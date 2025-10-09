アシスタント主体のヘアショー「JUNIOR TOKYO 8」に美容室Ash8年連続参加

株式会社アルテジェネシス

美容室チェーンを約360店舗展開する株式会社アルテジェネシス（横浜市中区/代表取締役社長吉村栄義）のグループ会社である株式会社アッシュ（横浜市中区/代表取締役社長大澤祐二朗）は、2025年9月16日（火）にSpotify O-EASTにて開催された美容師アシスタントによるヘアショー「JUNIOR TOKYO（ジュニアトーキョー）8」に参加しました。本イベントは14サロンが参加し、スタイリストデビュー前の美容師にとって成長に繋がる貴重な機会となっており、Ashは今回で８回連続の参加になります。

■JUNIOR TOKYOとは

JUNIOR TOKYOは、トータルビューティーブランドの株式会社ウカ、ヘアサロンを展開する株式会社ダブ、イベントをプロデュースする株式会社ケィビープランニングインターナショナルの三社が立ち上げた、年一回開催のアシスタント向けヘアショーイベントです。

「アシスタント」とは、スタイリストをサポートしながら美容・接客技術を習得をする“ジュニア”の段階にある美容師を指します。本イベントでは、ヘアメイクだけでなく、モデルセレクト、衣装、ショー構成までアシスタント自身が担当しデビュー前の若手美容師が、クリエイティブな作品を通して自己表現できる舞台になっています。

スタイリストデビューを目指す美容師にとって、普段のサロンワークとは異なる環境で自由にクリエイションを発揮できる場に立つことは、大きなモチベーションとなり、技術向上にも繋がります。

Ashでは、美容学校を卒業したばかりのアシスタントにもステージに出場できるオーディションへ参加のチャンスを提供しており、今後とも世代を問わず、美容師の活躍を広げるイベントに積極的に取り組んでまいります。

■イベント概要

タイトル：JUNIOR TOKYO 8

開催日程：2025年9月16日（火）

会場：Spotify O-EAST（東京都渋谷区）

時間：第一部開場17：30 / 開演17：50

第二部開場19：20 / 開演19：40

参加サロン（アルファベット順）：

第一部apish/Ash/DaB/HONDA PREMIER HAIR/SCREEN/TONI&GUY/TWIGGY.

第二部ABBEY/KENJE/LIM/MINX/PEEK-A-BOO/SHACHU/uka

入場料：第一部・第二部各3,000円※一般参加可

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/jt_official_0000/

■公式フライヤー

■Ashヘアショーのテーマ「FeaturingｘFuture」

「Featuring（共同制作）」と「Future（未来）」をかけ合わせ、非現実と現実を行き来する世界観を表現しました。出演メンバーはそれぞれの「近未来」のイメージを作品に落とし込み、個性を活かしたパフォーマンスで観客を魅了しました。

■美容室Ash チームメンバー

チームリーダー

Ash 池上店 鈴木 美留加

ヘア

Ash 池上店 根本 弥英

Ash 吉祥寺店 豊田 理帆

Ash 新子安店 染谷 玲花

Ash 高幡不動店 三宅 衣舞

Ash 津田沼店 玉村 愛李

Ash 武蔵小金井店 戸塚 大翔

Ash 本八幡店 村井 茜

メイク

Ash 池上店 内匠 愛美

Ash さがみ野店 叶野 智奈美

Ash 下丸子店 菊池 さくら

Ash 新子安店 伊藤 穂美

Ash 高幡不動店 小原 智利

Ash 高幡不動店 掛川 ふみ

Ash 高幡不動店 桑島 美咲

アバンギャルド

Ash 下北沢店 藤森 裕人

Ash 千歳烏山店 耼原 千桃

Ash 中目黒店 浦野 遥

Ash 西葛西店 今井 瑚子

■参加メンバーのコメント

チームリーダー Ash 池上店 鈴木 美留加

JUNIOR TOKYO 8でディレクションを務めました鈴木美留加です。今回のテーマ「FeaturingｘFuture」には共同制作の意味を込め、関係者の皆さまと協力して一つのヘアショーを形にしました。音源やステージ構成、モデルの衣装まで細部をプロデュースできたことが自己表現に繋がり、大きなやりがいとなりました。今後もスタイリストとしての活動に加え、ヘアショー演出や衣装制作など幅広く関わっていきたいです。

Ash 武蔵小金井店 1年生アシスタント 戸塚 大翔

（足利デザインビューティ専門学校卒）

JUNIOR TOKYO 8のステージカットに参加した戸塚大翔です。ヘアショーを成功のために自分を追い込み、その努力が実って会場を盛り上げられたことに、強い喜びと達成感を感じました。入社して半年も経たない中でこのような機会をいただけたのは、先輩方の応援のおかげだと心から感謝しています。Ashに入社して良かったです。この経験を活かして、これからもAshを盛り上げ、日本一の美容師を目指して努力を続けます！

■バックステージの様子

