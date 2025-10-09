謎解きイベント『ウミガメバトル Vol.2』出演のけんきさん・夜よいちさんと、ゲストのClutch_Fiさんのコメントをご紹介！アーカイブ配信を期間限定で実施中!!

株式会社アニメイトホールディングス

アニメイト池袋本店 地下2階多目的ホール・アニメイトシアターにて、2025年9月20日に人気の推理ゲーム『ウミガメのスープ』をベースにした新コンテンツ『ウミガメバトル』第2弾を開催しました。出演は、けんきさん、夜よいちさん。ゲストとしてClutch_Fiさんが参加し、推理の速さを競いつつも息のあったトークやボケ・ツッコミの応酬を繰り広げました。

ウミガメバトル vol.2トルチェ男爵◆『ウミガメバトル』とは◆

人気の推理ゲーム『ウミガメのスープ』をベースにした新コンテンツ。出演者様・観客の皆様は謎の出題者・トルチェ男爵から提示される不可解な問いに挑みます。

質問と解答を繰り返しながら、真相にたどり着けるのか――？鋭い直感と柔軟な発想力が試される、観客も参加可能な謎解きイベント！

あなたも一緒に謎の真相を解き明かせ!!

◆イベントの模様◆

客席とステージが近く一体感のあるイベントを行える多目的ホール・アニメイトシアターの特性を活かしたゲームである当イベント。夜会に参加する王子様・お姫様さながらの衣装を纏ったけんきさん、夜よいちさん、Clutch_Fiさんは、会場のファンの方々との掛け合いや推理をしあったりと様々な形で楽しみを提供し、会場を大いに盛り上げました。

『ウミガメバトル』は誰が最初に正解に辿り着くかを競い合うため、最短で正解を狙いに行くプレイスタイルだけではなく、敢えて少し遠回りに質問をして外堀を埋めるような戦術を取ることも手段の一つ。加えてネタに走り大喜利をすることもOK。お題の傾向やその時の気分・雰囲気で、立ち回りを変えて遊べるだけにライブ感溢れる内容となりました。

出演者とお客様で推理の速さを競い、お客様の中で勝者となった方には特別なプレゼントをお贈りしました。加えて、正解が少なかった出演者用に特別なおもてなし（罰ゲームとして『特製の凄く酸っぱいドリンク』）もご用意。勝利した方々喜びの声をあげる一方で、昼夜でMVPを獲得したClutch_Fiさんと味が気になって自主参加したけんきさんは、ステージ上で悶絶しファンから声援をいただきました。

また、お題の中には、配信者やVTuber業界では時々起こる事象を使った質問も登場。出演者からは回答に対するツッコミもあり、会場は笑いに包まれていました。

ウミガメバトル vol.2

各回のエンディングでは、出演者様からご感想と現地や配信でイベントの様子を見守り一緒に推理を行ったファンの皆様へのメッセージをいただきましたのでご紹介します。

けんきさん

「『ウミガメ』やるのは今回初めてでしたけど、これ……難しいですね～（笑）。皆さんと遊ぶことが出来てとっても楽しかったですし、正解したときは本当に気持ちよかったです。凄いいい感じに寝れそうです。本日はありがとうございました」

夜よいちさん

「普段じゃあり得ないぐらい頭を使いましたので、私もよく眠れそうです（笑）。上手く質問しすぎると他の（競っている出演者の）方が先に正解をとってしまうのも難しかったです。視聴者さんの推理がヒントになることも多く、そういうやりとりが楽しかったです」

Clutch_Fiさん

「こんなに会場の皆様との距離が近いイベントってなかなかないので、いい経験だったなと思いました。ただ……このゲーム、難しかったです！ いや～あのラブコメのお題の答えは当てたかったなぁ……。また機会があったらリベンジしたいです」

◆『ウミガメバトル vol.2』イベント情報◆

【概要】

●開催日：2025年9月20日（土）＊終了

●出演：けんき、夜よいち

●ゲスト：Clutch_Fi

●会場：アニメイトシアター

ウミガメバトル vol.2