パーク ハイアット 京都「コンデナスト・トラベラー 2025 リーダーズ ・チョイス・アワード」イギリス版1位、アメリカ版3位に選出

パーク ハイアット 京都（所在地：京都市東山区高台寺桝屋町360、総支配人：マシュー・キャロル）は、2025年10月7日(火) に権威あるアメリカの旅行誌「コンデナスト・トラベラー」が発表した世界的なアワード「コンデナスト・トラベラー 2025 リーダーズ・チョイス・アワード」のイギリス版1位、アメリカ版3位に選出されました。

世界的な権威を誇る旅行誌「コンデナスト・トラベラー Conde Nast Traveller (UK) / Conde Nast Traveler (US)」が主催する「リーダーズ・チョイス・アワード 2025」において、日本のトップホテル部門で上位10軒がイギリス版、アメリカ版それぞれで選出されました。今年はイギリスから18万件以上、アメリカから75万件以上の回答が寄せられ、世界中の読者によるリアルな旅行体験に基づいた評価が反映されています。

「リーダーズ・チョイス・アワード」は、読者の投票によって選ばれる旅行業界で最も信頼性の高いランキングのひとつであり、「ぜひもう一度訪れたい」と思わせる場所や施設が選ばれます。ホテル、都市、航空会社、スパなど多岐にわたるカテゴリーで構成されており、旅行分野における卓越性の象徴として、世界中の旅行者から高い注目を集めています。

今回の選出を受け、パーク ハイアット 京都、総支配人マシュー・キャロル (Matthew Carroll) は、「このたび、名誉ある本アワードにおいて、昨年に引き続きイギリスおよびアメリカの両地域のランキングで上位に選出いただきましたことを、心より光栄に思います。この成果は、情熱と才能に満ちたチーム、そして日々ホテルの運営を支えてくださっている関係者の皆様のお力によるものと、深く感謝申し上げます。 また、竹中工務店の皆様が丹精を込めて築き上げられたこの素晴らしいホテルにおいて、卓越したおもてなしで知られ、ミシュラン二つ星を誇る「山荘 京大和」と共に歩ませていただいていることも、大きな誇りです。今後もパーク ハイアット 京都ならではの世界観と本質を大切にしながら、世界中からお越しになるお客様へ、ここでしか出会えない特別な滞在体験をお届けしてまいります。」と述べています。

「コンデナスト・トラベラーConde Nast Traveller (UK) / Conde Nast Traveler (US)」は、コンデナスト社が発行する世界的な旅行雑誌で、ラグジュアリー志向の旅行者を中心に高い支持を得ています。1987年に米国版、1997年に英国版が創刊され、現在はニューヨークとロンドンを拠点にグローバルな編集体制で展開。高品質な旅、ホテル、レストラン、ショッピングなどの最新情報を、美しいビジュアルと信頼性の高いレビューで紹介し、国際的な旅行業界において大きな影響力を持つメディアです。

パーク ハイアット 京都は、京の洗練された文化とパーク ハイアットの優美なホスピタリティーが融合した「ラグジュアリー ゲストハウス」です。世界遺産・清水寺へ至る二寧坂に面し、京都市最大の重要伝統的建造物群保存地区の中で日本家屋の外観が町に溶け込んでいます。京都市街と八坂の塔を同時に眺望するホテルは、明治10年創業の料亭「山荘 京大和」と共生し、静寂に包まれた70の客室と、4つの料飲施設、宴会場、スパを含むウエルネスセンターを完備。庭と家屋が一体化する「庭屋一如」の造りが、東山のいにしえの記憶と四季の移ろいを語ります。パーク ハイアット 京都でしか感じ得ない、過去から未来へ続くゆったりとした時の流れに浸る滞在をお楽しみください。