何度でもキュン死する日常系ラブコメ『新婚のいろはさん』第9巻が10月9日に発売！ 70話分無料公開や大幅割引など、お得なキャンペーン実施中！

『超可動ガールズ』シリーズ完結のÖYSTER最新作、溺愛しあう夫婦の日常を描いた人気4コマシリーズ『新婚のいろはさん』の第9巻が10月9日(木)に発売されます。
最新刊の発売を記念して70話分無料公開など、とってもお得なキャンペーンが目白押しです！



●webアクションで70話分無料公開！



連載中のwebアクションにて、70話分が無料で読めるビッグチャンス！


一気読みが叶うのはwebアクションだけ！



[実施期間] 10月9日(木)12:00～10月30日(木)12:00



▼1話目はこちらから


https://comic-action.com/episode/10044607041217599219



●無料＆大幅割引キャンペーン

複数ストア横断で、ÖYSTER双葉社作品がまとめてお得な電子キャンペーンを実施！



[実施期間] 10月9日(木)～10月22日(水)



『新婚のいろはさん』１.２.巻　無料ストリーミング＆30％OFF


『ど先端ナース』１.巻　半額


『男爵校長DS』１.巻　半額


『男爵校長High!』１.巻　半額


『超可動ガール1/6』１.巻　無料ストリーミング＆30％OFF


『超可動ガールズ』１.２.巻　無料ストリーミング＆30％OFF



●書誌情報

『新婚のいろはさん』9巻


著者：ÖYSTER


発売日：2025年10月9日


定価：858円(税込)


判型：A5判


発行元：株式会社双葉社


詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97845759463070000000