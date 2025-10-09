ファミマの「月見背徳メシ」累計販売数約210万食で売上好調！発売“総カロリー約9.6億kcal”突破で、地球から月まで歩いて約25往復分のカロリー換算！？

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「もっと美味しく」、「『あなた』のうれしい」の一環として、“月見”※1をテーマにした「月見背徳メシ」全10種類の累計販売総カロリー※2が、発売開始から1週間で約9.6億kcalに達したことをお知らせします。この数値を人が歩いた場合の消費カロリーに換算すると、地球から月まで約25往復分※3に相当します。数字で見ても“普通じゃない”スケールで、多くのお客さまに好評いただいております。

特に「チーズに溺れろ！月見チーズバーガー」※4は予想を大幅に上回って売上好調となっています。

※1 月見：月をイメージした卵または卵黄風ソースが入っています。

※2 一部商品は地区によってカロリーが異なります。

※3 1km歩行の消費カロリー＝50kcalで算出（地上で歩行した場合の数値）

※4 数量限定の商品です。

■「月見背徳メシ」おかげさまで大好評！SNSでも話題沸騰！

ファミリーマートは今年初めて月見※1商品を発売し、“普通の月見じゃモノ足りない”をテーマとした「月見背徳メシ」全10商品を発売中です。月をイメージした卵または卵黄風ソースに、5種類の背徳食材（背脂、にんにく、から揚げ、マヨソース、チーズ ※２を掛け合わせ、おむすびや丼、バーガー、パスタ、グラタンまで幅広く展開。食欲の秋にふさわしいボリューム感と満足感で好評を得ています。SNS上でも「こんな月見商品みたことない！」や「背徳感がすごいのにおいしすぎる」「今年の月見はファミマ一択」といった声が投稿されるなど、販売好調を後押ししています。以下にて、各商品の反響をご紹介いたします。

※２ 商品により使用する背徳食材は異なります。

【実際のSNSの声をご紹介】

※SNSでいただいた感想のうち、好意的な感想を当社の方で一部抜粋して掲載しています。

▼「月見背徳メシ」について

・トロリ卵もニンニク味もしっかりしていてかなり好みの味で美味しいリピ確定

・ニンニク！って感じでした。一口目からニンニクと背脂が全力で殴りかかってきた！

・あまりにもばかうまくて思わずお店に戻って店員さんに「これ、ばかうまですね」と伝えてしまった、、。

▼「大きなおむすび 月見おむすびマヨたま」について

・ファミマの月見おむすび、サイズ大きくて、味も濃くて背徳感がかなり強い！！！

▼「ニンニク背脂が決め手のから揚げ＆豚焼肉月見丼」について

・月見丼はニンニク背脂、焼豚肉、から揚げの肉のオンパレード！程よい辛さでおいしい！

▼「月見天津飯（背脂入り炒飯）」について

・ファミマで売ってた月見天津飯、月の割合がデカい。中身のご飯はチャーハンで、餡のお味がとてもジャンキー。天津飯がこんな味になるのか、という驚きがある。

▼「大盛太麺！月見唐揚げ にんにくマヨパスタ」について

・太麺にマヨが絡み合うマヨパスタ！リピ確定！！！

▼「麺屋こころ監修 背脂ニンニクマシマシ！月見台湾風まぜそば」について

・月見台湾風まぜそば食べてみたんだけど、辛くて喉にくるほどのやみつきになる美味さ！

▼「チーズに溺れろ！月見チーズバーガー」について

・ファミマの月見バーガーレベル高すぎ！！チーズ好きには堪らない、、絶品だねぇ、、

▼「月見ガーリックベーコンポテサラ(R)」について

・ニンニクましましなポテサラがおいしい！

▼「月見カルボナーラ風グラタン」について

・ファミマの月見カルボナーラ風グラタン、レンチンしたらチーズとろっとろ。卵も相まって最高な逸品。

▼「スタミナラーメンすず鬼監修 背徳ニンニク醤油 今だけタマゴ入り」

・すず鬼監修のカップ麺、スープは濃い醤油ダレにニンニクががっつり、ワイルドで背徳感満点！

▼「背脂ニンニク月見まん」について

・ファミマの背脂ニンニク月見まんうんますぎ 朝から家系ラーメン食った気分🙄

・ファミマの「背脂ニンニク月見まん」ホントに背脂とニンニクと卵黄の3つが各々ガッツリ。ここまでネーミング通りに複数の味を前面に出せる商品ってスゴイ。

■担当者コメント

「背徳感満点！」「絶品だねぇ」「リピ確定！！！」…。たくさんのお声を聞けて、とっても嬉しく思ってます！

背脂・にんにく・マヨソース…、『ちょっと罪悪感を感じながらも、美味しすぎてまた買ってしまう』そんな病みつきメニューに、たまごを加えて更に美味しさとビジュアルにもにこだわった商品を開発してきましたが、皆さんにもその想いを伝えることができたのかなと…。商品担当冥利に尽きます！

“普通の月見じゃモノ足りない”ファミマの月見背徳メシで皆さんがどんどん溺れていくのを楽しみにしています！

■商品詳細

１.大きなおむすび 月見おむすびマヨたま 304円（税込328円）

■月見背徳ポイント：背脂入りのガーリックマヨソース

■開発ポイント：背脂の配合量と、合わせるマヨネーズの量、マヨネーズの種類、最終トッピングするマヨソースの量などを、何通りも試し、ジューシーで、背徳感ある一品に仕上げました。

