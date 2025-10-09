¡Ú¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Û¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥¢¥ì¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ö¥¨¥¹¥«¥ë¡×¤òÃåÍÑ
¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥¢¥ì¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤¬¡¢±Ç²è¡ÖSpringsteen: Deliver Me From Nowhere(¸¶Âê)¡×¤Î¥Õ¥©¥È¥³ー¥ë¤Ë¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ö¥¨¥¹¥«¥ë¡×¤òÃåÍÑ¤·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥¢¥ì¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¤È¥á¥Æ¥ª¥é¥¤¥ÈÀ½¤Î¥»¥ó¥¿ー¥À¥¤¥¢¥ë¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ö¥¨¥¹¥«¥ë ¥ª¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥×¥é¥Á¥Ê ¥á¥Æ¥ª¥é¥¤¥È¡×¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥é¥Á¥Ê¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡Ö¥¨¥¹¥«¥ë¡×¡£Ê£»¨¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬¡¢¥á¥¾¥ó¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥È¥é¥ó¥¯¤ÎÁõ¾þ¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ÀºåÌ¤Êµ»½Ñ¤Î¿è¤ò»¾¤¨¤ë¼«Æ°´¬¤¡Ö¥¥ã¥ê¥ÐーLFT023¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¥á¥Æ¥ª¥é¥¤¥È¤Î¥À¥¤¥¢¥ë¤ÇºÌ¤Ã¤¿»þ¹ïÉ½¼¨¤Î¤ß¤Î3¿Ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊÌ¾¡§¥¨¥¹¥«¥ë ¥ª¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥×¥é¥Á¥Ê ¥á¥Æ¥ª¥é¥¤¥È
²Á³Ê¡§5,929,000±ß
*ÀÇ¹þ²Á³ÊÉ½µ
PHOTO CREDIT¡§LOUIS VUITTON
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1854Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¡¢³×¿·¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¾ï¤ËºÇ¹âµé¤ÊÉÊ¼Á¤ÇÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤â¥È¥é¥Ù¥ë¥é¥²ー¥¸¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ç¤¢¤ë¡¢ÁÏ¶È¼Ô¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ÖÎ¹¤Î¿¿¿ñ(¤³¤³¤í)¡×¤ÎÀº¿À¤òÃé¼Â¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂçÃÀ¤µ¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¡¢Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç·úÃÛ²È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ËÌç¸Í¤ò³«¤¡¢¥×¥ì¥¿¥Ý¥ë¥Æ¡¢¥·¥åー¥º¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¡õ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃúÇ«¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤¬¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤¤¤«¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¾Ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó ¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://www.louisvuitton.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£