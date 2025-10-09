Nintendo Switch(TM)『Blackish House sideA→ -Retour-』本日発売！

株式会社エディア

株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成、以下:エディア）は、株式会社アリスマティック（本社:東京都文京区、代表取締役:星 昌宏、以下:アリスマティック）よりライセンス許諾を受け、Nintendo Switch用ソフト『Blackish House sideA→ -Retour-』を本日2025年10月9日（木）に発売したことをお知らせいたします。

■『Blackish House』とは

2016年に株式会社アスガルドのレーベルhoneybee black（現:株式会社アリスマティック）より発売された、PCゲーム作品です。

才能や容姿に恵まれながらも、性格に難がある芸能人たちが集まる「星月プロダクション」を舞台に、彼らとの非日常的で甘く危険な恋愛を描いたお話となっています。

本シリーズはPC版、シチュエーションCD等の展開が行われており、2017年に続編となる『Blackish House ←sideZ』も発売され、数多くのお客様に楽しまれてきました。

※本作は『Blackish House sideA→』（2016年8月26日・PC [Windows専用]）の移植作となります

■INTRODUCTION

個性も、

それを引き立たせる容姿も才能もあるけれど、

すべてを持っているが故に

周りの事を考えようとしない彼らは、

全員性格が

ブラック。

彼らが所属する芸能事務所“星月プロダクション”は、

そんな彼らに見切りをつけて、

全員を一箇所に集め、ひとつの条件を突きつけた。

それは……

全員で共同生活をし、

力を合わせて半年後に控えたミュージカル公演を成功させる事だった。

もし、これが失敗に終わった場合には全員の契約を切り、

二度と芸能界で活動できないようにするという。

共同生活をする場所は、

華やかな彼らが住むには似つかわしくないオンボロアパート。

期間は半年。

集まったメンバーは、役者、ダンサー、声優、歌手、モデルとジャンルはバラバラ。

そのうえ、誰も彼も“超”がつくほど我が強く個性的。

そんな彼らの中に放り込まれた、自分を持たない女優のヒロイン。

彼女が、半年後彼らと共に見る景色は

一体どんな景色なのか―――

『Blackish House sideA→ -Retour-』製品情報

■関連サイト

『Blackish House sideA→ -Retour-』公式サイト

https://honeybee-cd.com/BlackishHouse/switch_sideA/

『Blackish House sideA→ -Retour-』製品情報サイト

https://blackishhouse-edia.com/sidea/

『Blackish House sideA→ -Retour-』ニンテンドーeショップ

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000095793

『Blackish House』ポータルサイト

https://www.honeybee-cd.com/BlackishHouse/

『Blackish House』公式SNS

https://x.com/blackish_h_hb

（@Blackish_H_hb）

