DearOne、国内初AppsFlyerのリセラーパートナーとして販売を開始

株式会社DearOne

株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社である株式会社DearOne（本社：東京都港区、代表取締役：河野 恭久、以下：DearOne）は、モバイル計測プラットフォーム「AppsFlyer」を展開するAppsFlyer Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：オーレン・カニエル）とリセラー契約を締結し、同ツールの日本国内における販売を開始しました。

DearOneは、アプリ開発とグロースマーケティング*支援で培った知見をもとに、AppsFlyerの提供を通じて、企業のアプリマーケティングを強力にサポートいたします。

*グロースマーケティング：サービスの持続的成長にフォーカスしたマーケティング活動

■AppsFlyer とは

AppsFlyer（アップスフライヤー）は、モバイルアプリのアトリビューション計測（広告や流入元ごとの成果把握）と、ユーザー行動をもとにしたマーケティング分析を一元的に行えるプラットフォームです。

2011年にイスラエルで創業し、現在は全世界8万以上のアプリで導入され、国内でもメガバンクやアパレル、コンビニアプリなど多様な業界・規模の企業に導入されています。

多くの企業に選ばれている理由は、下記のような特長にあります。

- あらゆる流入経路・施策の効果を可視化

広告・オウンドメディア・QRコード・SNSなど、複雑化するすべての集客チャネルを横断して「インストール数や収益の向上に、どの施策が成果に貢献したか」を正確に計測・分析。成果が出ている施策に集中し、費用対効果を最大化できます。

- ユーザー行動の深い理解

インストール後のユーザー行動（購入、課金、会員登録など）を詳細に追跡・分析することで、より深いインサイトを得られます。またコホート分析*やリテンション分析*などの、本格的な分析機能も、誰でも使いやすいダッシュボードで提供します。



*コホート分析：特定のグループごとにユーザーの行動や変化を比べる分析

*リテンション分析：ユーザーがどれだけ継続してアプリを使っているかを分析

このほか、不正広告や不正インストールを検知する機能や、ユーザーを細かく分類して広告配信先を自動で最適化できるオーディエンス機能など、ムダな広告費を抑え成果につながるアプリマーケティングを実現する多彩な機能を搭載しています。

■DearOneが提供するAppsFlyer導入・運用サービス

今回のリセラーパートナー契約締結により、DearOneはAppsFlyerの導入に関する以下のサービスを提供いたします。（※2025年10月現在）

・AppsFlyerの導入のご支援

・計測イベントの定義やKPIの設計

・オンボーディング・操作トレーニング

・QA対応 など

・AppsFlyerの活用のご支援

・ダッシュボードやレポートの設計

・分析・改善提案の実施

・ワークショップやハンズオントレーニングの実施 など

※ご状況に合わせて活用のご支援内容は柔軟にご提案いたします。

DearOneは、これまで数多くのアプリ開発とグロースマーケティング支援を通じて、多様な業界・規模の企業のアプリ成長を支援してきました。これらの知見をもとに、単なるツール提供にとどまらず、企業様ごとに最適なマーケティング成果につなげるための活用をご支援いたします。

AppsFlyerの導入や活用に関するご相談は、こちらからお問い合わせください。

https://growth-marketing.jp/contact/

■AppsFlyer APAC プレジデント兼マネージングディレクター Ronen Mense氏のコメント

日本のアプリマーケットは非常に競争が激しく、企業は信頼できるテクノロジーと、日本市場に根ざした専門知識の両方を提供できるパートナーを求めています。

今回の株式会社DearOneとのリセラー契約締結、協業によって、より多くの日本企業が成功するために必要な専門知識とサポートを得られるようになります。

■株式会社DearOneについて

株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社です。

豊富なアプリ機能の中から、必要とする機能を組み込むだけで公式アプリを開発できる「ModuleApps2.0」をはじめ、リテールの公式アプリ群に横断で広告配信可能なリテールメディアプラットフォーム「ARUTANA」も提供しています。

さらにユーザー行動分析ツールである「Amplitude」をはじめとして、CDP、アナリティクス、カスタマーエンゲージメントの各種マーテックツールを取扱い、アプリやECサイトなどのデジタルプロダクトのグロースを支援しています。

・代表者：代表取締役社長 河野 恭久

・本社：東京都港区虎ノ門 3-8-8 NTT虎ノ門ビル 4階

・URL： https://www.dearone.io/