自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、シートポスト取付リアキャリア(GRS493)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～10/13(祝)AM11:59まで】
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年10月9日(木)～10月13日(祝)AM11:59まで
新商品の「シートポスト取付リアキャリア(GRS493)」のXプレゼントキャンペーンを開催!
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。
「GORIX」公式X → https://x.com/gottsuprice(https://x.com/gottsuprice)
商品の詳細
商品名：GORIX シートポスト取付リアキャリア(GRS493)
販売先：
●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/grs493/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/grs493
●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDKF74RT
販売価格：2,499円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。
商品内容
シートポスト固定式（スペーサー3点付属）
適合サイズ
20～29インチの自転車
対応シートポスト径
φ25.4 / 27.2 / 28.6 / 30.9 / 31.6mm（丸型）
素材
アルミ合金（防錆・耐候塗装仕上げ）
最大積載荷重
走行時 最大10kg（静止時 最大18kg）
製品重量
約710g
サイズ
荷台サイズ：約49cm × 約12cm × 高さ約6.5cm/荷台パネル：長さ32cm × 幅12cm、チューブ径φ12mm / φ8mm
工具付属
両口スパナ 8×10mm、六角レンチ 5mm / 6mm・日本語説明書付き
非対応車種
エアロ形状、カーボン製、サスペンション付シートポスト/20インチ未満の小径車/シートポストが脱着できない車体
備考・注意点
・最大荷重 10kg を超えないようにしてください。 ・荷物の重心が偏らないようバランスよく積載して下さい。 ・人やペットの乗車には使用できません。 ・使用前に、すべてのボルトが確実に締まっていることを確認してください。 ・キャリパーやタイヤ等に干渉しないよう、取付後動作確認を行ってください。