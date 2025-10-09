JOHNBULL監修【UNION HERCULES MADE 2ND SEASON POPUP STORE】ミント神戸にて、2025年10月10日(金)～10/19(日)の期間限定オープン

株式会社ジョンブル

UNION HERCULES MADE 2ND SEASON POPUP STORE

JOHNBULL監修 UNION HERCULES MADE（ユニオン ヘラクレス メイド）のPOPUP STOREを

ミント神戸2Fにて、2025年10月10日(金)～10/19(日) の期間限定でオープンします。

今回のPOPUP STOREでは、2025年1月のデビュー以降、高い人気を誇るUNION HERCULES MADEのデニムアイテムを中心に展開。

人気のユーズドカラーや、秋冬定番のリジット、新色のブラックデニムやコラボレーションアイテムなど、バリエーション豊かなデニムアイテムがラインナップ予定。





ミント神戸2FのPOPUP STOREをご覧いただいた後は、ミント神戸4FにあるJOHNBULL神戸店にもお立ち寄りください。

＜イベント概要＞



JOHNBULL LIMITED STORE at KOBE

■開催期間：2025年10月10日(金)～10/19(日)

■営業時間：11:00～21:00

■場所：ミント神戸2F

■住所：〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通7-1-1

■Instagram：JOHNBULL KOBE @johnbull_kobe(https://www.instagram.com/johnbull_kobe/)

【会社概要】

JOHNBULL

株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。

自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛ける。

現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っている。



<公式ブランドサイト>

https://johnbull.co.jp/

<公式オンラインサイト>

https://www.privatelabo.jp/

<公式インスタグラム>

JOHNBULL KOBE @johnbull_kobe(https://www.instagram.com/johnbull_kobe/)

JOHNBULL @johnbull_private_labo(https://www.instagram.com/johnbull_private_labo/)

WOMENS @johnbull_private_labo_womens(https://www.instagram.com/johnbull_private_labo_womens/)