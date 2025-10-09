¡Ú¥á¥¤¥ó¤ÎÅã¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯´°À®¡ª¡Û¥µ¥°¥é¥À¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤Î·úÃÛ²È¡Ö¥¢¥ó¥È¥Ë¡¦¥¬¥¦¥Ç¥£¡×¤ÎÅÁµ¤¬È¯Çä¡£Äã³ØÇ¯¤«¤é³Ú¤·¤¯ÆÉ¤á¤ë¡ª¡Ú¥¬¥¦¥Ç¥£¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô´Æ½¤¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢¡Ø¤ä¤µ¤·¤¯ÆÉ¤á¤ë¡¡¥Ó¥¸¥å¥ëÅÁµ¡¡¥¢¥ó¥È¥Ë¡¦¥¬¥¦¥Ç¥£¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥ÈËþºÜ¤Ç¡¢¾®³Ø¹»Äã¡¦Ãæ³ØÇ¯¤«¤é³Ú¤·¤¯ÆÉ¤á¤ëÅÁµ¥·¥êー¥º¤ÎÂè21´¬¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤¢¤ëÂç¤¤ÊÀ»Æ²¡Ö¥µ¥°¥é¥À¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿·úÃÛ²È¡Ö¥¢¥ó¥È¥Ë¡¦¥¬¥¦¥Ç¥£¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥µ¥°¥é¥À¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¬¥¦¥Ç¥£¤¬»Ä¤·¤¿¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢º£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤ËÀ¸¤Â³¤±¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯2026Ç¯¤Ï¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¦¥¬¥¦¥Ç¥£¤ÎË×¸å100Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ëÇ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥µ¥°¥é¥À¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡×¤Î¥á¥¤¥ó¤ÎÅã¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¤¥¨¥¹¡¦¥¥ê¥¹¥È¤ÎÅã¡×¤¬´°À®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¬¥¦¥Ç¥£¤Î¿ÍÀ¸¤òÊª¸ì¤È¤·¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤³¤ÎËÜ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Æ¼ÈÄ¿¦¿Í¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¬¥¦¥Ç¥£¤Ï¡¢¿¦¿Í¤ÎÉã¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ·úÃÛ²È¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ß¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÀ»Æ²¡Ö¥µ¥°¥é¥À¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡×¤Î·úÃÛ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¼è¤ê¤¯¤ß¤Þ¤¹¨¡¨¡¡£
¢¡3¤Ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
£±¡¥¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥ÈËþºÜ¤Ç¡¢ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¡ª
¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¬¥¦¥Ç¥£¤ÎÅÁµ¤¬¾®³Ø¹»Äã¡¦Ãæ³ØÇ¯¤«¤é³Ú¤·¤¯ÆÉ¤á¤Þ¤¹¡£¡Ö¥µ¥°¥é¥À¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡×·úÀß¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥°¥¨¥ë¸ø±à¡×¤ä¡Ö¥«¥µ¡¦¥Ó¥»¥ó¥¹¡×¤Ê¤É¡¢À¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¬¥¦¥Ç¥£¤Î·úÃÛÊª¤â¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥¦¥Ç¥£¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬»ë³ÐÅª¤ËÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢·úÃÛ²È¤ÎÅÁµ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤à»Ò¤É¤â¤Ç¤â¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢Íý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¿ÍÊª¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤ï¤¯´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ä¤
´¬Æ¬¤Î¡Ö¿ÍÊª¥¬¥¤¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥¦¥Ç¥£¤¬³èÌö¤·¤¿¾ì½ê¤ä¡¢¥¬¥¦¥Ç¥£¤ÎÀ³Ê¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÏÃ¤òÆÉ¤àÁ°¤Ë¥¤¥áー¥¸¤¬¤ï¤¡¢ÆÉ½ñ¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Î¼ê½õ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¥¬¥¦¥Ç¥£¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢Ä»µïÆÁÉÒÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë²òÀâ¥Úー¥¸¤Ä¤¡ª
