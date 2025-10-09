Nintendo Switch(TM)『Blackish House sideA→ -Retour-』本日発売！
株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成、以下:エディア）は、株式会社アリスマティック（本社:東京都文京区、代表取締役:星 昌宏、以下:アリスマティック）よりライセンス許諾を受け、Nintendo Switch用ソフト『Blackish House sideA→ -Retour-』を本日2025年10月9日（木）に発売したことをお知らせいたします。
■『Blackish House』とは
2016年に株式会社アスガルドのレーベルhoneybee black（現:株式会社アリスマティック）より発売された、PCゲーム作品です。
才能や容姿に恵まれながらも、性格に難がある芸能人たちが集まる「星月プロダクション」を舞台に、彼らとの非日常的で甘く危険な恋愛を描いたお話となっています。
本シリーズはPC版、シチュエーションCD等の展開が行われており、2017年に続編となる『Blackish House ←sideZ』も発売され、数多くのお客様に楽しまれてきました。
※本作は『Blackish House sideA→』（2016年8月26日・PC [Windows専用]）の移植作となります
■INTRODUCTION
個性も、
それを引き立たせる容姿も才能もあるけれど、
すべてを持っているが故に
周りの事を考えようとしない彼らは、
全員性格が
ブラック。
彼らが所属する芸能事務所“星月プロダクション”は、
そんな彼らに見切りをつけて、
全員を一箇所に集め、ひとつの条件を突きつけた。
それは……
全員で共同生活をし、
力を合わせて半年後に控えたミュージカル公演を成功させる事だった。
もし、これが失敗に終わった場合には全員の契約を切り、
二度と芸能界で活動できないようにするという。
共同生活をする場所は、
華やかな彼らが住むには似つかわしくないオンボロアパート。
期間は半年。
集まったメンバーは、役者、ダンサー、声優、歌手、モデルとジャンルはバラバラ。
そのうえ、誰も彼も“超”がつくほど我が強く個性的。
そんな彼らの中に放り込まれた、自分を持たない女優のヒロイン。
彼女が、半年後彼らと共に見る景色は
一体どんな景色なのか―――
『Blackish House sideA→ -Retour-』製品情報
[表: https://prtimes.jp/data/corp/21592/table/988_1_162bd60f6179bbc360b917b78ed09a5f.jpg?v=202510101257 ]
■関連サイト
『Blackish House sideA→ -Retour-』公式サイト
https://honeybee-cd.com/BlackishHouse/switch_sideA/
『Blackish House sideA→ -Retour-』製品情報サイト
https://blackishhouse-edia.com/sidea/
『Blackish House sideA→ -Retour-』ニンテンドーeショップ
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000095793
『Blackish House』ポータルサイト
https://www.honeybee-cd.com/BlackishHouse/
『Blackish House』公式SNS
https://x.com/blackish_h_hb
（@Blackish_H_hb）
