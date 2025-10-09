ビジネスマッチングコミュニティ「レディクル」運営のフロンティア、年間取扱予算総額1,100億円を突破！

フロンティア株式会社

ビジネスマッチングコミュニティ「Ready Crew（レディクル）」を運営する、フロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋 政裕、以下 当社）は、年間取扱予算総額1,100億円、年間マッチング社数54,000社に到達いたしました。

取扱予算総額増加の背景

当社は創業以来、企業の課題をヒヤリングし、適切なビジネスマッチングを通じて課題を解決する場を提供してまいりました。今回の取扱予算総額の増加は、こうした課題解決の積み重ねに加え、社会背景や、顧客とのコミュニケーションを重点においた取組みなど、複数の要因が相乗的に作用した結果と考えております。

１. システム・DX分野における高単価案件の増加

近年、生成AIや業務自動化、データ連携基盤など、DX推進やシステム開発を伴う高付加価値案件の相談が増加傾向にあります。

２. 営業体制の強化（人員・育成の両面）

営業人員を増員し、各業界・業種の知識や提案力を高める研修を継続的に実施しています。

ナレッジ共有や業務標準化を推進し、営業力の底上げと効率化を両立することで、成約率や受注単価の向上を実現しています。



３. AI活用による業務効率化とマッチング精度向上

営業体制の強化やマッチング精度向上の基盤として、社内でAIを積極的に活用しています。

クライアントの強みや案件の性質を自然言語処理を用いてベクトル化することで、マッチングの質を高めると同時に、業務プロセスを約50％に効率化。

さらに、過去成約やマッチングデータを学習させることで、精度と再現性を向上させ、生産性の向上と顧客満足度の強化を両立しています。これにより、営業担当者がより多くの時間を顧客との関係構築に充てられる環境を実現し、案件の増加に繋がっています。

４. サービス品質向上の取り組み

マッチングの質を高めるだけでなく、サービス体験の向上にも注力。

アカウントリレーションやカスタマーサクセス体制を強化し、案件成立後のフォローアップを充実させています。成果創出や継続的な関係構築を支援することで、リピート利用や新規紹介につながり、案件数の増加にも寄与しています。

５. 展示会を通じた新たな接点創出

当社は年間12回の展示会に出展し、のべ1万人以上との新たな接点を創出しました。

展示会ブースでの認知と、レディクル体験をきっかけにご相談いただく機会が増えています。

社会的意義と今後の展望

「レディクル」は、企業同士の出会いを創出するだけでなく、地域経済の活性化や新規事業の創出、中小企業の成長支援など、広く日本のビジネス環境の発展の貢献を目指しています。

特にAIやDX分野の案件拡大は、日本企業の競争力向上や産業全体のイノベーション促進に直結しており、当社はその推進役を担います。

今後も、企業の成長と課題解決を強力にサポートし、持続可能な経済発展を支えるビジネスインフラとしての役割を果たしてまいります。

Ready Crew（レディクル）とは

レディクルは、上場企業2,800社の利用実績がある企業と企業をつなぐビジネスマッチングエージェントです。高い傾聴力・提案力を併せ持つコンシェルジュが、システム、プロモーション他、企業のあらゆる発注業務に関わる悩みをヒアリングいたします。伺った内容を元に、レディクル独自のシステムで幅広いネットワークの中から最適な企業をご紹介いたします。外注先となる企業様からのみ費用を頂いており、発注元の企業様からは一切費用を頂いておりません。

レディクルご活用事例：https://readycrew.jp/results/

【会社概要】

社名 ：フロンティア株式会社

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー14階・15階

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 政裕

事業内容 ： ビジネスマッチングエージェント「レディクル」の運営

創業 ： 2009年11月

URL ： https://frontier-gr.jp/

【公式SNS】

Facebook ：https://www.facebook.com/ReadyCrew

X ：https://x.com/readycrew1111

Linkedin ：https://www.linkedin.com/company/78123988/admin/dashboard/

このページに掲載されているプレスリリースその他の情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。