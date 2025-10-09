【10/21開催】吸血型M&Aから顧問先を守るための5つのポイントを無料セミナーで解説いたします。

株式会社M&Aナビ

M&Aテクノロジーを展開する株式会社M&Aナビ（本社：東京都品川区、代表取締役：瀧田 雄介、以下「当社」）は、税理士事務所の先生や職員の皆様に向けて吸血型M&Aから顧問先を守るための5つのポイントを解説するセミナーを2025年10月21日（火）17時00分から開催いたします。

開催概要

- 開催日時：2025年10月21日(火) 17時00分~- 所要時間：約30分- 開催形式：オンライン（Zoom開催を予定）- 登壇者 ：株式会社M&Aナビ 代表取締役社長 瀧田 雄介

*顔出し声出し無しでご参加いただけます。

セミナー開催の背景

近年、M&Aが活発に行われる一方で、悪質な「吸血型M&A」も増加しています。



吸血型M&Aは、買収側がターゲット企業の資産を吸い上げ、負債や保証を元の経営者に押し付ける手法です。



このセミナーでは、士業の専門家である税理士の皆様に、こうした危険なM&Aスキームから顧問先を守るために必要な知識と具体的な対応策を提供します。



以下のような内容を解説いたします。

- 吸血型M&Aの手法とは？- 事例を交えた悪質なM&Aの実態- 顧問先に適切な買い手を見極める方法- M&A契約書のチェックポイントとリスク回避策- 売り手企業を守るための税理士としての実務的なアドバイス

顧問先の安心な事業承継のために、ぜひご参加ください。

こんな方におすすめ

