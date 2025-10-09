【スタートアップ向け】パーソルキャリア株式会社とSTATION Ai株式会社が共同で、営業組織の成長を加速させる新規プログラム「Sales Engine Program」をリリース

パーソルキャリア株式会社

パーソルキャリア株式会社の副業・フリーランス人材 マッチングプラットフォームサービス「HiPro Direct」(https://hipro-job.jp/pro/service/direct/lp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：瀬野尾 裕）は、 STATION Ai株式会社（ステーション・エーアイ、本社：名古屋市昭和区、代表取締役社長 兼 CEO：佐橋 宏隆）が運営する日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」に入居するシリーズAを目指すスタートアップを対象とした新規の有償支援プログラム「Sales Engine Program」を2025年11月25日より約4か月間実施します。

このプログラムを通じて、SalesTOP人材※の採用、営業戦略構築や顧客獲得活動、大企業・VC・自治体を集めた商談会（ピッチ）の開催など幅広い支援を提供し、資金調達前後のスタートアップが抱える営業課題の解決を図ります。

※スタートアップ企業にて営業組織の立ち上げが期待できるようなご経歴/経験をお持ちの方

本プログラムリリースの背景

STATION Ai に入居するスタートアップを支援するなかで明らかになったのは、アーリーからプレシリーズAのスタートアップにとっては、「営業力の不足」が成長の大きな壁になっているという点です。なかでも、事業内容に適したSalesTOP人材を確保し、営業戦略を構築・実行できる体制を整えることは、多くのスタートアップに共通する重要課題となっています。こうした課題を解決するために、STATION Aiとパーソルキャリアは連携し、「HiPro」による人材支援と営業機会の提供を組み合わせた本プログラムを新たに開始します。

有償支援プログラム「Sales Engine Program」の内容

◆プログラムの全体像と提供する支援

参加スタートアップとSalesTOP候補者とのマッチングを通じて、営業戦略の策定・実施に貢献します。プログラムの最終段階では、STATION Aiと「HiPro」の両社が有するネットワークを活用した顧客獲得ピッチ（デモデイ）を行い、数多くの大企業やVCとの接点機会を提供します。

図１：プログラム提供内容

図２：プログラム詳細

図３：SalesTOPによる支援

◆特長

１．営業課題にジャストフィットした人材の確保

参加スタートアップは、HiProサポートにより、企業課題や事業状況に合わせた人材と出会うことができます。

２．両社が有するネットワークを活用した顧客獲得ピッチ

STATION Aiと「HiPro」がもつ大企業・VC/CVC・スタートアップとのネットワークを活用し、各社へのピッチの機会を提供します。

◆実施（参加）概要

参加資格：STATION Aiに入居する、資金調達（シリーズA）前後のアーリーフェーズの企業

※初期の顧客は獲得済みだが拡販戦略の精緻化が必要な企業など

定 員：5社

実施期間：2025年11月25日～2026年3月19日（約4か月間）

参加費用：700,000円（税別）

他に、SalesTOP人材への業務委託費等でプログラム期間中、計100万円程度必要（目安）

お問い合わせ先：Sales Engine Program運営事務局（担当：田沼・加藤）（GRP-sales_engine@stationai.co.jp）

STATION Ai株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 佐橋 宏隆氏 コメント

スタートアップの成長において、営業力の確立と人材の最適配置は事業拡大を左右する要諦です。本プログラムでは、HiProの知見とマッチング力に、STATION Aiの伴走支援を掛け合わせ、限られたリソースでも成果を最大化できる“再現性のある営業体制”の構築を後押ししていきます。本取り組みから、次世代を牽引するスタートアップが数多く生まれることを心より期待しています。

パーソルキャリア株式会社 執行役員 エージェントサービス事業部 事業部長 兼 タレントシェアリング事業部 事業部長 鏑木 陽二朗 コメント

スタートアップにおいて営業力の確立は成長を大きく左右する重要なテーマであり、限られたリソースの中で成果を最大化する仕組みづくりが求められます。HiProは今回のプログラムを機に、これまで培ってきた営業領域における知見と人材マッチングの強みを活かし、スタートアップの成長を着実に後押ししていきたいと考えています。本プログラムから、次世代を牽引するスタートアップが生まれることを心より期待しています。

■STATION Ai について＜ https://stationai.co.jp/(https://stationai.co.jp/) ＞

日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」は、スタートアップ企業の創出育成およびオープンイノベーションの促進を目的に様々な支援サービスを提供しています。1,000社を超える国内外のスタートアップ企業、パートナー企業、VC等の支援機関や大学等がSTATION Aiに参画し、新規事業創出に取り組んでいます。働きやすい環境提供に加え、勉強会、メンタリング、マッチング、各種有償支援プログラムなど、事業成長を後押しする支援を提供しています。メンバースタートアップの所在地は愛知県をはじめ、東京、国外など多岐に渡っています。

■プロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」について＜ https://hipro-job.jp/(https://hipro-job.jp/) ＞

「HiPro（ハイプロ）」は、「スキルを解放し、社会を多様にする。」をパーパスに、課題に向き合う企業と、副業・フリーランス人材をつなぐ、プロフェッショナル人材の総合活用支援サービスです。企業の人材獲得の難易度が高まり、個人のはたらき方が大きく変わる中、「HiPro」は企業が必要とする人材と出会い、個人は自分のスキルに合ったプロジェクトを見つける機会を「HiPro Biz」「HiPro Tech」「HiPro Direct」の3つのサービスを通じ提供します。これまでの経験とスキルを活かしながら自身の可能性を広げたい個人と、複雑化する課題に対応したい企業に選択肢を増やし、社会を多様にしていきます。

プロフェッショナル人材による経営支援サービス「HiPro Biz」＜ https://biz.hipro-job.jp/(https://biz.hipro-job.jp/) ＞

経営課題解決に取り組む企業向けに、経営層・CxO ・エキスパートクラス等、高度な課題を解決できる個人と共に、課題解決に導く経営支援サービスです。

IT・テクノロジー領域特化型エージェントサービス「HiPro Tech」＜ https://tech.hipro-job.jp/(https://tech.hipro-job.jp/) ＞

IT・テクノロジー領域の課題解決に取り組む企業向けに、エンジニア・ ITコンサルタント・技術顧問・ PM/PMO 等、 IT 分野に精通した個人を紹介するエージェントサービスです。

副業・フリーランス人材 マッチングプラットフォームサービス「HiPro Direct」

＜ https://hipro-job.jp/pro/service/direct/lp/(https://hipro-job.jp/pro/service/direct/lp/) ＞

課題を解決できる副業・フリーランス人材と企業がプラットフォーム上で直接つながり、最短即日で業務の受発注ができるマッチングプラットフォームサービスです。

■パーソルキャリア株式会社(https://www.persol-career.co.jp/)について＜ https://www.persol-career.co.jp/(https://www.persol-career.co.jp/) ＞

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて：https://www.persol-career.co.jp/mission_value/