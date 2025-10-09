「もう一人で悩まない」認知症リハビリ専門士が自宅で伴走。無料LINE相談から始めるオンライン介護支援プラットフォーム「Konnors.net」提供開始。

コナーズ

2025年には高齢者の5人に1人が認知症になる（※1）と予測され、年間約10万人が介護を理由に離職（※2）を余儀なくされる日本。

この深刻化する社会的課題に対し、認知症介護に直面する家族を総合的に支援するオンラインプラットフォーム「Konnors.net」（運営：リコケア コナーズ）が、本日より本格的にサービス提供を開始したことをお知らせします。

オンラインカウンセリングで認知症のお悩み解決に向け、伴走します

認知症介護の現場では、介護拒否や同じ話を繰り返す症状への対応に疲弊し、介護者自身の心身が限界に達するケースが後を絶ちません。

誰にも相談できずに一人で抱え込み、社会的にも精神的にも孤立してしまう介護者は少なくありません。

「Konnors.net」は、こうした介護者が直面する「情報不足」「相談相手の不在」「精神的孤立」という3つの大きな壁を取り払うために生まれました。

「Konnors.net」は、以下の3つのサービスを柱とした、これまでにない統合型のオンライン介護支援プラットフォームです。

- 専門家監修ブログ「Konnors.net」認知症の基礎知識から、症状別の具体的な対応策、介護者のための心のケア、利用できる公的制度まで、認知症リハビリテーション専門士や介護福祉士などの専門家が監修した信頼性の高い情報を無料で提供します。インターネットに溢れる不確かな情報に惑わされることなく、本当に必要な知識をいつでも手に入れることができます。- 無料・無制限のLINEチャット相談「こんなことを聞いてもいいのだろうか」とためらうような些細な悩みから、深刻な問題まで、経験豊富な介護福祉士やケアマネジャーにLINEで気軽に無料相談できます。24時間いつでもメッセージを送ることができ、一人で悩む時間を減らし、専門家と繋がっているという安心感を提供します。- 認知症リハビリ専門士によるオンラインカウンセリング自宅にいながら、認知症リハビリテーション専門士による専門的なオンラインカウンセリングを受けることができます。個々の状況に合わせた認知症改善メソッドの提案や、介護者自身のメンタルサポートなど、より踏み込んだ伴走支援を提供。介護保険適用外、かつ非医療の、きめ細やかな個別対応を実現します。

【個人の負担軽減から、社会保障の持続可能性へ】

「Konnors.net」が提供する専門的な支援は、個々の家族を救うだけに留まりません。

認知症リハビリテーションは、日常生活動作（ADL）の向上や行動・心理症状（BPSD）の軽減に繋がることが示されています。

これは、ご本人の生活の質（QOL）を高めると同時に、要介護度の維持・改善をもたらす可能性を秘めています。

要介護度の重度化を防ぐことは、家族の介護負担を直接的に軽減するだけでなく、増大し続ける介護保険給付費をはじめとした社会保障費の抑制にも貢献します。

私たちは、本プラットフォームを通じて一人ひとりの症状と向き合うことが、ひいては日本の持続可能な未来に繋がるものと確信しています。

リコケア コナーズ 代表者コメント：

『認知症は治らないことを前提にした「認知症との共存」ではなく、改善できることを前提にした「認知症介護からの解放」を目指す』。

その想いからKonnors.netは生まれました。

私たちの使命は、単に情報を提供するだけでなく、テクノロジーの力を活用して人と人との温かい繋がりを創出し、介護する側・される側双方の笑顔と尊厳を守ることです。

このプラットフォームが、介護に悩むすべての方々にとっての光となり、希望となることを心から願っています。

詳細は公式サイトをご覧いただくか、公式LINEアカウントを友だち追加して、まずは無料相談からお試しください。

公式サイト： https://konnors.net

公式LINE：https://lin.ee/tkyZBNy

【日本の介護危機に関する主要統計データ】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170863/table/2_1_7650c252601c309ba31dc460bc9204f2.jpg?v=202510091157 ]

※1 出典：内閣府「平成28年版高齢社会白書」

※2 出典：厚生労働省「令和4年就業構造基本調査」など

【Konnors.netについて】

「認知症介護からの解放」をコンセプトに、認知症介護に悩む家族を支援するオンラインプラットフォームです。

専門家監修のブログメディア、無料LINEチャット相談、認知症リハビリテーション専門士によるオンラインカウンセリングの3つのサービスを統合的に提供。

情報提供、精神的サポート、専門的リハビリテーションをシームレスに繋ぎ、介護者の孤立を防ぎ、家族全体のQOL（生活の質）向上を目指します。

