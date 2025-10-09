キャスター、AI人材採用に特化した新サービス「CASTER BIZ recruiting AI人材採用」を提供開始

株式会社キャスター

株式会社キャスター（本社：東京都千代田区、代表取締役：中川 祥太、以下「キャスター」）は、AI人材に特化した採用代行サービス「CASTER BIZ recruiting AI人材採用」の提供を開始しました。AIエンジニア・機械学習エンジニア・データサイエンティスト・AIプロダクトマネージャー等の難関職種を対象に、採用戦略の設計から入社手続きまで専門チームが一気通貫で支援します。

新サービスの提供開始を記念し、初回契約特典として10時間分の対応時間をプレゼントします。

■ 提供背景：拡大するAI活用と採用の複雑化

企業のAI活用が本格化する一方で、転職市場ではAIを用いたサービス開発の経験者が極めて希少です。職種も確立途上のため、採用現場では欲しい人材が見つからない、まれに応募があっても希少人材の取り合いで内定に至らないといった課題に直面しています。

さらに、企業ごとに求める要件・スキル定義のばらつきに加え、新しい職種・技術ゆえ評価や見極めの難易度も高く、選考は複雑化し、採用期間も長期化しがちです。

こうした背景から、１.社内に採用ノウハウがない、２.高度専門人材の母集団を十分に確保できない、３.日々の運用に追われ戦略の見直しが遅れるといった課題を抱える企業が増えています。また、外部委託を検討したものの、ノウハウ流出への不安が残るという声もあります。こうした状況に対し、キャスターは「CASTER BIZ recruiting AI人材採用」で“止まらない採用”を支援します。

■ CASTER BIZ recruiting AI人材採用について

「CASTER BIZ recruiting AI人材採用」は、AI人材採用に特化した新サービスです。AIエンジニア・機械学習エンジニア・データサイエンティスト・AIプロダクトマネージャーなどの高度専門人材に対応します。

AI関連職種の要件を言語化できるリクルーターが母集団形成をリードし、迅速かつ能動的なチーム運用で支援。標準化オペレーションで個人依存を排し、最終的には内製化ニーズに合わせた「自走できる組織づくり」まで伴走します。



支援範囲（上流設計～入社手続きまで一気通貫支援）

- 戦略設計：採用戦略・要件定義（ターゲット設計、募集要件・訴求点の言語化）・KPI設計- 母集団形成：求人媒体運用・スカウト・エージェント対応・採用広報- 選考運用：スクリーニング・面接日程調整・カジュアル面談／一次面接代行- 応募～入社手続き：選考結果回収・ATS管理・労務事務- 運用改善：週次レポート、定例レビュー（実績振り返り／次アクション合意）、即時改善（PDCA）

特徴

■ こんな企業におすすめ

■ 料金プラン

- 要件の言語化：クライアントの課題とプロジェクト像を起点に、どんな仕事を担い、どんな成果を出し、どんな経験・スキルが要るかを具体化。曖昧さを減らし、採用の共通認識をつくる。- 標準化と個別最適の運用設計：標準化オペレーションで再現性を確保。希少なAI人材には候補者ごとにフローを個別最適化し、採用機会の取りこぼしを最小化。- 実務の包括支援：施策策定・媒体運用・ダイレクトリクルーティング・応募者およびエージェント対応・求人原稿の制作・採用広報・カジュアル面談／一次面接代行まで幅広くカバー- AIによる精度向上・工数削減：スカウト文面の最適化・ターゲティング高度化・進捗可視化にAIを活用し、面談設定率の向上と運用負荷の削減を両立。- ノウハウの資産化：採用フローと成功知見を言語化・仕組み化して社内ナレッジに定着。レクチャー～引き継ぎまで支援し、内製化を後押し。- スピード：最短5営業日で開始。初動を逃さず採用を加速。- AI人材の採用を急ぎたい（事業成長・採用計画拡大・顧客要請への即応）- 技術要件の定義・評価に課題がある- 母集団形成～運用まで丸ごと委託したい- リモート・複業・海外人材にも間口を広げたい- SMART｜30時間／月：\195,000- MINIMUM｜50時間／月：\320,000- STANDARD｜70時間／月：\400,000- ADVANCE｜200時間／月：\1,120,000

＊料金は税抜価格です。

＊契約期間：3ヶ月単位

■ 導入実績

A社（情報通信業）：支援期間 5か月／AI開発エンジニア 2名採用

B社（情報通信業）：支援期間 3か月／CPUアプリ生成AIエンジニア 1名採用

■ サービス詳細・申込

サービスの詳細・お申し込みは下記よりご確認ください。

https://recruiting.cast-er.com/cbr-ai02/(https://recruiting.cast-er.com/cbr-ai02/?utm_source=caster_news&utm_medium=pr&utm_campaign=cbr_ai_release_202510)

＜初回契約特典＞

2025年11月30日までに上記URLからお問い合わせいただいた企業を対象に、成約時には初回契約期間中に使える10時間分の対応時間をプレゼントします。

■ CASTER BIZ recruitingについて

「CASTER BIZ recruiting」は、戦略の立案から運用業務まで一連の採用業務を行う採用専門サービスです。累計750社以上の採用支援実績にもとづき、論理的かつ効率的に採用活動を推進。人事担当者を採用実務から解放し、「カレンダーを空けて待っていれば、会いたい人との面接が設定される」という体験を提供いたします。

CASTER BIZ recruitingサービスサイト：https://recruiting.cast-er.com/

■ キャスターについて

キャスターは、ミッション「創り変える。働くの全てを。」のもと、AI×BPaaSで、企業の生産性向上と持続的成長を支援しています。2014年創業以来、全社フルリモートで運営し、オンラインアシスタント「CASTER BIZ」シリーズ（導入企業数No.1（※1））などのBPaaS事業で、累計5,700社以上（※2）を支援してきました。私たちはAI時代に、新しい働き方を先導し、AIとヒトの協働で“働く世界”を創り変えていきます。

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社キャスター

上場市場 ：東京証券取引所グロース市場 証券コード 9331

代表者 ：代表取締役 中川 祥太

本社所在地：東京都千代田区大手町1-5-1

大手町ファーストスクエア ウエストタワー1・2F LIFORK大手町 R06

設立 ：2014年9月

事業内容 ：リモートアシスタントをはじめとした人材事業運営

URL ：https://caster.co.jp

※1:国内主要リモートアシスタントサービス・オンラインアシスタントサービス導入企業数比較による自社調べ（2025年4月）

※2:導入社数は複数サービス利用企業の重複を含む延べ数