「伊藤レポート」の座長、伊藤 邦雄氏が登壇するオンラインイベント「HR Future Vision 2025」を開催

株式会社日立ソリューションズ（本社：東京都品川区、取締役社長：森田 英嗣／以下、日立ソリューションズ）は、人事部門の課題解決をめざすオンラインイベント「HR Future Vision 2025 人事の未来を描く」を10月16日から、全4日間にわたり開催します。11月12日まで、参加申し込みを受け付け中です。

本セミナーでは、日本企業の持続的成長に向けた施策を示す「伊藤レポート」の作成に携わった一橋大学名誉教授伊藤 邦雄氏による基調講演のほか、各企業のユースケースをご紹介します。LINEヤフー株式会社で行われている人事関連データの活用とデータ分析を通じた価値提供や、日立ソリューションズが推進する人的資本強化に向けたEX（従業員体験）向上、社内業務やシステム開発におけるAI活用の取り組みなど、実践的な内容となっています。

日立ソリューションズはこれまで、30年以上にわたり、就業管理から女性活躍支援まで対応する人事総合ソリューション「リシテア」を提供してきました。さらに、「リシテア」を導入する人事、労政部門の方々を対象とした、HR領域における課題やその解決策を共有する交流イベントも継続的に運営してきた実績があります。本セミナーを通じて、人事部門の皆さまが抱える課題解決のヒントを提供し、実務に役立つ情報をお届けします。



■ゲスト登壇者の紹介

■セミナー概要

開催日時：2025年10月16日(木) 14:00～16:35

2025年10月29日(水) 15:00～16:25

2025年11月 6日(木) 15:00～16:25

2025年11月12日(水) 14:00～16:30

開催形態：Webセミナー ※お手元のPC・スマートフォンで視聴いただけます

参加費 ：無料（事前登録制）

詳細／お申し込みはこちら（https://go.hitachi-solutions.co.jp/hrfuturevision_newsrelease）



■10月16日開催のメインイベント【人事の未来を描く “人の力”と人的資本経営の未来】のプログラム

■その他の主なプログラムについて

上記以外の日程のプログラムに関しては、こちら(https://hitachisolutions-hrfuturevision2025.cgc.ne.jp/?utm_source=hitachi-solutions.co.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=hisol_newsrelease)からご覧いただけます。



日立ソリューションズについて

日立ソリューションズは、お客さまとの協創をベースに、最先端のデジタル技術を用いたさまざまなソリューションを提供することで、デジタルトランスフォーメーションを実現します。欧米、東南アジア、インドの各拠点が連携し、社会や企業が抱える課題に対して、グローバルに対応します。

そして、人々が安全にかつ安心して快適に暮らすことができ、持続的に成長可能な社会の実現に貢献していきます。

詳しくは、日立ソリューションズのウェブサイト(https://www.hitachi-solutions.co.jp/)をご覧ください。

ソリューションに関するお問い合わせ先

株式会社日立ソリューションズ

https://www.hitachi-solutions.co.jp/inquiry/

