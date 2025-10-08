東京都内1,056人の葬儀費用と意思決定の実態を公開

株式会社ディライト

ディライト（東京都新宿区、代表取締役：高橋亮）は、2025年10月8日に「東京都23区内における葬儀の意思決定に関する調査」の詳細なデータとグラフを閲覧できるページを公開いたしました。

複雑な葬儀費用を「見える化」することで、消費者が安心して葬儀を依頼できる環境を整えています。

詳細なデータは、ディライトの公式HPよりご確認いただけます。

データの詳細：https://delight.co.jp/news/tokyo23-data/

東京都23区内における意思決定や費用が可視化されました

詳細なデータをグラフ化し公開することで、東京都23区における葬儀の意思決定が可視化されました。

本リリースでは代表的な項目として、以下の4点のグラフデータを抜粋して掲載しております。

- 年代別の葬儀費用- 葬儀形式別の費用- 年代別にみる葬儀社決定のタイミング- 葬儀社決定のタイミングと費用の関係

年代別の葬儀費用

葬儀費用は年代が上がるにつれて高額になる傾向があり、特に50代・60代で高価格帯の割合が顕著に増加します。

20代～40代では100万円未満に回答が集中する一方、50代以上では100万円を超える葬儀が一般的になることがわかりました。

この傾向は都内全域で共通していますが、特に副都心や西部エリアでは50代・60代の高価格帯への集中が目立ちます。

葬儀形式別の費用

葬儀形式と費用には明確な相関関係が見られました。

「直葬」は30万円未満、「一日葬」は100万円未満に費用が集中しています。

最も多く選択されている「家族葬」は50万円から150万円程度まで幅広い価格帯に分布しており、予算に応じて柔軟に選ばれているようです。

対照的に「一般葬」は費用が高額になる傾向が強く、150万円以上の高価格帯の多くを占める結果となりました。

年代別にみる葬儀社決定のタイミング

葬儀社を決定したタイミングは、全ての年代で「故人が亡くなった後」が圧倒的多数を占めました。

特に50代以上ではその傾向が顕著です。

一方で、20代から40代の比較的若い世代では、「病気が発覚したとき」や「高齢になったとき」といった生前の段階で準備を進める割合が、上の世代よりも高いことがわかりました。

葬儀社決定のタイミングと費用の関係

葬儀社を決定したタイミングと実際にかかった費用を比較すると、「故人が亡くなった後」に急いで決定したケースでは、費用の回答が幅広い価格帯に分布しました。

それに対し、「高齢になったとき」や「病気が発覚したとき」など、生前に時間的余裕をもって準備したケースでは、100万円未満の価格帯に回答が集中する傾向が見られ、計画的な準備が費用に影響を与えている可能性がうかがえます。

客観的なデータと業界の透明性向上につとめます

弊社ディライトは、業界の透明性向上と消費者のよりよい選択を促すために、今後も調査と発信を続けていきます。

また、過去に実施した各種調査データも公開し、業界発展に努めています。

データページに利用した調査概要 （2024年実施）

調査概要：「東京都23区内における葬儀の意思決定」に関する調査

【調査期間】2024年12月3日（火）～2024年12月5日（木）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,056人

【調査対象】調査回答時に東京都23区内に在住し喪主経験のある男女と回答したモニター

【調査元】葬儀の口コミ（https://soogi.jp/）

【モニター提供】PRIZMAリサーチ

【引用・転載時のお願い】

本調査を含め、データや調査内容を引用される際は、以下クレジットと掲載リンクの記載をお願いします。

『葬儀の口コミ』の調査によると…

リンク先＜https://delight.co.jp/news/tokyo23-data＞

