員 コーポレート本部長 友利 尚登

「社員一人ひとりのストーリーを発信することは、私たちの採用活動において“カンリーで働くイメージ”を届ける大切な取り組みです。今回の受賞は、その発信が外部からも評価されたことを示しており、大変嬉しく思います。今後も候補者の方にリアルなカンリーを伝えられるよう努めてまいります。」





「Wantedly Awards 2025」STORY CRAFT部門について

STORY CRAFT部門は、以下の観点から、企業の“ストーリー発信力”を評価するカテゴリです。

定量評価：

・ストーリー記事の読了率平均値

定性評価：

・共感性（リアルさ・人間味・価値観の共有）

・全社巻き込みでの発信体制

・社員一人ひとりにフォーカスしたコンテンツ

・発信手法の多様性（対談、イベントレポートなど）



公式サイト：https://fuze.wantedly.com/

株式会社カンリーについて

当社は「店舗経営を支える、世界的なインフラを創る」をミッションに掲げ、店舗アカウントの一括管理・分析SaaS『カンリー店舗集客』、マップ上で近隣のお得なクーポンを探せる福利厚生サービス『カンリー福利厚生』を展開しています。

採用広報やカルチャーブランディングを一層強化し、共に未来をつくる仲間を募集中です。

採用サイトはこちら：https://recruit.can-ly.com





会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号

事業内容 ：・店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供 ・マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

・SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/







