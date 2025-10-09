Nintendo Switch(TM)『Blackish House sideA→ -Retour-』本日発売！

株式会社エディア


株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成、以下:エディア）は、株式会社アリスマティック（本社:東京都文京区、代表取締役:星 昌宏、以下:アリスマティック）よりライセンス許諾を受け、Nintendo Switch用ソフト『Blackish House sideA→ -Retour-』を本日2025年10月9日（木）に発売したことをお知らせいたします。


■『Blackish House』とは


2016年に株式会社アスガルドのレーベルhoneybee black（現:株式会社アリスマティック）より発売された、PCゲーム作品です。


才能や容姿に恵まれながらも、性格に難がある芸能人たちが集まる「星月プロダクション」を舞台に、彼らとの非日常的で甘く危険な恋愛を描いたお話となっています。


本シリーズはPC版、シチュエーションCD等の展開が行われており、2017年に続編となる『Blackish House ←sideZ』も発売され、数多くのお客様に楽しまれてきました。



※本作は『Blackish House sideA→』（2016年8月26日・PC [Windows専用]）の移植作となります








■INTRODUCTION


個性も、


それを引き立たせる容姿も才能もあるけれど、


すべてを持っているが故に


周りの事を考えようとしない彼らは、


全員性格が


ブラック。



彼らが所属する芸能事務所“星月プロダクション”は、


そんな彼らに見切りをつけて、


全員を一箇所に集め、ひとつの条件を突きつけた。



それは……


全員で共同生活をし、


力を合わせて半年後に控えたミュージカル公演を成功させる事だった。


もし、これが失敗に終わった場合には全員の契約を切り、


二度と芸能界で活動できないようにするという。



共同生活をする場所は、


華やかな彼らが住むには似つかわしくないオンボロアパート。



期間は半年。



集まったメンバーは、役者、ダンサー、声優、歌手、モデルとジャンルはバラバラ。


そのうえ、誰も彼も“超”がつくほど我が強く個性的。



そんな彼らの中に放り込まれた、自分を持たない女優のヒロイン。



彼女が、半年後彼らと共に見る景色は


一体どんな景色なのか―――



『Blackish House sideA→ -Retour-』製品情報


