千葉敬愛高等学校男子ソフトボール部が四街道市長を表敬訪問しました

写真拡大

四街道市役所

　令和７年８月２日（土）から８月５日（火）にかけて、岡山県で開催された「第６０回全日本高等学校男子ソフトボール選手権大会」に千葉敬愛高等学校男子ソフトボール部が千葉県代表として出場したことから、四街道市長を表敬訪問しました。


　本校は全国最多の３５年連続インターハイ出場で全国高等学校体育連盟から表彰された強豪校です。


　部員の有川浩二郎さんは、試合内容やこれからの活動に対する意気込みを、遠井優空さんは、さらなる高みを目指すために新メンバーを募集中である旨を話していました。



（四街道市長　鈴木　陽介と四街道市教育委員会教育長　府川　雅司、千葉敬愛高等学校男子ソフトボール部　太田　貴之監督と部員の皆さん）

■日時：令和７年１０月２日（木）　１６時３０分～１７時


■場所：四街道市役所 本館１号棟３階　特別会議室


■訪問者：千葉敬愛高等学校男子ソフトボール部


　　　　　顧問　鈴木　祐也、監督　太田　貴之、部員８名


■全国大会概要：


主催：（公財）日本ソフトボール協会　他


共催：　読売新聞社　


期間：　令和７年８月２日（土）～５日（火）