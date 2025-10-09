【河出文庫10月の新刊】堂場瞬一『０ ＺＥＲＯ』、絲山秋子『まっとうな人生』、澁澤龍彦編『変身のロマン』、吉村昭初期短篇集『死まで』、『小栗上野介』、『ずっしり、あんこ』、怒濤の6冊！

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役：小野寺優）は、2025年10月7日に6点の河出文庫を発売いたしました。

【河出文庫10月の新刊】

『０ ＺＥＲＯ』 著者：堂場瞬一

「すごい原稿がある」――ベストセラー作家が死の間際に残した一言より始まった原稿捜索。しかしそれは、出版業界を揺るがしかねないパンドラの箱だった……「創作」の倫理をも問う問題作！

文庫版／312ページ

発売日：2025年10月7日

税込定価：990円（本体価格900円）

ISBN：9784309422176

解説：永江朗

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422176/

※電子書籍も同日発売です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

『まっとうな人生』 著者：絲山秋子

移住者として暮らす富山で十数年ぶりに再会した花ちゃんとなごやん。飛騨でのキャンプ、身内の死、そして輪島への家族旅行……緊張感に満ちたコロナ禍の暮らしを富山の風景に乗せて描く、温かな傑作長編。

文庫版／264ページ

発売日：2025年10月7日

税込定価：1,100円（本体価格1,000円）

ISBN：9784309422190

解説：武田砂鉄

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422190/

※電子書籍は11月以降に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

『変身のロマン』 澁澤龍彦編

澁澤龍彦の「メタモルフォシス」への憧憬が詰まった珠玉の変身譚十五篇。ギリシャ神話、アンデルセン童話からカフカ、太宰治、中井英夫まで。『暗黒のメルヘン』と対を成す一冊！

文庫版／360ページ

発売日：2025年10月7日

税込定価：1,320円（本体価格1,200円）

ISBN：9784309422121

解説：東雅夫

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422121/

※電子書籍の発売予定はありません。

『小栗上野介』 著者：蜷川新

維新の通説に異を唱える雪冤の書。維新の実態とは、本当に我々に植え付けられたようなものだったのか？ 克明に記された小栗（2027年NHK大河の主人公）の先見性と構想から、新たな可能性が見える。

文庫版／312ページ

発売日：2025年10月7日

税込定価：990円（本体価格900円）

ISBN：9784309422183

解説：蜷川全次

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422183/

※電子書籍は11月以降に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

『死まで』 著者：吉村昭

学生時代より執筆の「学習院文藝」掲載作品を柱とした、最初期の貴重な短篇を収録。全て単行本未収録作品。若き日より、冷徹な視点で人間を見据える高い文学性は瞠目に値する。発掘原稿「日曜日」も収録。

文庫版／280ページ

発売日：2025年10月7日

税込定価：1,100円（本体価格1,000円）

ISBN：9784309422206

解説：桑原文明

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422206/

※電子書籍は11月以降に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

『ずっしり、あんこ』 著者：池波正太郎／平松洋子ほか

ずっしりとした掌の重みは、おいしさの証──おはぎ、おしるこ、ぜんざい、羊羹、たい焼き、草餅、桜餅、だんご。「あんこ」愛あふれる39篇！ 「こし」か「つぶ」、あなたはどっち？

文庫版／224ページ

発売日：2025年10月7日

税込定価：935円（本体価格850円）

ISBN：9784309422169

解説：坂上友紀

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422169/

※電子書籍の発売予定はありません。

全国の書店で発売中です。ぜひお手にとってお楽しみください！