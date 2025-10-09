AVILEN、「自動応答AIオペレーター」を提供開始

株式会社AVILEN

株式会社AVILEN（本社：東京都中央区、代表取締役：高橋 光太郎、以下「AVILEN」）は、企業のカスタマーサポート業務の効率化を支援する「自動応答AIオペレーター」を提供開始しました。

本ソリューションは、生成AI・音声認識・音声合成技術を組み合わせることで、電話応対業務の自動化と顧客対応の品質向上を実現します。さらに、長文・複雑な会話にも対応できるロングコンテキスト処理を搭載し、従来の仕組みでは対応が難しかったケースにも応答可能となりました。

◆「自動応答AIオペレーター」とは

問い合わせ電話に対し、生成AIによる自然な会話応答を実現するソリューションです。FAQや応対マニュアルなどの既存ナレッジを活用するだけでなく、ロングコンテキスト処理により長い対話や複雑な文脈を保持し、より的確で一貫した応答を可能にします。これにより、オペレーター不足や応対品質のばらつきといった課題解決を目指します。

◆背景

多くの企業では、利用者の増加に伴って電話での問い合わせ件数も増加し、オペレーターによる有人対応だけでは追いつかない状況が課題となっていました。採用や教育には時間とコストがかかり、受電率や応対品質の維持も難しいうえ、従来のRAG（検索拡張生成）ベースの仕組みでは長文や複雑な文脈を伴う問い合わせへの対応が不十分となるケースも見られました。

AVILENはこうした課題に応えるため、ロングコンテキスト処理を活用した「自動応答AIオペレーター」を開発しました。

◆「自動応答AIオペレーター」の特徴

＜ロングコンテキスト対応で高度な応答を実現＞

- 長文や複雑な会話の文脈を保持し、一貫性のある正確な応答を実現- 従来は対応が難しかった複雑な問い合わせにも対応可能

＜ナレッジ活用で正確かつ自然な自動応答＞

- FAQや応対マニュアルをAIに学習させ、ユーザーからの問い合わせに即時回答- 応対の品質均一化を実現

＜プロンプト調整で簡単PDCA＞

◆今後の展望

- ナレッジ・プロンプトを運用者側で容易に更新- 利用状況に合わせて迅速な改善・精度向上が可能

ECやITサービス、金融、通信など、企業における問い合わせ対応は、ユーザー層の幅広さやサービスの多様化に伴い、有人対応だけでは効率的な運用が難しくなっています。

AVILENは、ロングコンテキスト対応の生成AI技術により、複雑な問い合わせにも高精度で応答可能な自動応答AIオペレーターを提供し、企業の業務負担軽減と顧客体験の向上を支援します。

また、企業に合わせた最適な生成AI活用に向けて、AVILENは今後も業界・業種の特性に応じた多様なソリューションを展開し、企業のDX推進に貢献してまいります。



◆ご相談・お見積り

サービスページ

https://avilen.co.jp/dev/solution/





資料ダウンロードフォーム

https://avilen.co.jp/solutions/form/download/





お見積り依頼・お問い合わせ

https://avilen.co.jp/solutions/form/contact/

◆株式会社AVILENについて

社名 ：株式会社AVILEN（アヴィレン）

代表者 ：代表取締役 高橋光太郎

ホームページ：https://avilen.co.jp/

所在地 ：東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3 秋葉原ファーストスクエア9階

設立日 ：2018年8月15日

事業内容 ：

AVILENは「データとアルゴリズムで、人類を豊かにする」をパーパスに掲げ、上場企業を中心に約950社の企業（2025年6月末時点）に対し、AI搭載のソフトウェア開発とビルドアップパッケージ（デジタル組織の構築支援）を主軸としたAIソリューションを提供。企業のAIトランスフォーメーション戦略の策定から、AIの構築・導入、AI活用を内製化する組織構築・人材育成まで一気通貫で支援しています。