STACCATO〈スタッカート〉2025 WINTERコレクションを公開
株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開するシューズブランド「STACCATO〈スタッカート〉」は、2025年冬シーズンのLOOK BOOKを公開いたしました。
https://www.staccato.jp
インポートシューズらしいオリジナリティ溢れるデザインと高品質＆コンフォータブルな履き心地が大人の女性に支持される「STACCATO〈スタッカート〉」。
2025 WINTER COLLECTIONカタログは、10月17日(金)以降、各店舗にて順次配布がスタートいたします。
2025 WINTER COLLECTIONは、シックで大人なムードを基調に、温かみのあるカラーを取り入れて冬らしい空気感を演出。
レッド・ブラウン・ベージュをキーカラーに、スタイリングやプロップスへ散りばめることで、冬のブーツを引き立てるコレクションに仕上げました。
2025 WINTER ITEM LINEUP
エレガントさとモードさを兼ね備えた雰囲気のロングブーツは、アンクルベルトがアクセントになる一足。
シンプルなデザインなので、どんなコーディネートとも相性抜群なアイテムです。
■スタイルベルトロングブーツ【350IA125-5520】\56,980（tax in）
フロントに輝くビジューバックルが、足元を主役級にしてくれるストレッチコンビブーツ。
絶妙な丈感の筒周りはストレッチ素材で足当たりが良く、スムーズな足運びができるので、快適な履き心地です。
■エルラストレッチコンビブーツ【350IA124-4490】\34,980（tax in）
STACCATOで大人気のストーン付きコードレースアップが、ニットコンビブーツとドッキングされて新登場。
ミドル丈に、程よい厚みのソールで脚長効果も。ニット素材のドッキングでソフトな履き心地なので、デイリーに履いていただける一足です。
■ドルチェニットコンビライトソールブーツ【350IA124-4500】\ 31,900（tax in）
STACCATO 2025 WINTER COLLECTIONは、全国百貨店STACCATO店舗・SHEL‘TTER WEBSTORE・他社ECサイトにて、11月5日(水)から順次発売いたします。
各イベントの情報やコレクション等に関する詳細、直営ショップは、STACCATOのオフィシャルHP(https://www.staccato.jp/)にて随時ご確認ください。
■SHEL’TTER WEBSTORE(https://www.ec-store.net/sws/r/rSSTA/)
■ZOZOTOWN(https://zozo.jp/brand/staccato/)
【 About “STACCATO” 】
グローバルシューズブランド「STACCATO〈スタッカート〉」。
スタイリッシュで洗練された高感度・高品質なレザーシューズを、デイリーに活躍するカジュアルからドレッシーラインまで幅広くラインアップ。デザインはもちろんのこと、履き心地にもこだわったコンフォータブルなシューズをご提案いたします。
STACCATOのシューズが個性的で素敵な毎日を演出してくれます。
■STACCATO HP(https://www.staccato.jp)
■STACCATO ONLINE STORE(https://www.ec-store.net/category/STACCATO)
■STACCATO Instagram(https://www.instagram.com/staccatojapan_official/)
■STACCATO SHOP LIST(https://www.staccato.jp/shoplist/)
＜会社概要＞
名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（東証プライム・証券コード 3548）
創業：2000 年 3 月
代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之
所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ
（企業サイト）：https://www.baroque-global.com
（公式通販サイト）：https://www.ec-store.net/