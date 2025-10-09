総額３０万円分の温泉宿泊券が当たる！STVどさんこアプリ３０万ダウンロード記念！感謝のプレゼントウイークを開催

札幌テレビ放送株式会社

STV札幌テレビ放送の公式アプリ「STVどさんこアプリ」は２０２５年１０月、累計３０万ダウンロード（以下、DL）を突破しました。

STVの視聴者ならびにアプリユーザーの皆さんへの日頃の感謝を込めて、３０万DLを記念した総額３０万円分の野口観光グループの温泉宿泊券をご用意しました。

キャンペーン期間中の朝と夕方、各放送回からそれぞれ抽選で1名様、合計１０名様に３万円分の宿泊券をプレゼントします。

■露天風呂イメージ■客室イメージ■ブッフェイメージ

どさんこアプリを使って番組連動企画へ参加すると抽選にエントリーできます！

期間中、チャンスは朝と夕方の1日2回。

どさんこワイド朝は「どさんこ世論調査」で投票、

どさんこワイド１７９は「お絵かきですよ！」に参加してください。

■アプリトップ画面イメージ■朝の「どさんこ世論調査」■夕方の「お絵かきですよ！」

詳細については、３０万DLキャンペーン特設サイト(https://www.stv.jp/tv/stv_dosanko_app/k7edca000000h8fa.html?)をご確認ください。アプリをお持ちでない方はぜひ事前にDLして、会員登録まで済ませたうえで番組企画にご参加ください！

■アプリ新規ダウンロードはこちらから▲

この機会にキャンペーンに参加して、秋の行楽シーズンにぴったりの温泉宿泊券をぜひGETしよう！

◎キャンペーン内容

対象番組を視聴して、STVどさんこアプリで番組企画に参加し、当キャンペーンにエントリーしてください。抽選で野口観光グループの温泉宿泊券3万円分を計１０名様にプレゼントします。

◎応募期間

１０月１３日（月・祝）～１７日（金）

◎応募いただける方

名前・郵便番号・住所・電話番号を登録済みのアプリから番組連動企画に参加したユーザー

◎視聴対象番組

どさんこワイド朝、どさんこワイド１７９

◎商品概要

野口観光グループの温泉宿泊券 計３０万円分（３万円分×１０名様）

【野口観光グループ宿泊券 利用上の注意】

○有効期間は２０２５年１１月１日から２０２６年１０月３１日までの１年間です。

○差額をお支払いいただくことで宿泊券の額面以上のご利用も可能です。

○野口観光グループ全施設でご利用いただけます。

○ご利用希望日が満室の場合や、施設の定める利用除外日・休館日により、ご希望に添えない場合がございます。

◎当選発表・商品発送

厳正な抽選後、ご本人への商品発送をもって当選のご連絡とさせていただきます。

※備考

当選の権利を譲渡・転売・換金することはできません。

当選された宿泊券の転売が判明した場合、当社から当選者へご連絡させていただく場合があります。転売は厳にお慎みくださいますようお願い申し上げます。

当選状況について、お電話でのお問い合わせにはお答えできかねますのでご了承ください。