STACCATO〈スタッカート〉2025 WINTERコレクションを公開

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開するシューズブランド「STACCATO〈スタッカート〉」は、2025年冬シーズンのLOOK BOOKを公開いたしました。

https://www.staccato.jp

インポートシューズらしいオリジナリティ溢れるデザインと高品質＆コンフォータブルな履き心地が大人の女性に支持される「STACCATO〈スタッカート〉」。

2025 WINTER COLLECTIONカタログは、10月17日(金)以降、各店舗にて順次配布がスタートいたします。

2025 WINTER COLLECTIONは、シックで大人なムードを基調に、温かみのあるカラーを取り入れて冬らしい空気感を演出。

レッド・ブラウン・ベージュをキーカラーに、スタイリングやプロップスへ散りばめることで、冬のブーツを引き立てるコレクションに仕上げました。

2025 WINTER ITEM LINEUP

エレガントさとモードさを兼ね備えた雰囲気のロングブーツは、アンクルベルトがアクセントになる一足。

シンプルなデザインなので、どんなコーディネートとも相性抜群なアイテムです。

■スタイルベルトロングブーツ【350IA125-5520】\56,980（tax in）

フロントに輝くビジューバックルが、足元を主役級にしてくれるストレッチコンビブーツ。

絶妙な丈感の筒周りはストレッチ素材で足当たりが良く、スムーズな足運びができるので、快適な履き心地です。

■エルラストレッチコンビブーツ【350IA124-4490】\34,980（tax in）

STACCATOで大人気のストーン付きコードレースアップが、ニットコンビブーツとドッキングされて新登場。

ミドル丈に、程よい厚みのソールで脚長効果も。ニット素材のドッキングでソフトな履き心地なので、デイリーに履いていただける一足です。

■ドルチェニットコンビライトソールブーツ【350IA124-4500】\ 31,900（tax in）

STACCATO 2025 WINTER COLLECTIONは、全国百貨店STACCATO店舗・SHEL‘TTER WEBSTORE・他社ECサイトにて、11月5日(水)から順次発売いたします。

各イベントの情報やコレクション等に関する詳細、直営ショップは、STACCATOのオフィシャルHP(https://www.staccato.jp/)にて随時ご確認ください。

■SHEL’TTER WEBSTORE(https://www.ec-store.net/sws/r/rSSTA/)

■ZOZOTOWN(https://zozo.jp/brand/staccato/)

【 About “STACCATO” 】

グローバルシューズブランド「STACCATO〈スタッカート〉」。

スタイリッシュで洗練された高感度・高品質なレザーシューズを、デイリーに活躍するカジュアルからドレッシーラインまで幅広くラインアップ。デザインはもちろんのこと、履き心地にもこだわったコンフォータブルなシューズをご提案いたします。

STACCATOのシューズが個性的で素敵な毎日を演出してくれます。

■STACCATO HP(https://www.staccato.jp)

■STACCATO ONLINE STORE(https://www.ec-store.net/category/STACCATO)

■STACCATO Instagram(https://www.instagram.com/staccatojapan_official/)

■STACCATO SHOP LIST(https://www.staccato.jp/shoplist/)

＜会社概要＞

名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（東証プライム・証券コード 3548）

創業：2000 年 3 月

代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ

（企業サイト）：https://www.baroque-global.com

（公式通販サイト）：https://www.ec-store.net/