JOHNBULL監修【UNION HERCULES MADE 2ND SEASON POPUP STORE】ミント神戸にて、2025年10月10日(金)～10/19(日)の期間限定オープン
UNION HERCULES MADE 2ND SEASON POPUP STORE
JOHNBULL監修 UNION HERCULES MADE（ユニオン ヘラクレス メイド）のPOPUP STOREを
ミント神戸2Fにて、2025年10月10日(金)～10/19(日) の期間限定でオープンします。
今回のPOPUP STOREでは、2025年1月のデビュー以降、高い人気を誇るUNION HERCULES MADEのデニムアイテムを中心に展開。
人気のユーズドカラーや、秋冬定番のリジット、新色のブラックデニムやコラボレーションアイテムなど、バリエーション豊かなデニムアイテムがラインナップ予定。
＜イベント概要＞
JOHNBULL LIMITED STORE at KOBE
■開催期間：2025年10月10日(金)～10/19(日)
■営業時間：11:00～21:00
■場所：ミント神戸2F
■住所：〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通7-1-1
■Instagram：JOHNBULL KOBE @johnbull_kobe(https://www.instagram.com/johnbull_kobe/)
【会社概要】
JOHNBULL
株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。
自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛ける。
現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っている。
<公式ブランドサイト>
https://johnbull.co.jp/
<公式オンラインサイト>
https://www.privatelabo.jp/
<公式インスタグラム>
JOHNBULL KOBE @johnbull_kobe(https://www.instagram.com/johnbull_kobe/)
JOHNBULL @johnbull_private_labo(https://www.instagram.com/johnbull_private_labo/)
WOMENS @johnbull_private_labo_womens(https://www.instagram.com/johnbull_private_labo_womens/)