オープン株式会社

オープングループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：高橋 知道）の子会社であるオープン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：石井 岳之、以下「オープン」）は、日本国内での販売を担当するTungsten Automation Corporation（以下「Tungsten Automation社」）が、米国・ガートナー社の「Gartner(R) 2025年版インテリジェントドキュメント処理ソリューション部門の Magic Quadrant(TM)」でリーダーの1社と評価されたことをお知らせいたします※1。

※1 Tungsten Automation社の報道発表資料（2025年9月8日）：https://www.tungstenautomation.com/about/press-releases/2025/tungsten-recognized-as-a-leader-in-2025-gartner-mq-for-intelligent-document-processing-solutions

オープンは、Tungsten Automation Japan株式会社が提供する製品について、日本国内における販売および活用支援を行っています※2。日本各地にあるオープンの拠点が、業界・エリアを問わずTungsten Automation社製品のユーザーに対して、導入前のコンサルティング、システム構築、導入後の運用サポートなど、円滑に自動化プロセスを構築するための支援を継続しています。

※2 報道発表資料（2024年3月28日）：https://open-group.co.jp/info/2024/03/tungstenautomation/

2025年の「Gartner(R) IDP（インテリジェントドキュメント処理）分野のMagic Quadrant(TM)」で、Tungsten Automation社はリーダーの1社に認定されました*。

その製品であるTungsten TotalAgilityにおいて、１.IDP、２.AIを活用したキャプチャ、３.ワークフロー自動化、４.シームレスな統合に重点を置いています。

こうした4つのポイントから、Tungsten Automation社の製品を活用することで以下の実現が可能となります。

- 様々な入力ソースの文章から情報を自動で識別・抽出し、真正性をチェックしたうえで文書の処理スピードを大幅に加速- 既存のERP（Enterprise Resource Planning）システムや財務システムと統合し、定義されたルールや条件に基づいた文書・データ処理による業務プロセスを迅速化- コンプライアンス問題の監視、報告の自動化でガバナンスとデータセキュリティを確保- AIを使ったエージェント型ワークフローが状況に応じた指示やガイドラインを提示し、自律的な問題解決を支援

オープンは今後も、Tungsten Automation社の優れたソリューションを日本のエンタープライズ顧客に提供することで、企業の長期的な成功とレジリエンス（回復力）を実現するための支援に努めてまいります。

本件評価の詳細は、以下のTungsten Automation社が公開したレポートをご覧ください。

https://www.tungstenautomation.com/learn/reports/tungsten-automation-recognized-as-idp-leader-by-gartner

＊Gartner(R), Magic Quadrant(TM) for Intelligent Document Processing Solutions, Shubhangi Vashisth et al., 3 September 2025

GARTNERは、Gartner, Inc.および/または米国とその他の国におけるその関連会社の商標およびサービスマークであり、MAGIC QUADRANTは、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標であり、本書では許可を得て使用しています。All rights reserved

Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。

【会社概要】

■オープン株式会社（https://open.co.jp/(https://open.co.jp/)）

・本社所在地：東京都港区西新橋3-3-1 KDX西新橋ビル3階

・設立 ：2013年7月

・代表者 ：代表取締役執行役員社長 石井 岳之

・資本金 ：3,000万円

・事業内容 ：スマートロボット（RPA、AI）を活用した情報処理サービス、コンサルタント事業、

アウトソーシング事業、デジタルマーケティング、オンライン広告事業