服飾雑貨メーカー川辺株式会社　「ローラ アシュレイ×サンリオキャラクターズ」のハンカチシリーズ新作登場！

川辺株式会社

ローラ アシュレイと、株式会社サンリオのキャラクター「ハローキティ」、「シナモロール」がコラボした新シリーズが登場しました。

キャラクターのイメージに合わせたアーカイブテキスタイルをアレンジしたスペシャルなデザインです！

●ハンカチ 価格:各\1,100 (税込) サイズ:約53×53cm

クラシカルで美しい色合いが秋気分にぴったりのハンカチ。おしゃれにドレスアップしたハローキティとシナモロールが大人っぽくてかわいいですね！

●タオルハンカチ 価格:各\1,100 (税込) サイズ:約25×25cm●ミニサイズタオルハンカチ 価格:各\880 (税込) サイズ:約20×20cm

コーナーにハローキティをワンポイント刺繍したタオルハンカチ。

ミニサイズはどこか懐かしさを感じるデザインです。

●タオルハンカチ 価格:各\1,100 (税込) サイズ:約25×25cm ●ミニサイズタオルハンカチ 価格:各\880 (税込) サイズ:約20×20cm

ローズモチーフデザインのタオルハンカチにはおめかしをしたシナモロールを刺繍しています。可愛らしい表情にご注目ください！

ミニサイズにはマーガレットモチーフをあしらい爽やかに仕上げました。

パステルカラーとブルーを中心とした優しい雰囲気が魅力です。

自分用としてはもちろん、プレゼントとしてもおすすめの大人可愛いシリーズ。

使うたびに気分が上がりそうです！

