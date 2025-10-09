【セミナー開催】ネットリサーチにおける自由記述の再考～AI時代の新たな可能性～

ネットリサーチにおける自由記述の再考～AI時代の新たな可能性～

株式会社アスマーク（東京都渋谷区東、代表取締役：町田正一）は、2025年10月23日（木）13:00に、「“自由記述”の多いネットリサーチ」をテーマに、これまでの課題と、生成AIがもたらす新たな可能性について、リサーチャーが解説するセミナーをご案内いたします。



無料お申し込みはこちら :
https://www.asmarq.co.jp/seminar/free_description_251023/


このような方へお勧め


- 自由記述の効果的な活用方法を知りたい方
- 自由記述の分析に時間やコストがかかりすぎると感じている方
- 生成AIをリサーチ業務に取り入れるためのポイントを知りたい方


背景


コンパクトに専門知識を学ぶ、アスマークのショートセミナーシリーズです。

今回のテーマは、“自由記述”の多いネットリサーチ。
回答者のリアルな声が聞ける貴重なデータですが、「コストがかかる」「分析が大変」「回答負荷」といった理由で、自由記述の設問を多用することは推奨されてきませんでした。

本セミナーでは、これまで多くのリサーチャーを悩ませてきた自由記述の課題と、生成AIがもたらす新たな可能性とその活用のポイントについて、リサーチャーが解説いたします。

AIの登場で、自由記述の分析はどのように変わるのか。定性データを、”宝の山”に変えるための3つの条件とは。
新たなインサイトの発見のための、リサーチのヒントが見つかるショートセミナーです。



セミナー概要


タイトル：ネットリサーチにおける自由記述の再考～AI時代の新たな可能性～


開催日時：2025.10.23(木) 13:00-13:20


定員　　：500 名


参加費用：無料


登壇者　：株式会社アスマーク　リサーチャー　吉田 圭祐


参加特典：セミナー資料の無料配布



プログラム


- ネットリサーチにおける「自由記述」の理想と現実
- なぜ自由記述の多用は避けられてきたのか？
- 生成AIがもたらす新たな可能性
- 自由記述を「宝の山」にするためには？
- AI時代にリサーチャーに求められる役割とは


代表取締役：町田 正一
所在地　　：〒150-0011 東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー4F
電話番号　：03-5468-5101
FAX番号　：03-5468-5102
設立　　　：2001年12月21日
資本金　　：151百万円（2024年11月末時点）
加盟団体　：一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会
取得認証　：プライバシーマーク（登録番号：12390094）
　　　　　　マーケットリサーチ製品認証規格（ISO 20252）