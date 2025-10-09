誰もが安心して暮らせるまちへ――映画『ケアニン』上映会 in 久住高原

社会福祉法人博愛会

社会福祉法人博愛会（所在地：大分県大分市／理事長：釘宮卓司）は、養護老人ホーム「久住高原南山荘」（大分県竹田市久住町大字栢木６０６２－１）にて、映画『ケアニン～こころに咲く花～』の上映会を開催いたします。

本上映会は、介護や看護、医療など“ケア”に携わる人々の思いや誇りを描いた作品を通して、地域の皆さまと共に「やさしさを分かち合う時間」を持つことを目的に企画しました。

協力団体である NPO法人KUKULU は、「1人になっても安心して暮らせるまちづくり」を理念に活動しており、博愛会が大切にしている「地域とともに歩む福祉」と強く響き合います。映画をきっかけに、ここ久住高原が誰もが安心して暮らせる社会になるように一緒に考える機会とします。

■開催概要

日時：令和7年10月15日（水）

開演 13:30 ／ 終了予定 15:30（上映時間：101分）

会場：養護老人ホーム 久住高原南山荘

（竹田市久住町大字栢木6062-1）

料金：無料

定員：100名（先着順）

■映画『ケアニン』について

「ケアニン」とは、介護や看護、リハビリなど“ケア”に携わるすべての人のこと。

本作は、介護福祉士の主人公が、認知症の方やそのご家族に寄り添いながら成長していく姿を描いた感動の物語です。介護の現場で日々起きる小さなドラマ、そして「人と人が心を通わせる瞬間」が、観る人の胸にやさしい光を届けます。

■地域とともに

博愛会は、これまでも「やさしさ日本一」を合言葉に、地域の皆さまと共に歩んできました。

この上映会も、地域に開かれた施設づくりの一環であり、「誰もが安心して暮らせるまちづくり」を共に考える大切な一歩です。

■お申込み・お問合せ

養護老人ホーム 久住高原南山荘

TEL：0974-77-2123

■主催

社会福祉法人 博愛会 養護老人ホーム 久住高原南山荘

■協力

NPO法人 KUKULU

久住で映画『ケアニン』無料上映会