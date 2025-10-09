ミュージカル俳優 高野菜々、ソロコンサート『GIFT』を広島・東京で開催！“夢の原点”をくれた新妻聖子、そして福井晶一・咲妃みゆと贈る唯一無二のステージ

株式会社nana lab.

ミュージカル女優・声優として活動する高野菜々が、音楽座ミュージカル退団後初のソロコンサート『GIFT』を開催する。

2026年3月13日（金）広島・JMSアステールプラザ中ホール、3月22日（日）東京・I’M A SHOW（アイマショウ）の二都市で上演。

本公演では、高野菜々のこれまでの歩みや想いを、ミュージカルナンバーで紡ぐ。

また各公演には、高野と縁深い豪華ゲストが出演。広島公演に咲妃みゆ、東京公演に新妻聖子（昼）、福井晶一（夜）を迎える。一度限りの共演が生み出すエネルギーをぜひ会場で体感してほしい。

音楽座ミュージカルでは数々の作品で主演を務め、圧倒的な歌唱力と大胆な演技が常に注目されてきた高野。

2025年3月音楽座ミュージカルを退団、同年8月には自身が代表を務める株式会社nana lab.を設立。

本公演のテーマに「GIFT」を掲げ、新たな挑戦の第一歩を目指す。

また、高野の地元・広島で開催される「子どもキャストオーディション」と連動し、合格した地元の子どもたちの出演も予定している。

広島公演のみならず、東京公演にも出演し、“故郷から東京へ羽ばたく”経験をサポート。若いエネルギーがステージに新たな光を添える。

（オーディション詳細はこちら：https://nanakono.com/news/GIFT-Audition）

高野菜々コメント

このたび、高野菜々ソロコンサート「GIFT」を開催いたします。

長くお世話になった音楽座ミュージカルを卒業し、独立後に立ち上げたnana lab.にとって、初めての主催公演です。

私の原点は、学生時代に故郷・広島で新妻聖子さんがゲスト出演されたコンサートに学生バックダンサーとして出演したことでした。

リハーサルで新妻さんに声をかけていただいた瞬間、憧れが夢となり、やがて音楽座ミュージカルに入団し、今に至ります。

振り返ると、歩みを支えてくださった多くの方々からのGIFTが、私を形づくり、光を与えてくれました。

今回のコンサート「GIFT」では、そんな感謝の思いを、音楽と物語に重ね、等身大の自分として皆さまにお届けしたいと思っています。

未完成な自分に迷うこともありますが、心の中に積み重なったGIFTを羅針盤に、まっすぐ前へ進みたいと思います。

新妻聖子さん、福井晶一さん、咲妃みゆさんという大切なご縁をいただいた方々、そしてオーディションで出会う子どもたちと共に紡ぐ舞台。

会場で皆さまとお会いできるのを心から楽しみにしています。

【出演者】

高野菜々

広島県出身。広島音楽高校を経て、音楽座ミュージカル「マドモアゼル・モーツァルト」で主演デビュー。「SUNDAY（サンデイ）」で、令和2年度（第75回）文化庁芸術祭賞（演劇部門新人賞）受賞。2022年、文化庁新進芸術家海外研修員としてニューヨーク留学し、現地でソロコンサートを成功させる。2025年3月に音楽座ミュージカルを退団。同年8月、自身が代表を務める株式会社nana lab.を設立。

主な出演作：「シャボン玉とんだ宇宙（ソラ）までとんだ」主役・折口佳代役、「リトルプリンス」主役・王子役、「生きる」（企画制作：ホリプロ）ヒロイン・小田切とよ役など。

声優としても多数の主演作品を持つ 。TOKYO FMや広島FMのラジオパーソナリティもつとめた。

咲妃みゆ（広島公演 ゲスト）

2010年に宝塚歌劇団へ入団、14年に雪組トップ娘役に就任。17年の退団後は舞台、映像で活躍。近年の主な参加作に、【舞台】『最後のドン・キホーテ THE LAST REMAKE of Don Quixote』、『ケイン＆アベル』(25)、『グラウンドホッグ・デー』、『カム フロム アウェイ』(24)、【映画】『やがて海になる』(25)、【ドラマ】『波うららかに、めおと日和』(25)、『不適切にも程がある！』(24)など。第46回菊田一夫演劇賞受賞。第31回読売演劇大賞優秀女優賞受賞。

