ドイツの高級筆記具ブランド[ペリカン]伊勢丹新宿店にて《ペリカンフェア》10月15日(水)～11月11日(火)開催

ペリカン日本株式会社「スーベレーン M400 グリーン」 \63,800 税込

【ペリカンフェア開催】伊勢丹新宿店にて、185年の伝統が息づく筆記具の魅力を体感

ドイツの名門筆記具ブランド「ペリカン」は、2025年10月15日（水）～11月11日（火）の期間、伊勢丹新宿店にてフェアを開催いたします。

本フェアでは、ブランドを象徴する美しいストライプ模様で知られる「スーベレーン」シリーズを中心に、万年筆やボールペンの定番モデルから、イベント開始と同時に発売となる特別生産品「M600 Art Collection ルディ・ローザ」、さらに2025年に発売された限定モデルも豊富に取り揃えてご紹介いたします。また、ペリカンが世界中で愛される理由の一つである、豊かなカラーバリエーションを誇るインクコレクションも展示・販売。見ているだけで心が躍るカラーラインナップを、ぜひ店頭でお楽しみください。

「スーベレーン M605 ブラックストライプ」税込\71,500

筆記具を愛するすべての方へ――。

伝統と新たな発想が融合したペリカンの世界をご体感いただける、特別な1ヶ月です。

10月15日(水)～11月11日(火)のフェア期間中に\33,000以上ペリカン筆記具をお求めいただきましたお客様へ特別なオリジナルメモパットホルダーをご用意いたしました。ブラックとブラウンの２種類からお選びいただけます。伝統とクラフトマンシップが息づく、ペリカンならではの書く喜び。筆記具の真価に出会えるこの貴重な機会を、どうぞお見逃しなく。伊勢丹新宿店の会場で、皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

2025年10月発売 特別生産品「M600 Art Collection ルディ・ローザ」\99,000 税込特別生産品「M815 メタルストライプブルー」\129,800税込特別生産品「600 ホワイト＆ローズゴールド」 万年筆 \81,400 ボールペン \57,200 税込

エーデルシュタイン・インク \3,190 税込

このフェアでも取り扱われるペリカン社の豊富な製品ラインナップ、ブランドの歴史と伝統、お取り扱い店、お問い合わせ先など、様々な情報は公式サイトhttps://www.pelikan-passion.com/int/をご覧ください。

会期：2025年10月15日(水)～11月11日(火)

開催場所：東京都新宿区新宿3-14-1

伊勢丹新宿店 メンズ館8階 イセタンメンズ レジデンス 筆記具

時間：午前10時～午後8時

TEL: 03-3352-1111 大代表

■ペリカン社とは・・始まりは、1838年に化学者カール・ホーネマンが、油絵の具とインクを開発。文具問屋に納品したこの日をペリカン社の創立としております。これがペリカン社の基盤となり、その後筆記具の製造に着手、当時の技術の中でも群を抜く精密さで、今日に至る迄その高品質な筆記具は数多くの文豪や文化人がその品質を認め、世界中で愛用されてきました。

ペリカン社の高品質なインク、高級筆記具は今でもドイツ工場で生産されており、心地よい滑らかな書き心地と素晴らしい筆記体験を提供し続けています。ペリカン社は18５年以上の歴史を持つ高級筆記具ブランドとしてこれからも伝統的なクラフトマンシップに従い高品質な製品を創り出して参ります。

