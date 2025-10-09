「技術者のためのマーケティング思考と研究開発テーマの策定法」と題して、株式会社ファースト・イノベーテック 代表取締役 川崎 響子氏によるセミナーを2025年11月14日(金)に開催!！

株式会社 新社会システム総合研究所

【“売れる”技術、“役立つ”技術へと昇華させる】

技術者のためのマーケティング思考と研究開発テーマの策定法

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25364

[講 師]

株式会社ファースト・イノベーテック 代表取締役 川崎 響子 氏

[日 時]

２０２５年１１月１４日（金） 午後１時～午後４時３０分

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[開催趣旨]

市場変化が激しく、製品ライフサイクルが短命化するVUCA時代においては、研究開発部門にも今まで以上に「市場視点」や「顧客価値」を意識した開発が求められています。つまり単に技術を深めるだけでなく、“売れる”技術、“役立つ”技術へと昇華させる思考法が重要となります。

本セミナーでは、技術者や研究開発リーダーがマーケティング視点を取り入れて、価値ある研究開発テーマを設定するための考え方と手法を解説します。

[習得知識]

・技術者が押さえておくべき、マーケティング基礎知識

・STP設定を目的としたマーケティングフレームワーク活用法

・技術アイディアを事業に繋がる研究開発テーマに昇華させるプロセス

[受講対象者]

・新規事業企画を行う企画担当者、開発者

・研究開発テーマ企画を行うリーダー、開発者

・予備知識不要

[プログラム]

１．開発者に求められるマーケティング思考

（１）研究開発部門におけるマーケティングとは

（２）社内横断で行うマーケティング分析

（３）今求められる研究開発テーマ３つのポイント

（４）新商品を創出するための開発フロー



２．ターゲット設定と環境分析

（１）ターゲットを「仮」設定する

（２）技術シーズ分析（自社・他社）

（３）技術ポジショニング

（４）市場環境分析とニーズ調査

（５）マーケティング分析

（６）市場におけるポジショニング



３．R&D テーマ創出：アイディア発想～テーマ設定

（１）アイディアの原則「ターゲットの課題を解決する」

（２）アイディアを磨くコツ

（３）情報分析フレームワーク：ミクロ分析

（４）ブレインストーミング・オズボーンのチェックリストを使ったアイディア発想

（５）アイディアの一次選定

（６）マトリクスを使ったアイディア収束法

（７）ターゲット課題を解決する研究開発テーマ企画



４．研究開発のためのマーケティングスキル獲得法

（１）研究開発部門のマネジメント

（２）研究開発部門が取り組む情報収集の習慣・共有ノウハウ

（３）マーケティングスキルの獲得事例



５．質疑応答／名刺交換



※本セミナー受講者様限定の特典を用意しています。