来年1月から『クワイエットルームにようこそ The Musical』に出演予定。

新妻聖子（東京 昼公演 ゲスト）

愛知県出身。上智大学法学部を卒業後、2003年に5000倍のオーディションを勝ち抜きミュージカル「レ・ミゼラブル」エポニーヌ役で初舞台。続くミュージカル「ミス・サイゴン」ではヒロインのキム役を射止め、豊かな声量と表現力で来日した海外スタッフからも絶賛された。第31回菊田一夫演劇賞、第61回文化庁芸術祭演劇部門新人賞、第7回岩谷時子賞奨励賞を受賞。ミュージカル界屈指の歌姫として第一線で活躍。

近年の主なミュージカル出演作に「王家の紋章」、「ボディガード」などがある。

2025年8月にミュージカル・アルバムとしては17年ぶりとなる「MUSICAL MOMENTS2」をリリース。

福井晶一（東京 夜公演 ゲスト）

北海道旭川市出身 劇団四季に17年在籍。『美女と野獣』『ウエストサイド物語』等で主演。退団後の2013年『レ・ミゼラブル』ジャン・バルジャン／ジャーベールの2役に抜擢。特にバルジャン役は21年まで演じ続け圧倒的な歌唱力と存在感で観客を魅了。

近年の出演作『ハムレット』『二都物語』『太鼓たたいて笛ふいて』『A BETTER TOMORROW ~男たちの挽歌』『生きる』『歌うシャイロック』『フィスト・オブ・ノーススター ~北斗の拳~』『てなもんや三文オペラ』等。ドラマ『ギークス～警察署の変人たち』『家政婦のミタゾノ』ゲスト出演、『トクメイ！警視庁特別会計係』では初のレギュラー出演を果たし映像にも挑戦している。また、キングレコードより「Blessings -いつもそばに-」「Voce」2枚のアルバムをリリース。ライブ活動も精力的に行なっている。来年1月～3月『PRETTY WOMAN The Musical』に出演予定。

【公演概要】

高野菜々ソロコンサート『GIFT』

【広島公演】

日程：2026年3月13日（金）19:00開演（18:30開場）

会場：JMSアステールプラザ 中ホール（広島県広島市中区加古町4番17号）

ゲスト：咲妃みゆ

【東京公演】

日程：2026年3月22日（日）14:00開演（13:30開場）／18:00開演（17:30開場）

会場：I'M A SHOW（アイマショウ）（東京都千代田区有楽町2丁目5番1号 有楽町マリオン（有楽町センタービル）別館7F）

ゲスト：14:00公演：新妻聖子／18:00公演：福井晶一

【チケット情報】

広島公演 SS席：8,800円／S席：6,600円／A席 4,400円（全席指定・税込)

東京公演 SS席：8,800円／S席：6,600円（全席指定・税込)

＜先行抽選販売＞

2025年10月25日（土）12:00～11月2日（日） 23:59

高野菜々 公式LINEご登録者さまに、先行予約専用のURLをご案内いたします。

高野菜々 公式LINE 登録URL：https://line.me/R/ti/p/@zht1540g

＜一般発売＞

2025年12月1日（月）12:00～

https://eplus.jp/nanakono/ （Coming Soon・発売開始時にアクセス可能）

主催／企画：nana lab. （公式サイト：https://nanakono.com(https://nanakono.com/)）

制作：ジェイ・ツー

運営：広島公演・キャンディープロモーション／東京公演・サンライズプロモーション

後援：テレビ新広島、広島エフエム放送

協力：イープラス、洗足学園音楽大学

≪本公演に関するお問い合わせ≫

【広島公演】キャンディープロモーション 082-248-8334（平日11:00～17:00／土日・祝休）

【東京公演】サンライズプロモーション 0570-00-3337（平日12:00～15:00／土日・祝休）

【備考】

・ロビー開場は各回開演の45分前を予定。

・未就学児童のご入場はご遠慮ください。

・原則として、公演の延期・中止の場合を除き、チケットの払い戻しはいたしません。

・車椅子をご利用のお客様は、チケットをご購入のうえ、事前に下記までお電話にてお問い合わせください。

広島公演：キャンディープロモーション

東京公演：サンライズプロモーション

・営利目的でのチケット転売は固く禁止いたします。

【公演の詳細はこちら】

https://nanakono.com/news/GIFT-Concert