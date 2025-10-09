4年ぶりに帰ってくる！蛍池まちバル「飲みにいきたい2025」開催決定！

発酵と味噌と麺 みつか坊主

飲み歩きイベント、蛍池界隈に「飲みにいきたい2025」を、開催することが決定しました！期間は2025年10月20日から11月30日までの42日間。参加店舗は蛍池の「いま」を語るにふさわしい顔ぶれが27店舗大集合。ジャンルも世代も飛び越えて、蛍池駅界隈を舞台にした“町バル”が4年ぶりに帰ってきます。

『 - 飲みにいきたい2025 -』

蛍池で、ちょこっと“飲み旅”しませんか？ 町全体が、バルになる42日間

地元の人も、はじめて蛍池に来る人も。 ちょっと気になるこの町を、ふらりと巡って、気になるお店で乾杯してみませんか？この秋、蛍池のまちがまるごと“バル会場”に変わるイベント、「飲みにいきたい2025」が開催されます。

今回参加するのは、個性豊かな27店舗の飲食店・惣菜店。 参加方法はとっても簡単。まずは参加店舗でマップをゲットして、気になるお店をめぐるだけで、きっと、“あなたの知らない蛍池”に出会えるはず。「蛍池ってお店あるの？」「蛍池は空港行きのモノレール通過駅」そんな声も、もう昔の話。今、蛍池では魅力的な店主たちが続々と新しいお店をオープンし、 自分たちのやり方で町を面白く育てようとしています。そんな“今まさに動き出している町”をまるごと体験してみてください。

『- なぜ今、蛍池でまちバルを復活させるのか？ -』

個性豊かな27店舗のバルメニュー

『飲食店から町を元気に！』コロナ禍で一時期活気が途絶えた蛍池の町（豊中市）も、この1,２年で再び新しいお店が次々とオープンし、空き店舗が少なくなってきました。しかし、近郊の人にはまだまだ「蛍池って行ったことない」「蛍池って、お店があるの？」という声が多く聞かれます。蛍池駅は、阪急宝塚線の梅田駅・十三駅を除いて4番目に多い1日平均38,675名の乗降客数があります。しかし、利用者の大半が2階の改札から、そのままモノレールに乗り継いで伊丹空港や千里中央に流れてしまうターミナル駅でもあります。「蛍池って、ほんとはすごい面白い個性あふれるお店が沢山ある町なんです。」そんな声を届けたくて、地元の有志たちが再び立ち上がりました。昨今の価格高騰など飲食店にとっても、キビシイ状況にありますが、"食は生きる源”であり、飲食店は町の文化形成プラットフォームのひとつでもあります。このイベントは、蛍池の魅力的なお店と、人と、人とのつながりを再び醸し出すための“再接続”プロジェクトでもあります。

【飲みにいきたい2025 開催概要】

開催日 ： 2025年10月20日（月）～11月30日（日）

開催エリア：大阪府豊中市 蛍池駅周辺

参加店舗数：27店舗（飲食店・惣菜店など）

参加方法 ：マップを参加店舗で購入(150円)

特設サイト：https://www.instagram.com/nomini_ikitai?igsh=MThibGdzaG1sNHNnaw%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/nomini_ikitai?igsh=MThibGdzaG1sNHNnaw%3D%3D&utm_source=qr)

主催 ：飲みにいきたい実行委員 （発酵と味噌と麺 みつか坊主 斉藤）

連絡先 ：mitsukabose00@gmail.com

バルマップ購入場所(参加店舗)一覧（順不同）

▢肉うどんの丸十 ・https://www.facebook.com/nikuudonmarujyu/(https://www.facebook.com/nikuudonmarujyu/)

▢スウェットロッジ「CafeLodge」 ・https://www.instagram.com/p/DKw31eJSxVK/(https://www.instagram.com/p/DKw31eJSxVK/)

▢イタリア料理 菴 ・https://restaurant.ikyu.com/145286/?ikgo=2(https://restaurant.ikyu.com/145286/?ikgo=2)

▢発酵と味噌と麺 みつか坊主 ・https://mitsukabose.com/(https://mitsukabose.com/)

▢CICCIA ・https://www.instagram.com/ciccia_hotarugaike/(https://www.instagram.com/ciccia_hotarugaike/)

▢餃子専門店 龍の餃子 ・https://ryu-no-gyoza.com/wp/(https://ryu-no-gyoza.com/wp/)

▢バルスタンドわだち ・https://www.instagram.com/p/DPDy78IkVBI/(https://www.instagram.com/p/DPDy78IkVBI/)

▢そこここ ・https://www.instagram.com/masunekosake/(https://www.instagram.com/masunekosake/)

▢SOJO ・https://www.instagram.com/sojo.osaka/(https://www.instagram.com/sojo.osaka/)

▢BarFUN2 ・https://www.instagram.com/barfun.2/(https://www.instagram.com/barfun.2/)

▢ほたるの山ちゃん

▢おちば屋HANARE ・https://www.instagram.com/ochibayahanare/(https://www.instagram.com/ochibayahanare/)

▢炭火焼鳥タイラー ・https://www.instagram.com/sumibiyakitori_tyler/(https://www.instagram.com/sumibiyakitori_tyler/)

▢なかの食鶏 ・https://www.instagram.com/nakanoshokkei.hotarugaike/(https://www.instagram.com/nakanoshokkei.hotarugaike/)

▢インド料理 ヴィジェイジャムナ

▢ほたるがいけ共同総菜店 ・https://www.instagram.com/hotarugaike_kyodosozaiten/(https://www.instagram.com/hotarugaike_kyodosozaiten/)

▢呑み処 ねこまる

▢Da Kitchen HAWAIKI ・https://www.instagram.com/da_kitchen_hawaiki/(https://www.instagram.com/da_kitchen_hawaiki/)

▢Natural Food Deli Riz ・https://www.instagram.com/natural.food.deli.riz/(https://www.instagram.com/natural.food.deli.riz/)

▢蓮天 ・https://www.instagram.com/makkyyyyyyyyy/(https://www.instagram.com/makkyyyyyyyyy/)

▢スタンドアシガボウ ・https://www.instagram.com/ashigabou.stand/(https://www.instagram.com/ashigabou.stand/)

▢ナナカマドール ・https://www.instagram.com/7_camador/?hl=ja(https://www.instagram.com/7_camador/?hl=ja)

▢たこ焼きあほや蛍池店 ・https://www.instagram.com/ahoya_hotarugaike/(https://www.instagram.com/ahoya_hotarugaike/)

▢ともに食卓舎（ハム横山） ・https://www.hamyokoyama.com/(https://www.hamyokoyama.com/)

▢ekimae ホルモン天国 ・https://www.instagram.com/ekimaehorumon.1059/(https://www.instagram.com/ekimaehorumon.1059/)

▢飛車角行

▢THE HuB ・https://thehubtoyonaka.com/(https://thehubtoyonaka.com/)

▢マーケットバスケット ・https://www.instagram.com/hellomarketbasket/reels/(https://www.instagram.com/hellomarketbasket/reels/)

＜主催者概要＞

主催 ：飲みにいきたい実行委員

所在地：大阪府豊中市蛍池中町2-5-13 惑星のウドンド内

代表者：齊藤 光典 (発酵と味噌と麺 みつか坊主)

連絡先：mitsukabose00@gmail.com