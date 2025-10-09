KPMGコンサルティング株式会社

KPMGコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：関 穣、田口 篤、知野 雅彦、以下、KPMGコンサルティング）は、日本オラクル株式会社（本社：東京都港区、以下、オラクル）が主催する「Oracle Certification Award 2025」を、「Oracle Cloud Applications (SaaS) 認定資格」部門で受賞しました。本賞は、オラクルが提供する製品や技術に関する知識やスキルを習得した「オラクル認定資格」の取得者を数多く育成した企業を対象としたものです。

KPMGコンサルティングは、今後も企業のビジネス変革への貢献に向けて、さまざまな認定資格取得を積極的に推進し、高い専門性を持つ人材の育成に注力していきます。

「Oracle Certification Award 2025」の詳細についてはこちら(https://www.oracle.com/jp/education/certification/certification-awards-2025/#oci)をご覧ください

