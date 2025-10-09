服飾雑貨メーカー川辺株式会社 「ローラ アシュレイ×サンリオキャラクターズ」のハンカチシリーズ新作登場！
ローラ アシュレイと、株式会社サンリオのキャラクター「ハローキティ」、「シナモロール」がコラボした新シリーズが登場しました。
キャラクターのイメージに合わせたアーカイブテキスタイルをアレンジしたスペシャルなデザインです！
●ハンカチ 価格:各\1,100 (税込) サイズ:約53×53cm
クラシカルで美しい色合いが秋気分にぴったりのハンカチ。おしゃれにドレスアップしたハローキティとシナモロールが大人っぽくてかわいいですね！
●タオルハンカチ 価格:各\1,100 (税込) サイズ:約25×25cm
●ミニサイズタオルハンカチ 価格:各\880 (税込) サイズ:約20×20cm
コーナーにハローキティをワンポイント刺繍したタオルハンカチ。
ミニサイズはどこか懐かしさを感じるデザインです。
ローズモチーフデザインのタオルハンカチにはおめかしをしたシナモロールを刺繍しています。可愛らしい表情にご注目ください！
ミニサイズにはマーガレットモチーフをあしらい爽やかに仕上げました。
パステルカラーとブルーを中心とした優しい雰囲気が魅力です。
自分用としてはもちろん、プレゼントとしてもおすすめの大人可愛いシリーズ。
使うたびに気分が上がりそうです！
■発売：川辺株式会社
発売時期：2025年 10月上旬
販売場所：百貨店・専門店ハンカチ売場・インターモード川辺オンラインショップ
※店舗により発売日が前後する可能性もございます。
●問い合わせ先
・お問い合わせフォーム https://www.kawabe.co.jp/form/
・フリーダイヤル 0120-077-927(インターモード川辺)
※10:00～12:00、13:00～17:45(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
●企画・デザイン・製造 各種OEMに関するご相談
https://www.kawabe.co.jp/contact/oem.html
●Official Web Site
https://www.kawabe.co.jp/
●Official Online Shop
https://shop.kawabe.co.jp/
●Instagram：@intermode_kawabe
https://www.instagram.com/intermode_kawabe/?hl=ja
●X：@intermodekawabe
https://twitter.com/intermodekawabe