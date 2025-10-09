Vtuber、アニメ、アートの華咲交わる―『Snack Nili presents SHIBUYAni MUSEum』

ISARIBI株式会社

株式会社UKIYO（本社：東京都武蔵野市、代表取締役：柏木 豊）とVtuberグループ『スナックにり』は、『MAGNET by SHIBUYA109 5階イベントスペースA-MEC』にて、ポップアップイベント『Snack Nili presents SHIBUYAni MUSEum』を、2025年11月1日（土）～3日（月・祝）の3日間開催いたします。

本イベントは4月に開催された『スナックにり Presents シブヤニ』の第2弾として、Vtuberグループ『スナックにり』をMCに、話題のコンテンツの紹介や新進気鋭のゲストを招いたステージを併催、ポップアップストアだけに終わらない渋谷発のコンテンツフェスティバルとなっています。今回は「MUSEum」をイベントテーマに、『スナックにり』主宰のイラストレーター『ニリツ』によるキービジュアルや、肋兵器、いがやん、伍長、なつめえり、Nidy-2D-、夕薙の豪華執筆陣によるトリビュートイラストが会場を華やかに彩ります。

■イベント概要

【開催場所】MAGNET by SHIBUYA109 5階イベントスペース A-MEC（アメーク）

【開催期間】2025年11月1日(土)～11月3日(月・祝)

【営業時間】10:00～21:00 ※最終日のみ～18:00まで

【特設サイト】http://snacknili.com/shibuyani2/

【主催】スナックにり

【企画】株式会社UKIYO

＜ポップアップストア内容＞

●本イベント開催記念の描き下ろしイラストを使用した複製画、タペストリー等を展示

●開催期間3日間を通してニリツが作成する特大ライブドローイング

●描き下ろしイラストを使用したグッズ等、『スナックにり』の新商品を多数販売

※ステージイベント、グッズラインナップについては追ってのご案内となります。

＜Vtuber情報＞

【ご参考】株式会社UKIYOについて--------------------------------------------------------------------

株式会社UKIYOは、イラストレーター、デザイナー、ライター、Vtuberのマネジメントを中心に、サブカルチャーコンテンツをお届けするプロデュースカンパニーです。当社はイシノアツオ、稲田航、玖条イチソ、しらび、ニリツ、柊椋、憂姫はぐれ、といったクリエイターとアライアンスを結んでいます。

（https://www.ukiyo.tokyo）

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

『スナック にり』は、日々の疲れを癒し、配信者と皆さんが共に明日への活力や生きる元気を手に入れられる場所を目指して活動するVtuberグループです。

http://snacknili.com/

＜本件に関する一般向けお問い合わせ先＞

■JOL Collab Store

東京都渋谷区神南1-23-10

Email：jol-collab-store@mynavi.jp