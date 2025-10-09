【CELFORD(セルフォード)】鈴木ゆうかが着こなす「Heritage, but reimagined」をテーマにした2025年冬コレクション！オンライン先行予約を10月15日(水)よりスタート

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド「CELFORD(セルフォード)」は、2025年10月9日(木)12:00(正午)よりモデルの鈴木ゆうか（すずき ゆうか）さんを起用した2025年冬のコレクションを公式オンラインストア、およびECデパートメントストアの「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて公開。また、発売に先立ち、10月15日(水)12:00(正午)より公式オンラインストア、およびウサギオンラインにて商品の先行予約をスタートいたします。

Heritage,but reimagined

時代を超えて受け継がれてきた本物の美しさに、

今の空気とさりげない華やぎを重ねて。

CELFORDがこの冬提案するのは、知性と品格、

フェミニニティが響き合う、現代のシック。

ツイードジャケットやケーブルニットといった

クラシカルなムード漂うアイテムを、CELFORDならではの視点で再構築。

煌めきを秘めたボタンや繊細なディテール、

やわらかなフレアラインが、冬の空気に映えるエレガンスを描き出します。

繊細なラメ糸やビジューを用いた装飾が、

クラシックな佇まいにほんの少しの祝祭の光を添えて。

マニッシュになりすぎない、洗練された女性らしさ。

それは特別な季節にこそ纏いたい―冬のエッセンシャルスタイル。

CELFORD 2025 WINTER COLLECTIONをお届けいたします。

LOOK紹介

Jacket \34,100

Set up \26,950

Pierced Earrings \8,800

Bag \17,600

Tights \4,950

Loafer \24,200

Jacket \39,600

Dress \23,100

Pierced Earrings \8,800

Broach \7,920

Bag \20,900

Shoes \25,300

Jacket \23,100

Blouse \19,800

Skirt \19,800

Pierced Earrings \5,500

Bag \18,700

Shoes \25,300

Bag \16,940

Lip charm \7,700

Multi pouch charm \7,700

Mirror charm \6,600

Dress \27,500

Earrings \6,600

Shoes \25,300

Jacket \39,600

Dress \29,700

Pierced Earrings \5,500

Shoes \25,300

Coat \38,500

Dress \27,500

Pierced Earrings \5,500

Shoes \23,100

Coat \42,900

Dress \23,650

Earrings \7,700

Bag \17,600

Shoes \25,300

Coat \49,500

Dress \25,300

Pierced Earrings \8,800

Shoes \25,300

And more...

(価格は全て税込表記)

先行予約販売について

■オンライン先行予約発売日：10月15日(水)12:00(正午)

・CELFORD OFFICIAL ONLINE STORE＜ https://celford.com ＞

・USAGI ONLINE＜ https://usagi-online.com/ ＞

■全国販売日：10月下旬以降順次

鈴木ゆうか(すずきゆうか)プロフィール

〈プロフィール〉

鈴木ゆうか

1996年10月1日 生まれ、東京都出身。2014年公開の映画『神さまの言うとおり』で女優デビュー。2021年にテレビ東京「JK からやり直すシルバープラン」でドラマ初主演。2023年にはテレビ東京「それでも結婚したいと、ヤツらが言った。」で単独初主演を務める。その後もフジテレビ「ナンバMG5」や「ホスト相続しちゃいました」など話題作へ出演。女優業のほか、日本テレビ『ZIP！』で「流行ニュース キテルネ！」のリポーターとしても出演するなど、多岐に渡って活躍。モデルとしては、「non-no」専属モデルを10年間つとめた後、現在は「andGIRL」レギュラーモデルとして活動している。

＜コメント＞

特別なシーンや気分を上げたい日、一段とオシャレをしたい時に着たくなるのがCELFORDのお洋服です。撮影中も新作のアイテムにずっとトキメキが止まらなかったです！ 特にホースモチーフのワンピースに、ふわふわのアウターのコーディネートがお気に入り。ミニ丈だけど上品さがあって、私もこの冬に取り入れたい一着です。

CELFORDについて

2018年春にデビュー。

コンセプトに”THE FIRST LADY(ザ・ファーストレディ) ”を掲げ 上質なシルエットで大人の女性を魅了するファッションを提案。

あらゆる女性にとっての「大切なシーン」を彩るドレスをはじめ、エレガントでモードに着こなせるアイテムを展開しています。

現在は百貨店、ファッションビルを中心に18店舗展開しています。(10月9日時点店舗数）



<オフィシャルオンラインストア>：https://celford.com/

：https://usagi-online.com/brand/celford/

<インスタグラムアカウント>：https://www.instagram.com/celford_official/

＜CONCEPT>

-THE FIRST LADY-

デザイン、スタイリング、エレガンス、そしてメッセージ。

各国のオリジナリティとプライドが詰まったファーストレディファッション。

ブランドに触れ合った瞬間に、気品と華を届けます。