¿ÀÆàÀîÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ç¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¦¥¬¥¦¥Ç¥£¹ñºÝ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー»ðÌä°Ñ°÷¤ÎÄ»µïÆÁÉÒÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¡¢¥¬¥¦¥Ç¥£¤Î·úÃÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤ò·ÇºÜ¡£¤è¤êÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã´Æ½¤¡§Ä»µïÆÁÉÒ¡ä
¿ÀÆàÀîÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¡¦¥¬¥¦¥Ç¥£¹ñºÝ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡Ê¥µ¥ó¡¦¥Ñ¥·¥¢Âç³Ø³Ø½Ñ¥»¥ó¥¿ー¡¿¥µ¥°¥é¥À¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡Ë»ðÌä°Ñ°÷¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó·úÃÛ¡¢ÆÃ¤Ë¥¬¥¦¥Ç¥£¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë·úÃÛ»Ë²È¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ÎÂç½ñ¡Ø¥¬¥¦¥Ç¥£¤ÎÆæ¤ËËþ¤Á¤¿À¤³¦¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø·úÃÛ²È¥¬¥¦¥Ç¥£Á´¸ìÏ¿¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀÈþ½Ñ½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¥¬¥¦¥Ç¥£·úÃÛ¤Î¥ëー¥Ä¡Ù¡Ê¼¯Åç½ÐÈÇ²ñ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¢£¡Ø¤ä¤µ¤·¤¯ÆÉ¤á¤ë¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅÁµ¡¡¥¢¥ó¥È¥Ë¡¦¥¬¥¦¥Ç¥£¡Ù
Ê¸¡§»³ËÜ¤Þ¤µ¤ß
³¨¡§Ã¤±©¡¢À¤Ë¾´õ¥æ¥¡¢¥«¥ê¥ê¥í
´Æ½¤¡§Ä»µïÆÁÉÒ
Äê²Á¡§1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î9Æü
È½·¿¡§A5È½¡Ê¥½¥Õ¥È¥«¥Ðー¡Ë¡¿144¥Úー¥¸
ÅÅ»ÒÈÇ¡§ÇÛ¿®Í½Äê
ISBN¡§978-4-05-206099-1
¡ý¥·¥êー¥ººÇ¿·´©¡¢¡Ø¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¡Ù¤¬Æ±ÆüÈ¯Çä¡ª
¢£¡Ø¤ä¤µ¤·¤¯ÆÉ¤á¤ë¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅÁµ¡¡¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¡Ù
ºî¡§²¬ÅÄ¹¥Øª¡¡³¨¡§¿¹ÀîÀô¡¡´Æ½¤¡§À¾Àî¾°À¸
Äê²Á¡§1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î9Æü
È½·¿¡§A5È½¡Ê¥½¥Õ¥È¥«¥Ðー¡Ë¡¿144¥Úー¥¸
ÅÅ»ÒÈÇ¡§Æ±»þÍ½Äê
ISBN¡§978-4-05-206091-5
¡Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ï3ºÐ¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ³Ú´ï¤Ë¤Õ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î3Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ³ÆÃÏ¤ò¤á¤°¤ë±éÁÕÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¡È¿ÀÆ¸¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¡£¡Ø¤¤é¤¤éÀ±ÊÑÁÕ¶Ê¡Ù¤ä¡Ø¥È¥ë¥³¹Ô¿Ê¶Ê¡Ù¡¢¥ª¥Ú¥é¡ØËâÅ«¡Ù¤Ê¤É¡¢º£¤Ê¤ª°¦¤µ¤ì¤ëÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¶Ê¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ý¥·¥êー¥º¹¥É¾È¯ÇäÃæ
¢£¡Ø¤ä¤µ¤·¤¯ÆÉ¤á¤ë¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅÁµ¡¡¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù
Ê¸¡§ÁáÌîÈþÃÒÂå
³¨¡§¤Ê¤Ê¤Ï¤Á¡¢¹þ»³¤æ¤¦¤Ï¡¢¤Á¤Ï¤é¤Õ¤ß¡¢Co2¤ì¤â¤ó
´Æ½¤¡§µÈÅÄÄ¾µª
Äê²Á¡§1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿¡§A5È½¡Ê¥½¥Õ¥È¥«¥Ðー¡Ë¡¿144¥Úー¥¸
ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤¢¤ê
ISBN¡§978-4-05-206074-8
¢£¡Ø¤ä¤µ¤·¤¯ÆÉ¤á¤ë¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅÁµ¡¡¥¸¥ã¥ó¥Ì¡¦¥À¥ë¥¯¡Ù
Ê¸¡§¹â¶¶¤¦¤é¤é¡¡³¨¡§¤¦¤¯¤í¡¡´Æ½¤¡§²ÃÆ£¸¼
Äê²Á¡§1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿¡§A5È½¡Ê¥½¥Õ¥È¥«¥Ðー¡Ë¡¿144¥Úー¥¸
ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤¢¤ê
ISBN¡§978-4-05-206067-0
¢£¡Ø¤ä¤µ¤·¤¯ÆÉ¤á¤ë¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅÁµ¡¡¥¬¥ê¥ì¥ª¡¦¥¬¥ê¥ì¥¤¡Ù
Ê¸¡§¹â¶¶¤¦¤é¤é¡¡³¨¡§ÆüÏÂÆ²¤¿¤¹¤¯¡¡´Æ½¤¡§ÅÏÉô½á°ì
Äê²Á¡§1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿¡§A5È½¡Ê¥½¥Õ¥È¥«¥Ðー¡Ë¡¿144¥Úー¥¸
ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤¢¤ê
ISBN¡§978-4-05-205815-8
