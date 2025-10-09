BODY WILD × MonoMax タイアップキャンペーン「BODY WILDでカッコよくなれ」 10月9日より開催

グンゼ株式会社

グンゼ株式会社（本社：大阪市北区、社長：佐口 敏康）が展開するブランド「BODY WILD（ボディワイルド）」は、宝島社「MonoMax」編集部監修のもと、「BODY WILD」全商品を対象に、購入金額に応じて当選確率がUPするキャンペーン『BODY WILDでカッコよくなれ』を、2025年10月9日（木）～12月31日（水）の期間、実施いたします。価格以上に価値あるモノを厳選して紹介する「MonoMax」奥家編集長"お墨付き"の自分磨きに繋がるアイテムが抽選で合計80名様に当たります。「BODY WILD」の新しいアイテムに加え、自分をアップデートする特別な賞品を体験できるチャンスを、お見逃しなく。店頭・オンラインストアどちらでもご応募いただけます。

■スペシャルタイアップキャンペーン「BODY WILDでかっこよくなれ」

27年にわたりボクサーパンツを研究し続けてきた「BODY WILD」。2024年には、ライフスタイルや価値観の変化に合わせて、初のブランド刷新を実施。アンダーウェアだけでなくトータルコーディネートできるラインアップへ進化しています。本キャンペーンは、今秋リニューアルした「腰ゴムのない革新的なボクサーパンツ"AIRZ"」の発売を記念し、時代の最先端技術で「きごこちのよさ」と「カッコよさ」を両立させるモノづくりを追求する「BODY WILD」と、モノ・トレンドの目利きにおいてプロ集団である「MonoMax」編集部とのスペシャルタッグによって実現しました。この機会に「BODY WILD」の最新アイテムと、最新の自分磨きアイテムで、さらに「カッコいい」自分にアップデートしてみませんか。

キャンペーン期間（応募期間）

2025年10月9日（木）～2025年12月31日（水）

※レシート有効期限 2025年12月31日（水）、ハガキ応募は当日消印は有効。Web応募は23：59締切。

応募条件

対象：期間中日本全国すべての「BODY WILD」取扱店でご購入された「BODY WILD」商品

（メンズアンダーウェア、レディースアンダーウェア、ソックス、アウター他）

金額に応じて当選賞品の範囲と当選確率がアップ！

期間中、複数の応募が可能。（購入金額を累積して、対象コースで抽選）

Aコース⇒\5,000（税込価格\5,500）以上購入（A賞～C賞）

Bコース⇒\3,000（税込価格\3,300）以上購入（B賞～C賞）

Cコース⇒\1,100（税込価格\1,210）以上購入（C賞）

■「MonoMax」編集部が選ぶ賞品とは

■エントリー方法

【店舗で購入のお客様】

└ハガキで応募の場合

「BODY WILD」商品を購入の際のレシート、バーコードの切り抜き（購入日と金額がわかるもの）を店頭の応募ハガキに貼り付けのうえ応募ください。※切手代はお客様ご負担となります。

└Webで応募の場合

「BODY WILD」商品を購入の際のレシート、バーコードの切り抜き（購入日と金額がわかるもの）を撮影のうえ画像を添付して応募フォームよりエントリーください。

【ECで購入のお客様】

BODY WILD商品を購入の際の納品明細、購入履歴画面など、購入日と金額、BODY WILDの購入が証明できるも画像を添付のうえ応募フォームよりエントリーください。

■BODY WILD キャンペーンサイトURL

https://gunze.campaigns.jp/lp/2025AW

■代表アイテムを一部ご紹介



○AIRZ 価格：\1,650（税込） サイズ：M・L・LL

腰ゴムのないストレスフリーなボクサーパンツ。

25年8月に新たに進化を遂げ、細部を極める生地と設計のチューンアップで、フィット感の更なる向上や、裾のずり上がりにくさを実現。

○3D-BOXER 価格：\1,210（税込）サイズ：M・L・LL

身体の凹凸に合わせた立体成型で締め付けすぎず、優しく均一にフィットする絶妙なはき心地。

縫い目も最小限におさえ、着用時のストレスをかぎりなく軽減。

○綿混ボクサー 価格：\1,100（税込）サイズ：M・L・LL

綿の特徴である柔らかい肌触りと、ストレッチ性のある素材を使用している為、 動きやすくて快適なフィット感を実現。

シークレット前あきデザインで開く部分が目立ちにくいスッキリとした形状に仕上げました。

○テーラードジャケット 価格：\7,590（税込）サイズ：M・L・LL

テーパードパンツ 価格：\4,290（税込）サイズ：M・L・LL

縦横150%伸びる超ストレッチ生地で着心地抜群。速乾性が高くシワになりにくいイージーケア素材で、全て自宅で洗濯可能。

単品でも、セットアップスーツとしても着用でき、多様なシーンでスマートに着まわせる汎用性が魅力。

■「MonoMax」/宝島社

30代、40代ビジネスマンに今使ってほしい商品を伝えるモノ・トレンド誌。商品の魅力を目利きのプロ集団が表も裏も徹底取材。商品への情熱と取材力による記事は読者の購買欲を刺激し、本誌もウェブも反響バツグン。

■「BODY WILD」販売情報

全国の量販店、グンゼ公式通販「GUNZE STORE」、全国直営店舗他で販売中。

