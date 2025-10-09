“お昼寝系”2人組ガールズ音楽ユニット「Suupeas」とコラボキャンペーンを開催！「熟睡の日 まくらプレゼントキャンペーン」10月9日（木）スタート。

まくら株式会社

枕をはじめとする寝具・睡眠グッズの企画開発、及びインターネット販売を行っている、まくら株式会社（千葉県柏市、代表：河元智行）は、“お昼寝系”2人組ガールズ音楽ユニット「Suupeas」が公式Xで行う「熟睡の日 まくらプレゼントキャンペーン」に、新商品「ネガエリーネ」を提供します。

熟睡の日 まくらプレゼントキャンペーンの開催期間は、2025年10月9日（木）から10月26日（日）です。

まくら株式会社は、10月9日熟睡の日に合わせて「Suupeas」が公式Xで行う「熟睡の日 まくらプレゼントキャンペーン」に、新発売枕「ネガエリーネ」を提供します。

熟睡の日 まくらプレゼントキャンペーン 概要

■内容

Suupeas公式Xアカウントをフォロー＆RPで、「ネガエリーネ」のシングルサイズを3名さまにプレゼント！

■開催期間

2025年10月9日（木）12:00 ～ 10月26日（日）23:59

■参加方法

・Suupeas公式Xアカウントをフォロー

・キャンペーンポストをRP

■当選発表

2025年10月27日（月）

※当選のご連絡は、Suupeas公式XアカウントよりDMにて行います。

この枕、寝返りし放題。ネガエリーネ

10月2日に発売した枕「ネガエリーネ」は、その名の通り、寝返りのしやすさを徹底的に追求した枕です。一般的な枕に比べ、ワイドに設計されており、ベッド上の睡眠スペースが広がります。また、寝返りのしやすさを考えた素材、構造で快適な寝姿勢をサポート。寝返りし放題な寝心地をお楽しみください。

ネガエリーネ 詳細ページ

https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/160-000180-10/

キャンペーンで提供する枕「ネガエリーネ」では、「Suupeas」がイメージモデルをつとめています。

■プロフィール

「Suupeas（すーぴーず）」は、歌手に声優、プロ雀士と幅広く活動し、TikTokフォロワー32万人を超えるひなぷ（武田雛歩）と、ちょっと変わったことも真顔でできる謎の美少女（サンプラー使い）はるぽんからなる、見た目も性格も、ゆるゆる、ふわふわな2人がボカロPによるボカロックを歌う“お昼寝系”2人組ガールズ音楽ユニットです。

お昼寝のような絶対的幸福感をお届けしたい気持ちです。

・「Suupeas」公式SNS

公式サイト：https://suupeas.net/

TikTok ：@suupeasofficial（https://www.tiktok.com/@suupeasofficial）

X：@Suupeasofficial（https://x.com/suupeasofficial）

Instagram：@suupeas_official（https://www.instagram.com/suupeas_official）

YouTube ：@suupeasofficial（https://www.youtube.com/@suupeasofficial）

ニコニコ動画：ID:135299567（https://www.xiaohongshu.com/user/profile/66fcf13b000000001d0322d8）

・「Suupeas」海外公式SNS

微博 Weibo ：https://weibo.com/u/7958804109

小红书 REDBOOK：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/66fcf13b000000001d0322d8

抖音 Douyin：https://v.douyin.com/iUSX73r8/

Bilibili ：https://space.bilibili.com/3546756704897584

■メンバープロフィール

はるぽん

Part ：Guitar＆DJ＆サンプラー使い

Age ：23

Birth：2002.8.21

Birthplace：Ehime

お昼寝に対する気持ち：罪悪感と幸福感のせめぎ合い

好みのお昼寝時間帯 ：陽が落ちてきた頃

趣味・特技 ：お散歩、どんな動物とも触れ合える、インナービューティーに詳しい、ストレッチ（ストレッチマン）

TikTok：@haruponchaaan（https://www.tiktok.com/@haruponchaaan）

X ：@harupondayon（https://x.com/harupondayon）

Instagram：@haruponchandesu（https://www.instagram.com/haruponchandesu）

ひなぷ（武田雛歩）



Part ：Main Vocal

Age ：26

Birth：1999.3.3

Birthplace：Ehime



お昼寝に対する気持ち：お家時間で一番好きなひととき

好みのお昼寝時間帯 ：昼下がり

趣味・特技 ：アニメ鑑賞、民謡

実は、プロ雀士（日本プロ麻雀連盟所属）

TikTok：@hinaho0303（https://www.tiktok.com/@hinaho0303）

X ：@hinaho_0303（https://x.com/hinaho_0303）

Instagram：@hinaho_tkm（https://www.instagram.com/hinaho_tkm/）

会社概要

■会社名 まくら株式会社

■代表者 河元 智行

■資本金 1,000万円

■設 立 2004年4月12日

■所在地 〒277-0005 千葉県柏市柏4-8-14 柏染谷ビル4F

■TEL 04-7167-3007（代表）

■FAX 04-7167-3017

■URL https://www.pillow.co.jp/

■Email info@pillow.co.jp

■所属団体 日本寝具寝装品協会 正会員

■事業内容

１．直営のオンラインショップ15店舗を通じた一般小売り販売

２．枕や抱き枕、寝具類の卸売り販売

３．オリジナル商品の企画・製造

４．枕や抱き枕などのOEM製造、製造受託

５．オンラインショップ運営に伴うシステム開発、販売促進業務等

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DlBp8_7Gxp8 ]