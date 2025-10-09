「RICOH Value Presentation 2025 in AOMORI」を2025年10月16日に開催

リコージャパン株式会社

リコージャパン株式会社（社長執行役員：笠井 徹）は2025年10月16日、「DX＆GX～AI “壁を壊せ 動き出せ”」をコンセプトに、お客様が変革へ進み出すきっかけをつくるイベント「RICOH Value Presentation 2025 in AOMORI」を、ねぶたの家「ワ・ラッセ」にて開催いたします。

本イベントでは、生成AIやDX、介護・福祉、環境・省エネ、セキュリティなど、多様な課題を解決する最新ソリューションを体感いただくブースを多数ご用意し、来場者の皆様に“明日から使えるヒント”をお届けします。

■イベント概要

名称：RICOH Value Presentation 2025 in AOMORI

日時：2025年10月16日（木）10:00～17:00

会場：ねぶたの家「ワ・ラッセ」（青森県青森市安方1丁目1-1）

主催：リコージャパン株式会社 青森支社

参加費：無料（事前申込制）

公式サイト：https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/59642(https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/59642?)?

■基調講演・特別講演

■出展例

・基幹ゾーン：帳票電子化、バックオフィスDX

・福祉ゾーン：福祉DX、介護システム

・セキュリティゾーン：セキュリティの入口・内部・出口対策

・生成AIゾーン：生成AI活用

・建設ゾーン：3次元データ作成、建設安全管理

・kintoneゾーン：業務アプリ作成、在庫管理、営業情報共有

・スマハドゾーン：デジタルサービス×ワークプレイスデザイン

■アクセス

ねぶたの家「ワ・ラッセ」（青森県青森市安方1丁目1-1）

JR青森駅から徒歩１分

駐車場あり※有料

https://www.nebuta.jp/warasse/access.html

■来場方法

自治体・企業などのご担当者様

事前登録制となっております。詳細・お申し込みは公式サイトをご確認ください。

https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/59642?

■お問い合わせ先

リコージャパン株式会社 青森支社 Value Presentation 2025 in AOMORI 事務局

TEL: 050-3817-0971

Mail：aoricoh_digima@jp.ricoh.com

企業情報

■リコージャパン株式会社

■事業内容

さまざまな業種におけるお客様の経営課題や業務課題の解決を支援する各種ソリューションの提供。

１．複合機（MFP）やプリンターなどの画像機器や消耗品およびICT関連商品の販売と関連ソリューションの提供

２．サポート＆サービス（画像機器やICT関連商品の保守、ネットワーク構築・保守、ICT運用業務代行）

３．システムインテグレーションおよびソフトウェア設計・開発

▽リコージャパン企業情報（リコー ソリューション・商品サイト）

https://jp.ricoh.com/companies/ricoh-japan