朝日新聞(デジタル版)「スタンダードコース」が２カ月間無料！

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）は、朝日新聞社のニュースサイトを開設してから30周年を記念して、朝日新聞のデジタル版（https://www.asahi.com ）を２カ月間無料でご利用いただける「30周年キャンペーン」を10月15日午前11時から実施します。

■「30周年キャンペーン」特設ページ： https://digital.asahi.com/pr/cp/2025/aut/(https://digital.asahi.com/pr/cp/2025/aut/?ref=cp2025aut_pressrelease_link1)



朝日新聞社は、1995年8月にニュースサイト「asahi.com」をオープンし、インターネット上でニュースの配信を始めました。

配信開始から30年を記念し、デジタル版に初めてお申し込みいただく方を対象に、スタンダードコース（月額1,980円＜税込み＞）を最初の２カ月間は無料でご利用いただけるキャンペーンを実施します。

スタンダードコースでは、すべての有料記事を読むことができ、記事に対する専門家のコメントが読める「コメントプラス」や、記事をジャンルごとにフォローできる機能などの主要な機能もご利用いただけます。

詳細は、10月15日午前11時オープンの特設ページ（https://digital.asahi.com/pr/cp/2025/aut/(https://digital.asahi.com/pr/cp/2025/aut/?ref=cp2025aut_pressrelease_link2) ）をご確認ください。また、朝日ID会員にご登録（無料）いただくと、キャンペーンの情報をメールでお届けします。朝日IDには、こちら（https://id.asahi.com/register/request_ID.html(https://id.asahi.com/register/request_ID.html?ref=cp2025aut_pressrelease_idlink) ）のページからご登録ください。

▽30周年キャンペーン・概要

期間：2025年10月15日（水）11:00～11月25日（火）17:00

キャンペーン内容：朝日新聞（デジタル版）のスタンダードコースと、アプリ内課金スタンダードコース（「スタンダードコースfor App Store」、「スタンダードコースfor Google Play」）が最初の２カ月間無料

対象：朝日新聞（デジタル版）に初めてお申し込みいただく方

特設ページ：https://digital.asahi.com/pr/cp/2025/aut/(https://digital.asahi.com/pr/cp/2025/aut/?ref=cp2025aut_pressrelease_link3)

※お申し込みいただけるのは、上記期間です。

※10月15日にお申し込みいただいた場合、12月14日までは月額の購読料が無料となります。12月15日からは月額1,980円（税込み）がかかります。



▽朝日新聞（デジタル版）の「スタンダードコース」と「アプリ内課金スタンダードコース」について

デジタル版の「スタンダードコース」は、デジタル版のすべての有料記事を読むことができるコースです。専門家のコメントを通じてニュースを深く理解できる「コメントプラス」や、その日の注目ニュースをミニ解説付きでお届けする「ニュースの要点」などの主要な機能がご利用いただけます。アプリをご利用いただくと、「ジャンルフォロー」や「記者フォロー」などのアプリ限定機能もお楽しみいただけます。

「アプリ内課金スタンダードコース（「スタンダードコースfor App Store」、「スタンダードコースfor Google Play」）」は、アプリストアからお申し込みいただけるコースです。朝日新聞（デジタル版）のすべての有料記事を読むことができ、アプリ限定機能もご利用いただけます。アプリからのお申し込み後、朝日ID（無料）にご登録・連携いただくことでPC・タブレットのブラウザーでもご利用いただけます。

（参考記事） 朝日新聞 「朝日新聞社のニュースサイト、開設30周年 特設サイトを公開」：

https://www.asahi.com/articles/AST872W95T87DIFI01TM.html