何度でもキュン死する日常系ラブコメ『新婚のいろはさん』第9巻が10月9日に発売！ 70話分無料公開や大幅割引など、お得なキャンペーン実施中！
株式会社双葉社
『超可動ガールズ』シリーズ完結のÖYSTER最新作、溺愛しあう夫婦の日常を描いた人気4コマシリーズ『新婚のいろはさん』の第9巻が10月9日(木)に発売されます。
『超可動ガールズ』シリーズ完結のÖYSTER最新作、溺愛しあう夫婦の日常を描いた人気4コマシリーズ『新婚のいろはさん』の第9巻が10月9日(木)に発売されます。
最新刊の発売を記念して70話分無料公開など、とってもお得なキャンペーンが目白押しです！
●webアクションで70話分無料公開！
連載中のwebアクションにて、70話分が無料で読めるビッグチャンス！
一気読みが叶うのはwebアクションだけ！
[実施期間] 10月9日(木)12:00～10月30日(木)12:00
▼1話目はこちらから
https://comic-action.com/episode/10044607041217599219
●無料＆大幅割引キャンペーン
複数ストア横断で、ÖYSTER双葉社作品がまとめてお得な電子キャンペーンを実施！
[実施期間] 10月9日(木)～10月22日(水)
『新婚のいろはさん』１.２.巻 無料ストリーミング＆30％OFF
『ど先端ナース』１.巻 半額
『男爵校長DS』１.巻 半額
『男爵校長High!』１.巻 半額
『超可動ガール1/6』１.巻 無料ストリーミング＆30％OFF
『超可動ガールズ』１.２.巻 無料ストリーミング＆30％OFF
●書誌情報
『新婚のいろはさん』9巻
著者：ÖYSTER
発売日：2025年10月9日
定価：858円(税込)
判型：A5判
発行元：株式会社双葉社
詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97845759463070000000