※月見：月をイメージした卵が入っています。

２.ニンニク背脂が決め手のから揚げ＆豚焼肉月見丼 619円（税込668円）

■月見背徳ポイント：ニンニク、背脂、マヨソース

■開発ポイント：から揚げに「ニンニクだれ」と「背脂」をトッピングして背徳感を出しつつ、一味マヨソースや紅ショウガ、ブラックペッパーで味付けしたシャキシャキもやしを加えることで、最後まで飽きのこない商品に仕上げました。

※月見：月をイメージした卵が入っています。

３.月見天津飯（背脂入り炒飯） 647円（税込698円）

■月見背徳ポイント：背脂、ニンニク

■開発ポイント：ニンニク、背脂でこってり感を出した炒飯にふっくらと焼き上げた玉子を乗せた天津飯。さらに、見た目でも背徳感が感じられるように、豚肉、ニラなどを使用したガラスープ仕立てのそぼろ餡をたっぷりトッピングしました。

※月見：月をイメージした卵が入っています。

４.大盛太麺！月見唐揚げ にんにくマヨパスタ 599円（税込646円）

■月見背徳ポイント：にんにくと唐揚げとマヨソース

■開発ポイント：ガーリックチップとおろしにんにくの両方を入れることで、味もにおいもにんにくがガツンとくる仕立てにしました。ねぎやブラックペッパーやマヨソースがアクセントとなり麺を太麺にすることで、最後まで飽きが来ず食べ応えのある一品となっております。

※月見：月をイメージした卵黄風ソースが入っています。

５.麺屋こころ監修 背脂ニンニクマシマシ！月見台湾風まぜそば 647円（税込698円）

■月見背徳ポイント：背脂とニンニクの背徳感！

■開発ポイント：ピリ辛の肉そぼろに卵黄風ソース、ニンニクなど、もともと背徳感が漂う「台湾風まぜそば」ですが、今回は期間限定の「背徳バージョン」ということで思い切ってニンニク量を増やし、背脂もトッピングしました。濃いめの味わいの専用だれに食べごたえ抜群の太麺がしっかり絡み、背徳感を満たしてくれる一品に仕上げています。

※月見：月をイメージした卵黄風ソースが入っています。

６.チーズに溺れろ！月見チーズバーガー 399円（税込430円）

■月見背徳ポイント：濃厚チェダーチーズを3枚使用！

■開発ポイント：お月見シーズンの定番メニュー「月見バーガー」の美味しさを残しながら、背徳感を感じられるバランスを追求しました。

チーズだけではなく、パティ、目玉焼きなどの味わいもしっかり楽しめるように、具材の選定、具材量の調整、トッピング位置の検討などを重ねて、月見×背徳の両立を実現しました。

※月見：月をイメージした卵が入っています。

７.月見ガーリックベーコンポテサラ(R) 297円（税込320円）

■月見背徳ポイント：ガーリック×背脂×マヨソース！

■開発ポイント：背徳の味と、やみつきになる味の両立にこだわりました！背徳ポイントのガーリックは、おろしにんにくにフライドガーリックを一緒に使うことで、辛みやにおいが前に出ずにんにくらしい風味と香ばしさを表現できるよう工夫しました。また、ガーリックだけが前に来ないように、マヨソースの酸味や、背脂のまろやかさ、たまごのボリュームで、次のひと口につながるバランス感を追求しました。

※月見：月をイメージした卵が入っています。

※ポテサラ(R)はケンコーマヨネーズの登録商標です。

８.月見カルボナーラ風グラタン 536円（税込578円）

■月見背徳ポイント：沼るほどのチーズ量が背徳的！

■開発ポイント：何度も試作を重ねて完成したカルボナーラ風グラタン！こだわりのチーズソースは、にんにくを効かせることがやみつき感を演出！

トッピングのチーズは量や種類を何度も検討し、最終的には温めると伸びるミックスチーズとたっぷりのパルメザンチーズを使用し、濃厚で背徳感あふれる1品に仕上げました。中央にトッピングした卵黄ソースと一緒に食べるとまろやかな味わいになり、相性抜群です。

※月見：月をイメージした卵黄風ソースが入っています。

９.背脂ニンニク月見まん 195円（税込210円）

■月見背徳ポイント：こってり濃厚醤油ベースに背脂ニンニクがガツンと効いた味わい！

■開発ポイント：ニンニクは、すりおろし、刻み、フライの3種類を使用することで、風味・噛んだ時の味わいのパンチ力・食感を楽しめる仕立てにしました。また、1個丸々食べたときに満足できる味わいを目指し、背脂・ニンニク・醤油の比率は何パターンも試しました。

※月見：月をイメージした卵黄風ソースが入っています。

１０.スタミナラーメンすず鬼監修 背徳ニンニク醤油

今だけタマゴ入り 267円（税込288円）

■月見背徳ポイント：たっぷり入った『タマゴ』具材

■開発ポイント：ファミマルカップ麺の中で、

今年１月から『背徳』のワードを使用し、展開していた『すず鬼』。タマゴ具材をたっぷり入れ、スープもより濃厚に仕上げています。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税 8％にて表示しております。

※地域・店舗によって取り扱いのない場合や価格が異なる場合がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。