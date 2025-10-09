衝撃！たった1粒で液体洗剤1本分の洗浄力*¹を叶える。新しくなった楽スゴ「アリエール ジェルボール プロ」登場！

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社（本社：神戸市）は、衣料用洗剤ブランド『アリエール』の「アリエール ジェルボール プロ」「アリエール ジェルボール プロパワー」をリニューアルいたします。１粒ポンと入れるだけの「楽」な簡便性と、超濃縮の洗浄成分が密封されたジェルボールの「スゴ」い洗浄力をあわせ持った「１粒楽スゴ」をアイデアにした本製品は、洗濯時にありがちなさまざまなストレスを解消します。2025年10月下旬より全国で新発売いたします。

楽スゴの「スゴ」- たった１粒に、液体洗剤１本分の洗浄力！*¹

新しくなった「アリエール ジェルボール プロ」「アリエール ジェルボール プロパワー」は、ソース汚れにおいて１粒で液体洗剤１本分の洗浄力*¹をかなえます。液体洗剤で洗っても落ちずにあきらめていた汚れも、ジェルボールならたった１粒できれいに妥協のない洗いあがりをかなえます。

楽スゴの「楽」- アリエール ジェルボールで、液体洗剤のストレスから「卒業」

１.計量からの卒業！

たった１粒ポンと入れるだけ

ジェルボールは、１粒を指でつまんで洗濯機に入れるだけ。液体洗剤の煩わしい計量いらずで、手軽で時短なお洗濯を実現。

２.ベタベタからの卒業！

液だれで手やキャップが汚れない

キャップから液だれしてくる液体洗剤で手が汚れるのは地味にストレス。フィルムに包まれた粒タイプのジェルボールなら手を汚すことなく、液だれストレスとは無縁に。

３.重い買い物からの卒業！

超濃縮タイプで買い物も保管も楽ちん

大部分を水が占めている液体洗剤は、お買い物が重くて大変…ジェルボールは洗浄成分をぎゅっと濃縮。コンパクトなのでお買い物にも保管にも困りません。

「洗浄力に満足できなかったら全額返金」のキャンペーン実施！

新しくなった「アリエール ジェルボール」シリーズでは、より多くのお客様にアップグレードされた洗浄力を実感いただきたく、商品を購入いただいた方が、洗浄力に満足できなかった場合、ご購入金額を全額返金するキャンペーンを実施します。

【キャンペーン概要】

期間：2025年10月25日(土)～2026年1月25日(日)

応募締切：2026年2月1日(日)

エリア：全国

応募方法：キャンペーンサイトにて詳細をご確認ください

キャンペーンサイト：https://www.pgjapanbrands.com/arielsud2510cbcp

-返金申込は1世帯あたり1回、対象商品1点まで

-他キャンペーンとの重複応募不可

*1 当社液体洗剤比。汚れの種類・程度により異なります。すべての汚れがテストされているわけではありません。「アリエールジェルボールプロ」「アリエール ジェルボール プロパワー」のみ。

左から：「アリエール ジェルボール プロ」、「アリエール ジェルボール 部屋干し用」、「アリエール ジェルボール プロパワー」

＜Ｐ＆Ｇについて＞

Ｐ＆Ｇは、高い信頼と優れた品質の製品ブランドを通じて、世界中の人々の暮らしに触れ、よりよいものにしています。日本では、衣料用洗剤「アリエール」「ボールド」「さらさ」をはじめとして、柔軟剤「レノア」、エアケア製品「ファブリーズ」、台所用洗剤「ジョイ」、紙おむつ「パンパース」、吸水ケアブランド「ウィスパー」、ヘアケアブランド「パンテーン」「ｈ＆ｓ」「ＷＡＮＯＭＩ(わのみ)」、スキンケア製品「SK-II」、シェーブケアブランド「ジレット」「ヴィーナス」「ブラウン」、オーラルケアブランド「Oral-B by Braun」など、様々な製品を提供しています。(https://jp.pg.com/ )

【お客様・製品に関するお問い合わせ】Ｐ＆Ｇお客様相談室：TEL: 0120-021321

https://ariel.jp/ja-jp