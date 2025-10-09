Digital Arrow Partners、10/28～30開催の「BtoB Sales Marketing Conference 2025AIで変わる現場に、本質から向き合う3日間」に登壇

株式会社TWOSTONE&Sons

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社である株式会社Digital Arrow Partners（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：佐藤雅樹、以下 Digital Arrow Partners）は、2025年10月28日（火）～10 月30日（木）に株式会社シャコウ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：太田翔葵、以下 シャコウ）が主催するオンラインカンファレンスに登壇することをお知らせいたします。

申込はこちら :https://shakou-inc.co.jp/202501028-30_conference/?company=twostone#application

■「BtoB Sales Marketing Conference 2025 AIで変わる現場に、本質から向き合う3日間」とは

BtoB領域特化型でマーケティングからセールスまでを一気通貫で支援するBPaaS Growth Companyであるシャコウ主催による、３日間でAI時代における戦略・マーケティング・セールスの在り方に向き合うオンラインカンファレンスです。

急速に発展するAI技術と企業内での活用普及により、顧客行動もより複雑化・非線形になっている今、BtoBビジネスの在り方が問われています。本カンファレンスは、今一度本質的な「誰に、なぜ、何を届けるのか」に立ち返るとともにAI時代におけるBtoBビジネスの考え方を、それぞれの領域でノウハウを保有する48社が登壇しお届けする内容です。

この度、本カンファレンスにDigital Arrow Partnersも２日目のマーケティング領域のテーマで登壇いたします。Digital Arrow Partnersが運営する「Expert Partners Marketing」事業責任者によるマーケティング最前線に立つ観点から、AI時代のマーケティング組織の最適な在り方や形成をテーマに解説する予定です。BtoBマーケティングを行ううえで、AI時代ならではの人的資本を意識した組織づくりや人材活用に課題を感じている企業におすすめの内容です。

■カンファレンス概要

＜開催概要＞

■登壇概要

＜概要＞

・登壇日時：2025年10月29日（水）15:15～15:55（マーケDAY-10/29）

・テーマ：AI時代におけるマーケティング組織の最適な作り方を主軸にお届けする予定です。

・登壇者 ：株式会社Digital Arrow Partners ASP事業部 Expert Partners事業責任者 小畑 匡平

＜登壇者プロフィール＞

慶應義塾大学中退後、フリーランスにてWebサイト作成、集客改善からキャリアをスタート。

その後、2017年に株式会社TWOSTONE&Sonsへ入社。1600万PVを獲得したメディアの編集長、D2Cファッションブランド通販新規事業の責任者として初年度年商1億規模を達成。広告代理店事業では月2.5億の運用管理。

現在はフリーランスマーケターマッチングサービスと成果報酬の広告代理店事業の責任者を行う。

■シャコウについて

・社名：株式会社シャコウ

・所在地：東京都渋谷区渋谷3丁目９-10 KDC渋谷ビル ８階

・代表者：代表取締役 太田翔葵

・設立：2022年２月

・事業内容：デジタルマーケティング支援事業、メディア事業

・URL：https://shakou-inc.co.jp/

■Expert Partners Marketingについて

Expert Partners Marketingとは、企業のマーケティング課題をプロマーケターが解決するサービスです。

独立を検討するマーケター・案件を探しているフリーランスマーケターと、フリーランスマーケター活用を検討する企業を、専門エージェントが直接双方にご提案しマッチングします。

▼案件を探す方はこちら

https://expertpartners.jp/marketing/

▼期待値を超える優秀なマーケターを登用したい方はこちら

https://expertpartners.jp/marketing/business/

■Digital Arrow Partnersについて

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社として、2023年６月１日に設立。

事業・組織のマーケティング課題を解決するマーケティングサービスを展開しております。詳しくは、Digital Arrow Partnersコーポレートサイト（https://darrow-p.com/）をご覧ください。

■TWOSTONE&Sonsについて

エンジニアプラットフォーム事業を中心に様々なソリューションサービスを提供するホールディングカンパニー。2013年株式会社Branding Engineerとして創業、2020年7月7日に東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場、証券コード：7352）へ新規上場。2023年６月１日に、「株式会社TWOSTONE&Sons（ツーストーンアンドサンズ）」に社名変更し、ホールディングス体制へと移行。

グループ全体で幅広い事業を展開し、世の中の社会課題を解決する事業集団として社会に貢献してまいります。詳しくは、TWOSTONE&Sonsコーポレートサイト（https://twostone-s.com/）をご覧ください。

