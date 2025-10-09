【セミナー開催】ネットリサーチにおける自由記述の再考～AI時代の新たな可能性～

株式会社アスマークネットリサーチにおける自由記述の再考～AI時代の新たな可能性～

株式会社アスマーク（東京都渋谷区東、代表取締役：町田正一）は、2025年10月23日（木）13:00に、「“自由記述”の多いネットリサーチ」をテーマに、これまでの課題と、生成AIがもたらす新たな可能性について、リサーチャーが解説するセミナーをご案内いたします。

無料お申し込みはこちら :https://www.asmarq.co.jp/seminar/free_description_251023/

このような方へお勧め

- 自由記述の効果的な活用方法を知りたい方- 自由記述の分析に時間やコストがかかりすぎると感じている方- 生成AIをリサーチ業務に取り入れるためのポイントを知りたい方

背景

コンパクトに専門知識を学ぶ、アスマークのショートセミナーシリーズです。



今回のテーマは、“自由記述”の多いネットリサーチ。

回答者のリアルな声が聞ける貴重なデータですが、「コストがかかる」「分析が大変」「回答負荷」といった理由で、自由記述の設問を多用することは推奨されてきませんでした。



本セミナーでは、これまで多くのリサーチャーを悩ませてきた自由記述の課題と、生成AIがもたらす新たな可能性とその活用のポイントについて、リサーチャーが解説いたします。



AIの登場で、自由記述の分析はどのように変わるのか。定性データを、”宝の山”に変えるための3つの条件とは。

新たなインサイトの発見のための、リサーチのヒントが見つかるショートセミナーです。

セミナー概要

タイトル：ネットリサーチにおける自由記述の再考～AI時代の新たな可能性～

開催日時：2025.10.23(木) 13:00-13:20

定員 ：500 名

参加費用：無料

登壇者 ：株式会社アスマーク リサーチャー 吉田 圭祐

参加特典：セミナー資料の無料配布

プログラム

