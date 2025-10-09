【公開20周年記念！4K版 初の全国上映】『エターナル・サンシャイン 4K』 12月12日（金）より2週間限定で全国リバイバル上映決定！

株式会社つみき(C) 2004 Focus Features.

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス Filmarks（フィルマークス）主催のリバイバル上映プロジェクトにて、劇場公開20周年を記念し『エターナル・サンシャイン 4K』を12月12日（金）より2週間限定で全国リバイバル上映することが決定！

『エターナル・サンシャイン 4K』は、ビョークやレディオヘッドなどのミュージックビデオで知られる映像作家ミシェル・ゴンドリー監督と、『マルコヴィッチの穴』『アダプテーション』の脚本家チャーリー・カウフマン、異才2人のタッグによる奇想天外で切ないラブストーリー。2005年の第77回アカデミー賞(R)で脚本賞を受賞し、その独創的な構成と映像表現で世界中の映画ファンを魅了しました。

『エターナル・サンシャイン 4K』は、“失恋の痛みを忘れるために元恋人との記憶を消す”という奇抜な設定を軸に、人が誰かを愛するということの普遍的な痛みと希望を描くラブストーリー。主演のジム・キャリーとケイト・ウィンスレットは、それまでのイメージを覆す繊細かつリアルな演技で観る者の心を静かに揺さぶります。

共演にはキルスティン・ダンスト、イライジャ・ウッド、マーク・ラファロ、トム・ウィルキンソンといった豪華キャストが集結。音楽を担当したジョン・ブライオンが手がける繊細なスコア、そしてベックが歌う主題歌「Everybody’s Gotta Learn Sometime」は、記憶と感情のあいだで漂う物語を優しく包み込みます。

今回のリバイバル上映は4Kリマスター版での公開、ぜひ劇場へ足をお運びください！

（※4K素材での上映ですが、劇場やスクリーンによって2K上映となる場合があります。）

なお、本企画ではオリジナルの入場者特典の配布も実施予定。詳細は後日発表いたします。

【『エターナル・サンシャイン 4K』公開情報】

『エターナル・サンシャイン 4K』

公開日：2025年12月12日（金）より2週間限定上映

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket(https://twitter.com/Filmarks_ticket)）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

配給：Filmarks

【『エターナル・サンシャイン 4K』公開劇場】

新宿ピカデリー他、全国の劇場にて上映予定

※上映劇場が変更となる場合があります

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます

【『エターナル・サンシャイン 4K』作品情報】

(C) 2004 Focus Features.

2004年／アメリカ／107分

https://filmarks.com/movies/125211

監督：ミシェル・ゴンドリー

脚本：チャーリー・カウフマン

出演者：

ジム・キャリー、ケイト・ウィンスレット、キルスティン・ダンスト、マーク・ラファロ、イライジャ・ウッド、トム・ウィルキンソン、ジェリー・ロバート・バーン

＜あらすじ＞

恋人同士だったジョエルとクレメンタインは、バレンタインの直前に別れてしまう。そんなある日、ジョエルのもとに不思議な手紙が届く。「クレメンタインはあなたの記憶をすべて消し去りました。今後、彼女の過去について絶対触れないように-」。自分は仲直りしようと思っていたのに、さっさと記憶を消去してしまった彼女にショックを受けるジョエル。彼はその手紙を送り付けてきた、ラクーナ医院の門を叩く・・・

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」が企画・主催するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。

・Filmarksリバイバル上映

X：https://twitter.com/Filmarks_ticket（@Filmarks_ticket）

オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/(https://revival.filmarks.com/?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=site_release)