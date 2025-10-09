Nintendo Switch版／PS4版／PS5版『Cthulhu Mythos ADV 闇に囁く狂気＆呪禍に沈む島』は本日（10/9）発売 ＆ 10％オフの発売記念セールも実施中！

株式会社KADOKAWA

この度、株式会社KADOKAWAのグループ会社である株式会社Gotcha Gotcha Games（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：成田聖）は、ホラーダイスロールアドベンチャー『Cthulhu Mythos ADV 闇に囁く狂気＆呪禍に沈む島』Nintendo Switch版／PS4版／PS5版を本日2025年10月9日（木）に発売を開始したことをお知らせいたします。

■シリーズ2作品が1本になってNintendo Switch／PS4／PS5に登場！

クトゥルフ神話をモチーフとしたホラーダイスロールアドベンチャーゲーム『Cthulhu Mythos ADV 闇に囁く狂気』と『Cthulhu Mythos ADV 呪禍に沈む島』の2作品を1本に収録した、『Cthulhu Mythos ADV 闇に囁く狂気＆呪禍に沈む島』を、本日10月9日（木）に発売いたしました。

Nintendo Switch／PS4／PS5の各ストアにて、ダウンロード版でお求めいただけます。

■Cthulhu Mythos ADVシリーズとは？

「1人で遊べるTRPG」をコンセプトとした、アドベンチャーゲームです。

いずれもクトゥルフ神話の世界観をモチーフとしており、「能力」と「ダイスロール」で分岐する、宇宙的狂気の世界をお楽しみいただけます。

・1作目『闇に囁く狂気』

不気味な廃病院で目覚めた主人公。混濁した記憶と謎の声に翻弄されながらも、仲間とともに脱出を目指します。脱出ゲームのような探索と謎解き、そして自分が自分でなくなっていく恐怖を味わうことができます。

※画像はNintendo Swtich版です。

・2作目『呪禍に沈む島』

瀬戸内海の美しい島で呪われてしまった主人公。空海の伝承や「八十八ヶ所巡礼」の都市伝説に隠された、島の因習を解き明かします。島の探索と怪文書の不気味な謎解き、そしてキャラクターとボリュームが増えた情緒的なストーリーをお楽しみください。一部シーンにはボイスも実装されています。

※画像はNintendo Switch版です。

・コンシューマー版の新規要素

『呪禍に沈む島』では主人公の立ち絵を3種類から選択可能になりました。

気分にあったデザインを選んで、物語へ没入してください。

※いずれを選んでも、ストーリーに違いはありません。

■発売記念セールを実施中！

発売を記念して、10％オフセールを実施中です。

お得なこの機会に、是非お買いお求めください。

・セール期間

Switch版 10/9（木）00:00～10/16（木）23:59

PlayStation版 10/9（木）00:00～10/16（木）00:00

※PlayStation版はPlayStation(R)Plusのメンバーのみが割引対象となります

■キャラクター紹介

【主人公】

▼主人公A

キャラクターデザイン：TAKOLEGS先生( https://x.com/takolegs )

▼主人公B

キャラクターデザイン：久坂んむり先生( https://x.com/nmuri )

▼主人公C

キャラクターデザイン：シラノ先生( https://x.com/shirano_info )

【天沙環 ハツミ】 CV：峯田 茉優

主人公の友人。大学生。

天真爛漫な性格で、誰にでもにこやかなのは育ちの良さゆえかもしれない。

ホラーや都市伝説など、オカルトコンテンツを好む一面もある。

【嘉河 レイジ】 CV：石谷 春貴

主人公の友人。大学生。

成績優秀だが、就活を先送りにし趣味やバイトに没頭している。

趣味の競馬やパチンコは結果が振るわないが、持ち前の記憶力と洞察力で、麻雀は負け知らず。

【南津凪 ホタル】 CV：田中 有紀

島に住む女性。

体が弱く、島から出たことがないため、都会にあこがれを持っている。

ひょんなことから主人公と出会い、彼女と島の運命の輪が回り始める。

※『呪禍に沈む島』に登場

【沙衛木 ユキツネ】 CV：広瀬 裕也

島に住む男性。

不思議な力を持っており、日々人助けをして暮らしている。

主人公を「運命の人」だと言う彼の真意とは――。

※『呪禍に沈む島』に登場

【南津凪ケイユウ】 CV：木内 秀信

南津凪 ホタルの父親。

※『呪禍に沈む島』に登場

■『Cthulhu Mythos ADV 闇に囁く狂気＆呪禍に沈む島』商品概要

・商品名：Cthulhu Mythos ADV 闇に囁く狂気＆呪禍に沈む島

・発売日：2025年10月9日（木）

・プラットフォーム：Nintendo Switch版／PS4版／PS5版

・価 格：1,980円（税込）※10月16日まで10％オフのローンチセールを実施中！

・Nintendo Switch版ストアページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000081891

・PS4／PS5版ストアページ：https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP7624-CUSA54864_00-0269752318451971

・公式HP：https://pd-com.wixsite.com/yskyouki

・公式X：https://x.com/YSKyouki

(C)2022,2025 Gotcha Gotcha Games Inc. / made with RPG MAKER UNITE