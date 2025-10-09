自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、シートポスト取付リアキャリア(GRS493)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～10/13(祝)AM11:59まで】

GORIX株式会社

自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年10月9日(木)～10月13日(祝)AM11:59まで


新商品の「シートポスト取付リアキャリア(GRS493)」のXプレゼントキャンペーンを開催!































応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。

「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!

「GORIX」公式X　→　https://x.com/gottsuprice(https://x.com/gottsuprice)



商品の詳細




商品名：GORIX シートポスト取付リアキャリア(GRS493)



販売先：
●GORIX公式ストア(楽天)　→　https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/grs493/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/grs493


●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDKF74RT



販売価格：2,499円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。



商品内容


シートポスト固定式（スペーサー3点付属）


適合サイズ


20～29インチの自転車


対応シートポスト径


φ25.4 / 27.2 / 28.6 / 30.9 / 31.6mm（丸型）


素材


アルミ合金（防錆・耐候塗装仕上げ）


最大積載荷重


走行時 最大10kg（静止時 最大18kg）


製品重量


約710g


サイズ


荷台サイズ：約49cm × 約12cm × 高さ約6.5cm/荷台パネル：長さ32cm × 幅12cm、チューブ径φ12mm / φ8mm


工具付属


両口スパナ 8×10mm、六角レンチ 5mm / 6mm・日本語説明書付き


非対応車種


エアロ形状、カーボン製、サスペンション付シートポスト/20インチ未満の小径車/シートポストが脱着できない車体


備考・注意点


・最大荷重 10kg を超えないようにしてください。 ・荷物の重心が偏らないようバランスよく積載して下さい。 ・人やペットの乗車には使用できません。 ・使用前に、すべてのボルトが確実に締まっていることを確認してください。 ・キャリパーやタイヤ等に干渉しないよう、取付後動作確認を行ってください。