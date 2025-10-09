＜News＞2025年10月9日『EGGコンソール 覇邪の封印 PC-8801』Nintendo Switch(TM) 向けにリリース。
2025年10月9日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch(TM)展開である「EGGコンソール」の第71弾タイトルで、工画堂スタジオの名作RPG「覇邪の封印 PC-8801」のリリースを開始しました。
ゲーム画面１
ゲーム画面２
ゲーム画面３
ゲーム画面４
ゲーム画面５
ヒーロー画像
手応え抜群の異次元RPG！勇者イアソンの末裔よ、世界に散らばる仲間と共に
“覇邪の封印”の謎を解き、平和を取り戻せ！
【基本情報】
タイトル：EGGコンソール 覇邪の封印 PC-8801
ジャンル：ロールプレイングゲーム
メーカー：工画堂スタジオ
オリジナル版発売年：1986年
配信サイトURL ： https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000105705.html
紹介動画URL ： https://youtu.be/CRJq_lPG7R0
発 売 日 ：2025年10月9日
価 格 ：880円（税込）（日本）
配信地域 ：日本、北米、欧州、豪州
権利表記 ：
(C) KOGADO STUDIO
(C) D4Enterprise Co.,Ltd. / (C) MSX Licensing Corporation.
【『覇邪の封印』について】
本作は1986年に発売された工画堂スタジオの初期を代表するファンタジーRPGです。本格的なパーティプレイを楽しめるフィールド型RPGとして人気を博し、その独自の世界観から「異次元ソフト」とも銘打たれました。複雑な魔物設定や入り組んだ歴史、さらにはゲームをクリアするともらえる「終了認定証」キャンペーンなどが、当時のユーザーを虜にしました。
戦闘での成長だけではなく、たくさんの人の話を聞き、いくつもの謎を解かなければいけない高難易度こそ、本ゲーム最大のポイント。街中やフィールドを行き交う人々の話はもちろん、後半では魔物からも話を聞けるようになります。じっくり助言に耳を傾けることが、ゲームクリアの大きな手助けになることでしょう。
仲間と情報を集め、幾多の謎を解いて世界を窮地から救い出す、まさに古きよきロールプレイングゲーム。国産RPGの古典を語るうえで外せない一作です。
※シーンセレクト機能はございません。
※USBキーボードは Nintendo Switch の日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、全てのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。
【『EGGコンソール 覇邪の封印 PC-8801』について】
・「ギャラリー」モード
当時の貴重なマニュアルをいつでも閲覧可能。
【報道機関からのお問い合わせ】
株式会社D4エンタープライズ http://www.d4e.co.jp/
Mail：info@d4e.co.jp