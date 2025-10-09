千葉敬愛高等学校男子ソフトボール部が四街道市長を表敬訪問しました
四街道市役所
（四街道市長 鈴木 陽介と四街道市教育委員会教育長 府川 雅司、千葉敬愛高等学校男子ソフトボール部 太田 貴之監督と部員の皆さん）
令和７年８月２日（土）から８月５日（火）にかけて、岡山県で開催された「第６０回全日本高等学校男子ソフトボール選手権大会」に千葉敬愛高等学校男子ソフトボール部が千葉県代表として出場したことから、四街道市長を表敬訪問しました。
本校は全国最多の３５年連続インターハイ出場で全国高等学校体育連盟から表彰された強豪校です。
部員の有川浩二郎さんは、試合内容やこれからの活動に対する意気込みを、遠井優空さんは、さらなる高みを目指すために新メンバーを募集中である旨を話していました。
■日時：令和７年１０月２日（木） １６時３０分～１７時
■場所：四街道市役所 本館１号棟３階 特別会議室
■訪問者：千葉敬愛高等学校男子ソフトボール部
顧問 鈴木 祐也、監督 太田 貴之、部員８名
■全国大会概要：
主催：（公財）日本ソフトボール協会 他
共催： 読売新聞社
期間： 令和７年８月２日（土）～５日（火）