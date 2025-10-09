IMAGICA EEXとIMAGICAコスモスペースが、大阪・関西万博の 「関西電力・会場内EVバス停」においてコンテンツ制作を担当

株式会社IMAGICA GROUP

”映像”に関するサービス/製品を、エンタテインメント分野から産業分野まで、グローバルにワンストップでお届けする株式会社IMAGICA GROUP（本社：東京都港区、代表取締役社長：長瀬 俊二郎）のグループ会社で、未来思考とテクノロジーによる新しい体験の社会実装を目指すIMAGICA EEX（本社：東京都港区、代表取締役社長：諸石治之）は、同じくグループ会社で、番組・企業PRをはじめとした映像コンテンツの企画、制作、撮影、中継・配信を手掛ける株式会社IMAGICAコスモスペース（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：手柴淳）とともに大阪・関西万博において会場内EVバス停3箇所のコンテンツを制作いたしました。

本件は、電通ライブ（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：高木正彦）とIMAGICA GROUPが連携する「UN-SCALABLE VISION」の取り組みの一環として担当したものです。

大阪・関西万博では、関西電力の取り組みとして、新たなエネルギーである水素発電をはじめ、太陽光発電、水素発電、原子力発電を組み合わせたゼロカーボンの電力が会場内に届くようになっています。そして、その電力供給をはじめとするカーボンニュートラルに向けた取り組みの情報発信を行う場として、未来社会をイメージした会場内EVバス停が3箇所建築されています。

いのちをテーマにした建築とその中に溶け込むようにして息づく映像装置、そして日常ではなかなか感じることができない関西電力の未来へ向けた取り組みを可視化したコンテンツを組み合わせることで、幅広い世代の方に楽しんでいただきながら未来のエネルギーに関する情報に触れていただけるような体験にいたしました。

紹介動画URL：https://youtu.be/lTfLgrAaROA

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lTfLgrAaROA ]

【 東ゲート南停留所 】

生命体のように有機的な連続性を持ち、お互

いが影響しあうボロノイ構造を取り入れた木造

建築。この場所のために製造された六角形の

LED や照明機材が埋め込まれ、建物と一体

化して大きな生き物のような佇まいとなっていま

す。乗車される方だけでなく、多くの方が往来

する広場に向かって未来のエネルギーのあるべ

き姿を広くメッセージします。バス停の中を進む

と天井の波打つ形状が照明に照らされ、反射

して柔らかでカラフルな光に包まれます。

【 西ゲート北ターミナル 】

横幅が狭く、奥行きが広い特徴的な場所を活

かしたシェル型の建築。

その中に横３台、奥行き方向に19列、合計

57台の3Dホログラムディスプレイを配置し、視

差を利用した立体的な映像表現が可能にな

っています。さらに、内側の構造に沿って設置さ

れた照明・音響装置が組み合わさって、生き

物の中に入り込んだような没入体験を提供し

ます。

【 東ゲート北停留所 】

曲線の骨組みでできた二つの半円ドームが、

ボロノイ構造の外殻に包まれた建築。

内部を照明の多彩な色で染め上げ、バス停

を利用される方を有機的に変化する光で包

み込みます。

その中で骨組みに沿って配置されたたくさんの

小型LED電飾がキラキラと輝き、幻想的な体

験をつくり出します。

２台のサイネージでは未来へ向けたエネルギ

ーの可能性をテーマにしたコンテンツで乗車を

待つ方々を楽しませます。

「UN-SCALABLE VISION」は、国内トップクラスの映像コンテンツ・映像体験開発の経験・知見をもつ電通ライブと映像コミュニケーション領域において多彩なクリエイティブ&テクノロジーを提供しているIMAGICA GROUPが連携。電通ライブとIMAGICA GROUP双方のクリエイティビティとテクノロジーが一体となって、「環境に最適化された新しい映像体験」を創造します。

■UN-SCALABLE VISION

HP:https://www.un-scalablevision.com/

お問い合わせ：info@un-scalablevision.com

■IMAGICA EEX（イマジカ イークス）について

「体験を拡張し、未来を創造する」をミッションに、新しい世界観「ニューノーマル（新常態）」における、今までにない新しいエンタテインメント体験機会の創出を実現し、豊かな暮らしと文化の発展に貢献してまいります。

会社名：株式会社IMAGICA EEX

設立：2020年7月3日

所在地：〒105‐0022 東京都港区海岸一丁目14番2号

代表者：代表取締役社長CEO兼CCO 諸石 治之

事業内容：エンタメテックビジネスの事業企画、戦略的投資、技術およびIP開発

・公式サイトURL ：https://eex.co.jp/

・note ：https://note.com/_eex_

・X ：https://x.com/___EEX_X

【株式会社IMAGICAコスモスペースについて】

Creative & Technology Company

映像の力をもって

驚きと感動を伝えつづける

会社名：株式会社 IMAGICAコスモスペース

代表者:代表取締役社長 社長執行役員 手柴 淳

所在地:〒102-0081 東京都千代田区四番町 5 番地 6 四番町ビル 1 号館 3 階

創立:1978 年 12 月 1 日

資本金:3,000 万円

事業内容:VR イベント・コンテンツの企画制作、大型展示映像の企画制作、

企業プロモーションの企画制作、音楽・スポーツなどのライブエンタメイベントの中継配信・撮影技術

映画・CM の撮影収録技術、テレビ番組の企画制作、先端技術を使用した CG 制作

WEB マーケティングの企画制作、放送局への技術者派遣 等

URL:https://www.imagica-cs.co.jp/

【株式会社IMAGICA GROUPについて】

1935年の創業以来、新たな“映像”の価値創出に挑戦し続け、これからも「世界の人々に”驚きと感動”を与える映像コミュニケーショングループ」を目指してまいります。

・会社名：株式会社IMAGICA GROUP / IMAGICA GROUP Inc.

・代表者：代表取締役社長 社長執行役員 長瀬 俊二郎

・所在地：〒105‐0022 東京都港区海岸一丁目14番2号

・創業：1935年2月18日

・資本金：33億6百万円

・事業内容：映像コンテンツ事業、映像制作サービス事業、映像システム事業等を営むグループ会社の事業の統括

・URL：https://www.imagicagroup.co.jp/

・90周年特設サイト：https://www.imagicagroup.co.jp/90th-anniversary/

・note：https://www.note.imagicagroup.co.jp/

・X：https://twitter.com/IMAGICAGROUP