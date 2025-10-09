“お昼寝系”2人組ガールズ音楽ユニット「Suupeas」とコラボキャンペーンを開催！「熟睡の日 まくらプレゼントキャンペーン」10月9日（木）スタート。

まくら株式会社

枕をはじめとする寝具・睡眠グッズの企画開発、及びインターネット販売を行っている、まくら株式会社（千葉県柏市、代表：河元智行）は、“お昼寝系”2人組ガールズ音楽ユニット「Suupeas」が公式Xで行う「熟睡の日 まくらプレゼントキャンペーン」に、新商品「ネガエリーネ」を提供します。


熟睡の日 まくらプレゼントキャンペーンの開催期間は、2025年10月9日（木）から10月26日（日）です。



「Suupeas」公式X


@Suupeasofficial（https://x.com/suupeasofficial）


お昼寝系音楽ユニット Suupeas熟睡の日 まくらプレゼントキャンペーン



「Suupeas（すーぴーず）」は、歌手に声優、プロ雀士と幅広く活動し、TikTokフォロワー32万人を超えるひなぷ（武田雛歩）と、ちょっと変わったことも真顔でできる謎の美少女（サンプラー使い）はるぽんからなる、見た目も性格も、ゆるゆる、ふわふわな2人がボカロPによるボカロックを歌う“お昼寝系”2人組ガールズ音楽ユニットです。





まくら株式会社は、10月9日熟睡の日に合わせて「Suupeas」が公式Xで行う「熟睡の日 まくらプレゼントキャンペーン」に、新発売枕「ネガエリーネ」を提供します。



熟睡の日 まくらプレゼントキャンペーン 概要

■内容


Suupeas公式Xアカウントをフォロー＆RPで、「ネガエリーネ」のシングルサイズを3名さまにプレゼント！



■開催期間


2025年10月9日（木）12:00 ～ 10月26日（日）23:59



■参加方法


・Suupeas公式Xアカウントをフォロー


　「Suupeas」公式X


　@Suupeasofficial（https://x.com/suupeasofficial）


・キャンペーンポストをRP



■当選発表


2025年10月27日（月）


※当選のご連絡は、Suupeas公式XアカウントよりDMにて行います。




この枕、寝返りし放題。ネガエリーネ




10月2日に発売した枕「ネガエリーネ」は、その名の通り、寝返りのしやすさを徹底的に追求した枕です。一般的な枕に比べ、ワイドに設計されており、ベッド上の睡眠スペースが広がります。また、寝返りのしやすさを考えた素材、構造で快適な寝姿勢をサポート。寝返りし放題な寝心地をお楽しみください。



ネガエリーネ 詳細ページ


https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/160-000180-10/




“お昼寝系”2人組ガールズ音楽ユニット「Suupeas」


キャンペーンで提供する枕「ネガエリーネ」では、「Suupeas」がイメージモデルをつとめています。



■プロフィール



「Suupeas（すーぴーず）」は、歌手に声優、プロ雀士と幅広く活動し、TikTokフォロワー32万人を超えるひなぷ（武田雛歩）と、ちょっと変わったことも真顔でできる謎の美少女（サンプラー使い）はるぽんからなる、見た目も性格も、ゆるゆる、ふわふわな2人がボカロPによるボカロックを歌う“お昼寝系”2人組ガールズ音楽ユニットです。


お昼寝のような絶対的幸福感をお届けしたい気持ちです。





・「Suupeas」公式SNS


公式サイト：https://suupeas.net/


TikTok　　：@suupeasofficial（https://www.tiktok.com/@suupeasofficial）


X：@Suupeasofficial（https://x.com/suupeasofficial）


Instagram：@suupeas_official（https://www.instagram.com/suupeas_official）


YouTube　：@suupeasofficial（https://www.youtube.com/@suupeasofficial）


ニコニコ動画：ID:135299567（https://www.xiaohongshu.com/user/profile/66fcf13b000000001d0322d8）



・「Suupeas」海外公式SNS


微博 Weibo　　　：https://weibo.com/u/7958804109


小红书 REDBOOK：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/66fcf13b000000001d0322d8


抖音 Douyin：https://v.douyin.com/iUSX73r8/


Bilibili 　 　：https://space.bilibili.com/3546756704897584



■メンバープロフィール



はるぽん



Part ：Guitar＆DJ＆サンプラー使い


Age ：23


Birth：2002.8.21


Birthplace：Ehime



お昼寝に対する気持ち：罪悪感と幸福感のせめぎ合い


好みのお昼寝時間帯　：陽が落ちてきた頃


趣味・特技　　　　　：お散歩、どんな動物とも触れ合える、インナービューティーに詳しい、ストレッチ（ストレッチマン）





TikTok：@haruponchaaan（https://www.tiktok.com/@haruponchaaan）


X　　 ：@harupondayon（https://x.com/harupondayon）


Instagram：@haruponchandesu（https://www.instagram.com/haruponchandesu）




ひなぷ（武田雛歩）



Part ：Main Vocal


Age ：26


Birth：1999.3.3


Birthplace：Ehime



お昼寝に対する気持ち：お家時間で一番好きなひととき


好みのお昼寝時間帯　：昼下がり


趣味・特技　　　　　：アニメ鑑賞、民謡


実は、プロ雀士（日本プロ麻雀連盟所属）





TikTok：@hinaho0303（https://www.tiktok.com/@hinaho0303）


X　　 ：@hinaho_0303（https://x.com/hinaho_0303）


Instagram：@hinaho_tkm（https://www.instagram.com/hinaho_tkm/）


