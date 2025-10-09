【セミナー開催】ネットリサーチにおける自由記述の再考～AI時代の新たな可能性～
ネットリサーチにおける自由記述の再考～AI時代の新たな可能性～
株式会社アスマーク（東京都渋谷区東、代表取締役：町田正一）は、2025年10月23日（木）13:00に、「“自由記述”の多いネットリサーチ」をテーマに、これまでの課題と、生成AIがもたらす新たな可能性について、リサーチャーが解説するセミナーをご案内いたします。
無料お申し込みはこちら :
https://www.asmarq.co.jp/seminar/free_description_251023/
このような方へお勧め
- 自由記述の効果的な活用方法を知りたい方
- 自由記述の分析に時間やコストがかかりすぎると感じている方
- 生成AIをリサーチ業務に取り入れるためのポイントを知りたい方
背景
コンパクトに専門知識を学ぶ、アスマークのショートセミナーシリーズです。
今回のテーマは、“自由記述”の多いネットリサーチ。
回答者のリアルな声が聞ける貴重なデータですが、「コストがかかる」「分析が大変」「回答負荷」といった理由で、自由記述の設問を多用することは推奨されてきませんでした。
本セミナーでは、これまで多くのリサーチャーを悩ませてきた自由記述の課題と、生成AIがもたらす新たな可能性とその活用のポイントについて、リサーチャーが解説いたします。
AIの登場で、自由記述の分析はどのように変わるのか。定性データを、”宝の山”に変えるための3つの条件とは。
新たなインサイトの発見のための、リサーチのヒントが見つかるショートセミナーです。
セミナー概要
タイトル：ネットリサーチにおける自由記述の再考～AI時代の新たな可能性～
開催日時：2025.10.23(木) 13:00-13:20
定員 ：500 名
参加費用：無料
登壇者 ：株式会社アスマーク リサーチャー 吉田 圭祐
参加特典：セミナー資料の無料配布
プログラム
- ネットリサーチにおける「自由記述」の理想と現実
- なぜ自由記述の多用は避けられてきたのか？
- 生成AIがもたらす新たな可能性
- 自由記述を「宝の山」にするためには？
- AI時代にリサーチャーに求められる役割とは
