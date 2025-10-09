ペロブスカイト太陽電池モジュールを搭載した電子タバコ「PEROVSKAITE」シリーズ販売

株式会社環境フレンドリーホールディングス

当社の連結子会社である株式会社ＥＦエナジー（以下「ＥＦエナジー」という。）は、ｇｉｐｐｒｏ ｊａｐａｎ株式会社（所在地：東京都台東区、代表取締役：三浦 璃久、以下「ｇｉｐｐｒｏ社」という。）との間で、ペロブスカイト太陽電池モジュールを搭載した電子タバコ「PEROVSKAITE」シリーズ（以下「本製品」という。）に関する販売協力包括契約書（以下「本契約」）を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

【本契約の目的及び理由】

当社は、次世代の再生可能エネルギー分野における競争力強化を目指し、ペロブスカイト太陽電池の製造および普及を推進するため、当社グループの太陽光発電事業のさらなる拡大を目指し、新たな事業としてペロブスカイト太陽電池事業を開始しております。

事業推進にあたり、中国のペロブスカイト太陽光電池メーカーである杭州衆能光電科技有限公司とＥＦエナジーの間で、ペロブスカイト太陽光電池の製造および市場展開に向けた業務提携契約を締結し、販売戦略および市場開拓についてはＥＦエナジーが主体となり、研究・開発・設計・製造面については杭州衆能光電科技有限公司が中心となり、ペロブスカイト太陽電池分野における独自の技術開発を進めております。その中で、研究・開発・設計・製造体制の確立を進めるとともに、技術的な先行性を誇り、市場応用においても先進的な取り組みを行っております。

この度、新たな取り組みとして、霧化技術と加熱不燃焼技術に強みを持つｇｉｐｐｒｏ社の電子タバコ（ＶＡＰＥ製品：たばこ葉を使わず、香りや味の付いたリキッド（液体）を電気で加熱して発生させた水蒸気を吸引する電子タバコの一種）とＥＦエナジーが調達するペロブスカイト太陽電池を融合させた、新たな形の電子タバコ「PEROVSKAITE」シリーズを日本国内で販売いたします。

本製品は、当社調査の範囲においては、世界で初めてペロブスカイト太陽電池を充電モジュールとして搭載した電子タバコ（ペロブスカイト充電器）です。日光や室内照明からエネルギーを取り込み、バッテリーを自動的に補充することが可能です。これにより、「頻繁な充電が必要」「廃棄バッテリーの増加」といった従来の電子タバコが抱える課題を解消し、電力消費の削減と環境負荷の低減を実現します。環境に配慮した次世代の電子タバコとして、持続可能な社会への貢献を目指しています。

今回の製品は、ＥＦエナジーが企画・開発したペロブスカイトモジュールを基に、ｇｉｐｐｒｏ社がそのモジュールを活用し製品化・販売をおこなう形となります。製造については、ＥＦエナジーがｇｉｐｐｒｏ社に対してＯＤＭ形式で生産を依頼し、製品はｇｉｐｐｒｏ社の香港にある工場で製造いたします。日本国内における販売については、すべてｇｉｐｐｒｏ社が担う形となります。

なお、ｇｉｐｐｒｏ社は既に自社製の電子タバコを展開しておりますが、今回ＥＦエナジーの本製品を販売するに至ったのは、「ペロブスカイト太陽電池を搭載した電子タバコ」というこれまでに前例のない革新的な商品であることが評価されたためです。これにより、ｇｉｐｐｒｏ社としても、製品ラインアップの差別化と持続可能性への取り組み強化が可能となります。

本製品は、ｇｉｐｐｒｏ社の自社販売チャネルに加え、日本国内の主要な小売チャネルを通じて広く販売される予定です。具体的には、国内の大手ディスカウントストアや主要コンビニエンスストアをはじめ、幅広い消費者層にアクセス可能な小売ネットワークを通じて販売される予定です。また、将来的には欧米市場への展開も視野に入れ、国際的な市場への進出を加速させていく方針です。

当社は、この新しい技術を搭載した「PEROVSKAITE」シリーズの日本市場における普及を図るべく、ｇｉｐｐｒｏ社との間で本契約を締結することといたしました。

ペロブスカイト太陽電池は、従来のシリコン太陽電池よりも高い効率を持ちながら、軽量で柔軟性があり、薄い膜状に作れるため、さまざまなデバイスに組み込みやすい特徴があります。この特性を活かし、電子タバコという小型デバイスに搭載することで、利便性と持続可能性を兼ね備えた新市場を創出いたします。

【製品販売開始時期】

2025年11月下旬を予定しております。

【今後の展望】

当社グループは、ペロブスカイト太陽電池の応用を建材一体型太陽電池（BIPV）や農牧ソーラーシェアリング などの次世代エネルギー事業へも拡大していく方針です。これにより、都市部における再生可能エネルギーの供給や、農業・牧畜分野における持続可能な発電モデルの普及を目指し、エネルギー利用の多様化と循環型社会の実現に貢献してまいります。

＜本件に関するお問合せ＞

株式会社環境フレンドリーホールディングス

Webからのお問い合わせ：https://www.ef-hd.com/contact/

TEL ：03-6261-0081

※本製品に関する紹介動画を以下のＵＲＬよりご覧いただけます。

なお、本動画は当社商品の特徴をご理解いただくための参考資料です。

【動画リンク】https://www.ef-hd.com/pr251001/