人材不足時代を乗り越える“地方発”人材・組織戦略 、スクー・XLOCALが福岡でイベント開催

インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革を行う株式会社Schoo（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：森健志郎、以下「スクー」）は、都市から地方への人材流入を促進し、地方企業が専門性の高い複業プロ人材を採用する地方特化型のダイレクトスカウトサービス「チイキズカン」を運営する株式会社XLOCAL（本社：山形県鶴岡市、代表取締役：坂本大典、以下「XLOCAL」）と共同で、「地方における人材難を乗り越え、企業を成長させるための人材・組織戦略のためのイベント」を福岡県福岡市で10月30日（木）に開催します。

本イベントでは、スクーとXLOCALの両代表に加えて、地元企業2社をお招きして、これからの地方企業の成長の鍵になる「人材・組織戦略」についてトークセッションを行います。

■開催背景

今、全国の企業にとって最大の経営課題は「人材不足」です。特に地方の企業では、人口減少や東京一極集中によって採用はますます難しくなり、採用コストの上昇・人材流出という二重苦に直面しています。そうした状況を打開する鍵は、従来の「採用ありき」からの転換です。複業プロ人材の活用や転職移住という新しい人材チャネルを取り込みながら、既存社員が成長・活躍できる環境を整えることが求められています。

本イベントは、学びを通じた組織づくりを支援する「Schoo for Business」を提供するスクーと複業プロ人材マッチングサービス「チイキズカン」を運営する XLOCAL が共同で開催。福岡で独自の戦略で成長を遂げるミナミホールディングス株式会社と、女性活躍推進の先進事例として注目される株式会社タカギをゲストに迎え、地方企業の未来を切り拓く「人材・組織戦略」をみなさまと探っていきます。

■開催概要

日時：2025年10月30日（木）15:00～18:30（14:30受付開始）

会場： 警固神社 社務所ビル４F会議室【延喜】（福岡市中央区天神2丁目2-20）

参加費：無料（事前申込制）

申し込み期限：10月29日（水）まで

定員：50名

主催：株式会社XLOCAL、株式会社Schoo

■プログラム（予定）

14:30 受付開始

15:00 開会挨拶

15:05 トークセッション１.

▪️福岡における人材戦略

モデレーター：株式会社XLOCAL 代表取締役 坂本 大典

登壇者：ミナミホールディングス株式会社 代表取締役社長 江上 喜朗 様

株式会社Schoo 代表取締役 森 健志郎

15:55 質疑応答・休憩

16:10 トークセッション２.

▪️人を育てる企業が生き残る - 採用難時代を勝ち抜く視点

モデレーター：株式会社Schoo 代表取締役 森 健志郎

登壇者：株式会社タカギ 総務人事部長・ダイバーシティ推進担当 松田 理恵 様

株式会社XLOCAL 代表取締役 坂本 大典

・「採用だけでは限界」な時代に、企業が取るべき育成戦略とは？

・社内人材の活躍が企業の魅力・採用力につながるという好循環の仕組みとは

・登壇者からの実践知・具体事例の紹介

17:00 質疑応答・お知らせ

17:20 来場者アンケート・写真撮影

17:30 交流会（17:30～18:30）

登壇者や参加者同士で情報交換・名刺交換をしていただけます。

業界を超えて、九州の人材課題について語り合う場としてご活用ください。

※プログラム内容は変更になる可能性がございます

■登壇者紹介（順不同）

ミナミホールディングス株式会社 代表取締役 江上 喜朗

東京理科大学卒業後、リクルートグループで新規事業企画や採用を経験。2010年に家業の南福岡自動車学校へ入社、翌年に承継し代表取締役に就任。痛みを伴う改革を断行し、業績をV字回復。その後は教習所サポート事業やAI教習システム開発、海外事業など9社を束ねるホールディングス体制を構築。Forbes JAPAN SMALL GIANTS AWARD 受賞、EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー特別賞受賞。著書に「スーツを脱げ、タイツを着ろ！」など。

株式会社タカギ 総務人事部長・ダイバーシティ推進担当 松田 理恵

大分県出身。北九州市立大学卒業後、2002年に浄水器メーカーOSGコーポレーション入社。福岡支店で営業職を15年以上務め、女性初の所長に。2020年より株式会社タカギにて総務人事部長を務め、自社のD&I推進プロジェクトを牽引。NewsPicksが主催する次世代女性リーダー発掘アワード「【WE CHANGE AWARDS 2025】個人部門 大賞」受賞。

株式会社XLOCAL 代表取締役 坂本 大典

1986年愛媛県生まれ。同志社大学在学中にユーザベース創業に参画。PwCコンサルティングを経て再びユーザベースに入社し、SPEEDA事業開発やNewsPicks立ち上げに従事。2019年NewsPicks代表取締役社長に就任。2022年退任後、XLOCALなど複数社を創業し、地域と世界をつなぐ事業を展開。

株式会社Schoo 代表取締役社長CEO 森 健志郎

1986年大阪府生まれ。2009年近畿大学卒業後、リクルートを経て2011年にSchooを創業。オンライン学習コミュニティ「Schoo」を通じて社会人教育を推進し、2024年に東証グロース市場に上場。

■こんな方におすすめ

・移住転職、複業など新しい手法での人材獲得に関心のある経営者や人事担当者

・採用後の定着や活躍につながらず課題を感じている企業担当者

・即戦力が不足しており、社内人材の活用・スキルアップが急務な企業担当者

・九州で実践する他社のリアルな取り組みを参考にしたい方

・九州、福岡の企業の成長戦略を考えたい経営者

■お申し込み方法

以下のURLよりお申し込みください。

https://peatix.com/event/4603761

■株式会社Schooについて

「世の中から卒業をなくす」をミッションに、インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革を進めている。オンライン生放送学習コミュニティ「Schoo for Personal」は2012年のサービス開始後、「未来に向けて、社会人が今学んでおくべきこと」をコンセプトとした生放送授業を毎日無料提供。過去の放送は録画授業として約9,000本公開中。法人向けには社員研修と自己啓発学習の両立を実現する「Schoo for Business」を提供し、累計登録会員数は約134万人、累計導入企業数は4,500社を突破。2021年には高等教育機関DXプラットフォーム「Schoo Swing」を提供開始。

また、2025年2月には、いつか地域で働きたい人のための移住転職コミュニティ「LoLLL（ロール）」、8月には地域共創型人材育成サービス「Schoo Mesh（スクー メッシュ）」を提供開始。全国累計約76の自治体との提携をはじめ、奄美大島と包括協定を行うなど、地方エリアへの遠隔教育普及によって実現する「未来の暮らし」の確立も進めている。

（※数字は2025年8月時点累積）

会社名 ：株式会社Ｓｃｈｏｏ（スクー）

代表者 ：代表取締役社長CEO 森 健志郎

設立 ：2011年10月3日

所在地 ：〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町2-7 エクセルビル4階

事業内容：インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革

URL：https://corp.schoo.jp/（コーポレートサイト）・https://schoo.jp/（個人向けサイト）・https://schoo.jp/biz（法人向けサイト）・https://dx.schoo.jp/（高等教育機関向けサイト）・https://note.schoo.jp（公式note）