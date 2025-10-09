タワーレコード渋谷店移転30周年記念松居慶子ピアノコンサート開催決定

タワーレコード株式会社

タワーレコード渋谷店は、移転30周年を記念して2026年1月8日（木）によみうり大手町ホールにて「松居慶子ピアノコンサート The Space Between - 線と弦 -」を開催します。

1987年にアルバム『A Drop of Water』で全米デビューを果たし、2023年リリースアルバム『Euphoria』までに30タイトルをリリースし、国境を越えて多くのリスナーを魅了して来た松居慶子が、1月8日（木）によみうり大手町ホールにて、ピアノコンサートを開催します。

ゲストにチェロ奏者の伊藤ハルトシを迎え、この日だけの特別なプログラムで、世界中で愛される作品群を演奏します。

今回は2025年3月に現在の場所に移転して30周年を迎えたタワーレコード渋谷店が、松居慶子を全力でサポート。2025年10月17日（金）からタワーレコード渋谷店7階では松居慶子コーナーを開設し、これまでリリースしてきた過去作品の展示とともに貴重なUSA盤の販売も行います。

タワーレコード渋谷店ホームページ

https://towershibuya.jp/news/2025/10/09/220416(https://towershibuya.jp/news/2025/10/09/220416)

【松居慶子ピアノコンサート開催概要】

■公演タイトル

タワーレコード渋谷店移転30周年記念

松居慶子ピアノコンサート The Space Between - 線と弦 -

■日時

1月8日（木）18:00開場 18:30開演

■出演

松居慶子

ゲスト：伊藤ハルトシ（チェロ奏者）

■会場

東京 よみうり大手町ホール

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-1

■チケット

一般 7,500円（税込）

※全席指定席 ※未就学児入場不可

■発売

【プレイガイド1次先行】受付期間：10月11日（土）11:00～10月19日（日）23:59

【プレイガイド2次先行】受付期間：11月1日（土）11:00～11月9日（日）23:59

【一般発売】11月22日（土）11:00～

■プレイガイド

チケットぴあ（Pコード：310-239）

https://w.pia.jp/t/keikomatsui-tr/

ローソンチケット（Lコード：32491）

https://l-tike.com/keikomatsui/

イープラス

https://eplus.jp/keikomatsui/

キャピタルヴィレッジ

https://www.cnplayguide.com/cv_keiko0108/

■主催

タワーレコード渋谷店

■運営・制作

キャピタルヴィレッジ / リードイン

■お問い合わせ先

キャピタルヴィレッジ TEL: 03-3478-9999

＜松居慶子プロフィール＞

松居慶子（ピアニスト／作曲家）

1987年『A Drop of Water』で全米デビュー。『ロサンゼルス・タイムズ』ほか各誌で絶賛され、全米のコンテンポラリー・ジャズ系FMでヘヴィローテーションされた。以降のアルバムは Billboard コンテンポラリー・ジャズ・チャートでロングヒットを重ね、同ジャンルのトップ・アーティストとしての地位を確立。これまでに世界で30タイトル以上をリリース。

全作品が本人のオリジナル曲によるもので、愛と生命力に満ちたメロディと精神性の高い作品で多くのファンを魅了している。また、国連世界食糧計画（WFP）のアフリカ飢餓撲滅活動や全米骨髄バンク、乳がん撲滅プロジェクトなど、音楽を軸に人道的支援にも積極的に取り組んでいる。 2001年『Deep Blue』で同チャート日本人初の1位を獲得。2000・2001年「全米スムースジャズ賞 最優秀女性アーティスト」受賞、2004年外務大臣表彰、2010年 Universal Award 受賞。『Journey To The Heart』（2016）、『Echo』（2019）も同チャート1位。最新作『Euphoria』は iTunes Jazz チャートで発売と同時に1位を獲得。ボブ・ジェームスとの “1 piano, 4 hands（1台ピアノ連弾）” ワールドツアーをはじめ、マイルス・デイヴィス、チャカ・カーン、フィリップ・ベイリーら世界的アーティストとの共演でも知られる。現在も米国を拠点に、北米・欧州・アジア・南米・アフリカ各地で精力的にツアーを行っている。

＜ゲスト：伊藤ハルトシ（チェロ奏者）＞

3歳からチェロ、14歳からギターを始める。18歳よりプロ活動を始める。Rock、Blues、Jazz、R&B、worldmusic、クラシックなどをルーツとし、現在では、ギター&チェロの二刀流でポップスやインストゥルメンタルのライブ、レコーディング、アレンジャーやサウンドプロデューサーとしても様々な分野で活動中。最近では、 平原綾香ツアーの音楽監督をつとめ、秦基博、澤野弘之、SennaRin、NAQT VANE、大黒摩季、岡本真夜、My Little Lover、澤田知可子、森恵、

辛島美登里、城南海、小野リサ、NAOTO、柏木広樹、LEO、などのレコーディング、ライブサポート、そして映画、テレビドラマ、CM、自身のバンドFab Bond、Tatopaniなどで活動中。

＜タワーレコード渋谷店7F松居慶子コーナー＞

2025年10月17日（金）開店時からタワーレコード渋谷店7Fに松居慶子コーナーを開設します。リリースしてきた過去作品の展示とUSA盤、国内盤の販売をします。松居慶子コーナーにて作品をご購入の方に、先着で松居慶子特製マルチマーカーを差し上げます。

■購入特典

マルチマーカー

※対象商品1枚ご購入ごとにランダムで2種類のどちらかをプレゼントします。