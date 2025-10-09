¡ÖABEMA de J SPORTS¡×¡¢10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë³«Ëë¤ÎSV¥êー¥°½÷»Ò¡ØÂçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹vs¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¡Ù¤Ë¤Æ¡¢²òÀâ¤ËÇ÷ÅÄ¤µ¤ª¤ê¡¢¥²¥¹¥È¤ËÝ¯ºä46¡¦ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢J SPORTS¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡ÖABEMA de J SPORTS¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ø2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¡SV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤è¤ê¡¢¡ØÂçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹vs¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢18»þ40Ê¬¤è¤êÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖABEMA de J SPORTS¡×¤Ë¤è¤ëSV¥êー¥°½÷»Ò³«ËëÀï¤Ç¤Ï¡¢²òÀâ¤Ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇ÷ÅÄ¤µ¤ª¤ê¡¢¥²¥¹¥È¤ËÝ¯ºä46¤ÎÅÄÂ¼ÊÝÇµ¤ò·Þ¤¨¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê³«ËëÀï¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Î¾¥Áー¥à¤ÎÇ®Àï¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î·Ð¸³¤ÈÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸ì¤é¤ì¤ëÇ÷ÅÄ¤Î²òÀâ¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë³¦¶þ»Ø¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ë·Ð¸³¼Ô¤ÎÅÄÂ¼¤ÎÈ¯¸À¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î³«ËëÀï¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨SV¥êー¥°½÷»Ò½éÂå½÷²¦¤ÎÂçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹¤Èºòµ¨¤Î¹Ä¹¡ÇÕ¤òÀ©¤·¤¿¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¤ÎÄº¾å·èÀï¤¬Áá¤¯¤â¼Â¸½¡£ÆüËÜ½÷»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ë³¦¤Î¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤àSV¥êー¥°½÷»Ò¤ÎËë³«¤±¤È¤·¤Æ¡¢³ÆÁª¼ê¤Î¥Ñ¥ïー¡¢¥¹¥Ôー¥É¡¢¥Áー¥à¥ïー¥¯¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë»î¹ç¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¸«¤»¤ë¡È³«ËëÀï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤Î½¸ÃæÎÏ¤ä¶ÛÄ¥´¶¤ò¡¢Î×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²òÀâ¤òÌ³¤á¤ëÇ÷ÅÄ¤µ¤ª¤ê¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â³èÌö¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÈÆ®»Ö¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ìー¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ìÀþ¤òÎ¥¤ì¤¿¸½ºß¤â²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë³¦¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¥×¥ìー¥äーÌÜÀþ¤Ç¤ÎÅª³Î¤ÊÊ¬ÀÏ¤ä¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦²òÀâ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ç÷ÅÄ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¥·ー¥º¥ó¤â¤³¤Î»þ´ü¤¬Íè¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢³«ËëÀï¤ò²òÀâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤É¤Î»î¹ç¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³«ËëÀï¤Ï¡Èº£¥·ー¥º¥ó¤¬º£Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¡ª¡É¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¸½Ìò»þÂå¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï»î¹ç¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»î¹çÁ°¸å¤ò´Þ¤á¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¸½ºß¤Î½÷»Ò¥Ð¥ìー¤Î¿Ê²½¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÂçÆ±À¸Ì¿SV¥êー¥°¤¬¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹Ãú¾ì¤Î¥êー¥°¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Áー¥à¤ÎÀï¤¤Êý¤äÁª¼êµ¯ÍÑ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÂçÆ±À¸Ì¿SV¥êー¥°¤ò¸«¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ëÝ¯ºä46¤ÎÅÄÂ¼ÊÝÇµ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ë·Ð¸³¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë³¦¶þ»Ø¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×³èÆ°¤ÇÇÝ¤Ã¤¿É½¸½ÎÏ¤È¥Áー¥à¥×¥ìー¤Î´¶³Ð¤ò³è¤«¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ä°ì½Ö¤ÎÉ½¾ð¤Ë¶¦´¶¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ÇÃæ·Ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÅÄÂ¼¤âº£²ó¤Î½Ð±é¤ËºÝ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£²óSV¥êー¥°½÷»Ò³«ËëÀï¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤ËÍÆñ¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Ï¥×¥ìー¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌÞÏÀ¡¢´ÑÀï¤¹¤ë¤³¤È¤â¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë³«ËëÀï¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¡Ø2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡Ù¤Ï¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡ÈÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥êー¥°¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÈ¯Â¤·¤¿SV¥êー¥°¤Î½÷»Ò¥«¥Æ¥´¥êー¡£³Æ¥¯¥é¥Ö¤¬¥Ûー¥à¡õ¥¢¥¦¥§ーÊý¼°¤ÇÀï¤¦¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Î³«Ëë¥«ー¥É¤È¤·¤Æ¡¢½÷»Ò¥êー¥°¤ÎÇ®Àï¤¬¤¤¤è¤¤¤èËë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢½é¤á¤ÆSV¥êー¥°¤Ë¿¨¤ì¤ëÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²òÀâ¤È¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Èー¥¯¤Ç¡¢»î¹ç¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ABEMA de J SPORTS ¡ØÂçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹vs¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¡Ù ÊüÁ÷³µÍ×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë18:40～¡Ê»î¹ç³«»Ï19:10～¡Ë
ÊüÁ÷URL¡§https://abema.tv/channels/world-sports/slots/A8a7bUgGF2ykYX
¢£¡Ø2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡¦WOMEN¡Ù ÌµÎÁÂÐ¾Ý»î¹ç¡¦³«ËëÀá
ÃË»Ò
¡ØÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥óvs¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¡Ù¡¡10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë19:10～
¡Ø¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°vs¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¡Ù¡¡10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë13:35～
½÷»Ò
¡ØÂçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹vs¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¡Ù 10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë19:10～
¡ØNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºêvs SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Ù 10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë13:05～
¡ØÂçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹vs¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¡Ù 10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:05～
¡Ø·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹vs NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¡Ù 10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë13:05～
¡Ø¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥ºvs SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Ù 10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:05～
¡Ø¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©vs¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¡Ù 10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë14:05～
¢£¡Ö2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖSV.LEAGUE¡×¤Ï2024Ç¯¤Ë³«Ëë¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÃË»Ò¡¦½÷»Ò¥×¥í¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥êー¥°¤Ç¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥êー¥°¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·È¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¤Ë¤Ï¡ÖSV¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡×¤Î¼èÆÀ¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¶¥µ»¡¦»ÜÀß¡¦ºâÌ³¡¦Ë¡Ì³¡¦¿Í»öÂÎÀ©¤Ê¤É¡¢¸·³Ê¤Ê´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Î¤ß¤¬»²Àï¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç³èÌö¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤â¿ôÂ¿¤¯²ÃÆþ¡£´°Á´¥×¥í²½¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¿·¥êー¥°¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¶¯²½¤ä¶¥µ»ÉáµÚ¤Ë¤âÂç¤¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025-26¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢ÃË»Ò10¥¯¥é¥Ö¡¦½÷»Ò14¥¯¥é¥Ö¤¬»²²Ã¡£¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ï¥Ûー¥à¡õ¥¢¥¦¥§ーÊý¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢³Æ¥¯¥é¥ÖÃË»Ò¤Ï44»î¹ç¡¢½÷»Ò¤Ï44»î¹ç¤òÍ½Äê¡£¾å°Ì¥¯¥é¥Ö¤¬¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÊý¼°¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Ç¯´Ö²¦¼Ô¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
