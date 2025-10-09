「技術者のためのマーケティング思考と研究開発テーマの策定法」と題して、株式会社ファースト・イノベーテック 代表取締役 川崎 響子氏によるセミナーを2025年11月14日(金)に開催!！
────────────【SSKセミナー】─────────
【“売れる”技術、“役立つ”技術へと昇華させる】
技術者のためのマーケティング思考と研究開発テーマの策定法
─────────────────────────────
[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25364
[講 師]
株式会社ファースト・イノベーテック 代表取締役 川崎 響子 氏
[日 時]
２０２５年１１月１４日（金） 午後１時～午後４時３０分
[受講方法]
■会場受講
ＳＳＫ セミナールーム
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[開催趣旨]
市場変化が激しく、製品ライフサイクルが短命化するVUCA時代においては、研究開発部門にも今まで以上に「市場視点」や「顧客価値」を意識した開発が求められています。つまり単に技術を深めるだけでなく、“売れる”技術、“役立つ”技術へと昇華させる思考法が重要となります。
本セミナーでは、技術者や研究開発リーダーがマーケティング視点を取り入れて、価値ある研究開発テーマを設定するための考え方と手法を解説します。
[習得知識]
・技術者が押さえておくべき、マーケティング基礎知識
・STP設定を目的としたマーケティングフレームワーク活用法
・技術アイディアを事業に繋がる研究開発テーマに昇華させるプロセス
[受講対象者]
・新規事業企画を行う企画担当者、開発者
・研究開発テーマ企画を行うリーダー、開発者
・予備知識不要
[プログラム]
１．開発者に求められるマーケティング思考
（１）研究開発部門におけるマーケティングとは
（２）社内横断で行うマーケティング分析
（３）今求められる研究開発テーマ３つのポイント
（４）新商品を創出するための開発フロー
２．ターゲット設定と環境分析
（１）ターゲットを「仮」設定する
（２）技術シーズ分析（自社・他社）
（３）技術ポジショニング
（４）市場環境分析とニーズ調査
（５）マーケティング分析
（６）市場におけるポジショニング
３．R&D テーマ創出：アイディア発想～テーマ設定
（１）アイディアの原則「ターゲットの課題を解決する」
（２）アイディアを磨くコツ
（３）情報分析フレームワーク：ミクロ分析
（４）ブレインストーミング・オズボーンのチェックリストを使ったアイディア発想
（５）アイディアの一次選定
（６）マトリクスを使ったアイディア収束法
（７）ターゲット課題を解決する研究開発テーマ企画
４．研究開発のためのマーケティングスキル獲得法
（１）研究開発部門のマネジメント
（２）研究開発部門が取り組む情報収集の習慣・共有ノウハウ
（３）マーケティングスキルの獲得事例
５．質疑応答／名刺交換
※本セミナー受講者様限定の特典を用意しています。
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。
また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。
SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。